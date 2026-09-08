ΑΕΚ ενόψει ΛΑΣΚ: «Ιδιαίτερα υψηλά τα μέτρα ασφαλείας, να τηρηθούν στο ακέραιο»

Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με τη ΛΑΣΚ, τονίζοντας την ανάγκη για την ακέραια τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Ο αγώνας, που αποτελεί την πρεμιέρα της League Phase του UEFA Champions League, θα διεξαχθεί στις 19:45 στην Allwyn Arena. Η Ένωση υπογραμμίζει ότι τα στάνταρ ασφαλείας είναι ιδιαίτερα υψηλά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διοργανώτριας αρχής.

Υψηλά στάνταρ ασφαλείας για την πρεμιέρα

Η ομάδα της ΑΕΚ, όπως συνηθίζει πριν από κάθε ευρωπαϊκό αγώνα, προχώρησε στην έκδοση μιας ανακοίνωσης με σαφείς οδηγίες προς τους φιλάθλους της. Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκεται η απόλυτη ανάγκη για την τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας, ενόψει της αποψινής αναμέτρησης της 8ης Σεπτεμβρίου.

Η αναμέτρηση με τη ΛΑΣΚ σηματοδοτεί την έναρξη της παρουσίας της ΑΕΚ στη League Phase του UEFA Champions League. Λόγω του κύρους και της σημασίας της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, τα πρότυπα ασφαλείας και οι απαιτήσεις που θέτει η διοργανώτρια αρχή είναι αυξημένα και πρέπει να τηρηθούν στο ακέραιο από όλους τους παρευρισκόμενους στο γήπεδο.

Ώρα προσέλευσης και αυστηροί έλεγχοι

Οι θύρες της Allwyn Arena θα ανοίξουν για το κοινό τρεις ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα, δηλαδή στις 16:45. Από αυτή τη χρονική στιγμή και μετά, κανείς δεν θα επιτρέπεται να βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου χωρίς να διαθέτει εισιτήριο.

Η Αστυνομία θα διενεργεί πολύ αυστηρούς προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου. Αντίστοιχα αυστηροί θα είναι και οι έλεγχοι που θα πραγματοποιούνται στις εισόδους του γηπέδου, με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Απαγορεύσεις αντικειμένων και υλικών

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν φίλαθλο που φέρει μαζί του σακίδιο ή κρατάει σακούλες. Αυτή η οδηγία είναι σαφής και αφορά τόσο τους προελέγχους όσο και τις εισόδους του γηπέδου.

Επιπλέον, απαγορεύονται ρητά η χρήση και η μεταφορά συσκευών laser, καπνογόνων, βεγγαλικών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εύφλεκτου υλικού. Η ΑΕΚ τονίζει ότι η ομάδα θα υποστεί αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση χρήσης τέτοιων αντικειμένων εντός του γηπέδου, καθιστώντας σαφές ότι δεν υπάρχει περιθώριο για την ανάφλεξη ούτε ενός.

Περιεχόμενο πανό και διάδρομοι κερκίδων

Ιδιαίτερη προσοχή ζητείται και όσον αφορά το περιεχόμενο των πανό. Απαγορεύονται αυστηρά πανό που φέρουν ρατσιστικό, πολιτικό, αντί-αθλητικό, προκλητικό ή υβριστικό περιεχόμενο. Τέτοιου είδους ενέργειες επιφέρουν ποινές στην ομάδα και, κυρίως, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Επίσης, η ανακοίνωση υπογραμμίζει την απαγόρευση της κατάληψης των διαδρόμων στις κερκίδες του γηπέδου. Η τήρηση των διαδρόμων ελεύθερων είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και την απρόσκοπτη κίνηση των φιλάθλων.

Επίβλεψη από την ΕΛ.ΑΣ. και είσοδος παιδιών

Για την ενίσχυση της ασφάλειας, το κλειστό κύκλωμα καμερών ασφαλείας, το οποίο καλύπτει όλους τους χώρους εντός και γύρω από το γήπεδο, θα λειτουργεί αποκλειστικά υπό τον έλεγχο της Ελληνικής Αστυνομίας. Αυτό διασφαλίζει την πλήρη επιτήρηση και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν παραβάσεων.

Τέλος, η ΑΕΚ καθιστά σαφές ότι όλα τα παιδιά που θα παρευρεθούν στο γήπεδο πρέπει να έχουν στην κατοχή τους εισιτήριο. Κανένα παιδί δεν θα μπορέσει να εισέλθει στην Allwyn Arena χωρίς το απαραίτητο εισιτήριο, μια ρύθμιση που εφαρμόζεται για την τάξη και την ασφάλεια όλων των φιλάθλων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta