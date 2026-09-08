Μαρούσι: Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Κουάνι

Η ΚΑΕ Αμαρουσίου 1896 προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Κουάνι, ενός Νοτιοσουδανο-Αυστραλού πάουερ φόργουορντ, για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 26χρονος αθλητής, με ύψος 2.06 μέτρα, έρχεται να ενισχύσει τη ρακέτα της ομάδας των Βορείων Προαστίων, ενόψει μιας απαιτητικής σεζόν. Η συμφωνία με τον παίκτη γνωστοποιήθηκε από τον σύλλογο, επιβεβαιώνοντας τη μεταγραφή.

Η επίσημη ανακοίνωση και η παρουσία του στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΑΕ Αμαρουσίου 1896, ο Kuany Atem Kuany, όπως είναι το πλήρες όνομά του, βρίσκεται στην Αθήνα εδώ και μία εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο παίκτης είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί σε φιλικούς αγώνες, συμμετέχοντας στις αναμετρήσεις της ομάδας με τον Παναθηναϊκό και τον Παπάγου. Η απόκτησή του κρίνεται σημαντική για την ενίσχυση του εσωτερικού παιχνιδιού του Αμαρουσίου.

Ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων καλωσόρισε τον Κουάνι στην οικογένειά του, υπογραμμίζοντας την προσθήκη ενός αθλητή που αναμένεται να προσφέρει λύσεις στη θέση του πάουερ φόργουορντ. Ο παίκτης αποκτήθηκε με στόχο να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ομάδας για τη νέα αγωνιστική χρονιά, προσφέροντας την εμπειρία και τις ικανότητές του.

Η πορεία του Κουάνι στην Αυστραλία και το Summer League

Τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα στο μπάσκετ έγιναν τη σεζόν 2024-25, όταν αγωνίστηκε με τους Illawarra Hawks. Με την ομάδα αυτή, ο Κουάνι κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην NBL της Αυστραλίας, σηματοδοτώντας μια επιτυχημένη αρχή στην επαγγελματική του καριέρα. Η παρουσία του εκεί άφησε θετικές εντυπώσεις, αναδεικνύοντας το ταλέντο του.

Πέραν της επιτυχίας στην Αυστραλία, ο Κουάνι είχε επίσης την ευκαιρία να δοκιμαστεί σε υψηλότερο επίπεδο. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, πραγματοποίησε τρεις συμμετοχές στο Summer League του NBA, αγωνιζόμενος με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς. Αυτή η εμπειρία του προσέφερε πολύτιμα παιχνίδια και έκθεση σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ακολούθησε ένα πέρασμα από την Townsville Heat, πριν μετακινηθεί στους Waverley Falcons της Μελβούρνης, όπου συμμετείχε στην NBL1 South.

Κολεγιακή καριέρα και διεθνής παρουσία

Η αφοσίωσή του στο μπάσκετ και τις σπουδές τον οδήγησε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία 15 ετών. Εκεί, φοίτησε αρχικά στο Γυμνάσιο Victory Rock Prep και στη συνέχεια στο Prolific Prep, θέτοντας τις βάσεις για την ακαδημαϊκή και αθλητική του εξέλιξη. Η κολεγιακή του καριέρα ξεκίνησε στους California Golden Bears, όπου πέρασε τα τέσσερα πρώτα χρόνια.

Τον πέμπτο χρόνο της κολεγιακής του πορείας, ο Κουάνι αγωνίστηκε με τους VCU Rams, οι οποίοι συμμετέχουν στην Atlantic 10 Conference. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μέτρησε κατά μέσο όρο 5.7 πόντους και 2.4 ριμπάουντ σε 16.8 λεπτά συμμετοχής, ξεκινώντας ως βασικός σε 37 αγώνες. Παράλληλα με την αθλητική του δραστηριότητα, διακρίθηκε και στις σπουδές του, αποφοιτώντας με πτυχίο στην κοινωνιολογία, γεγονός που υπογραμμίζει τις εξαιρετικές ακαδημαϊκές του επιδόσεις. Επιπλέον, από τον Νοέμβριο του 2024, ο Κουάνι αποτελεί μέλος της εθνικής ομάδας του Νότιου Σουδάν, προσθέτοντας μια διεθνή διάσταση στην καριέρα του.

Το πέρασμα από την Κύπρο και το Μαρόκο

Πριν την επιστροφή του στην Αυστραλία και την ένταξή του στο Μαρούσι, ο Κουάνι είχε ένα σημαντικό πέρασμα από την Κύπρο. Τη σεζόν 2025-26, αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ανόρθωσης Famagusta, όπου είχε μια ιδιαίτερα παραγωγική παρουσία. Κατέγραψε εντυπωσιακά στατιστικά, με μέσο όρο 15.8 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 1.0 κλέψιμο ανά αγώνα, αναδεικνύοντας τις επιθετικές και αμυντικές του ικανότητες.

Μετά την παρουσία του στην Κύπρο, η επαγγελματική του πορεία τον οδήγησε και στην Αφρική. Συνέχισε την καριέρα του αγωνιζόμενος για την FUS Rabat του Μαρόκου, διευρύνοντας τις εμπειρίες του σε διαφορετικά πρωταθλήματα και μπασκετικές κουλτούρες. Η πορεία του σε διάφορες χώρες καταδεικνύει την προσαρμοστικότητά του και την ικανότητά του να προσφέρει σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Το βιογραφικό του νέου παίκτη του Αμαρουσίου

Ο Kuany Atem Kuany γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου του 2000, στην Κακούμα της Κένυας. Τα πρώτα του χρόνια τα έζησε στο Νότιο Σουδάν, πριν η οικογένειά του μετακομίσει στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όταν εκείνος ήταν μόλις 6 ετών. Η επαφή του με το μπάσκετ ξεκίνησε σε ηλικία 11 ετών, όταν άρχισε να ασχολείται ενεργά με το άθλημα.

Από μικρή ηλικία έδειξε την κλίση του στο μπάσκετ, οδηγώντας τον στην απόφαση να ταξιδέψει στις ΗΠΑ στα 15 του χρόνια, προκειμένου να αφοσιωθεί πλήρως στο παιχνίδι και παράλληλα να συνεχίσει τις σπουδές του. Η πορεία του, από την Κένυα και το Νότιο Σουδάν μέχρι τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Κύπρο και το Μαρόκο, αντανακλά μια πλούσια και πολυποίκιλη διαδρομή στον χώρο του αθλητισμού, η οποία τον φέρνει πλέον στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Αμαρουσίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta