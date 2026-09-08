Στα μεγαλύτερα ταλέντα του champions league ο καρέτσας σύμφωνα με τη marca

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, το Champions League, επιστρέφει για την αγωνιστική περίοδο 2026/27. Η πρεμιέρα αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον το βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τα μεγαλύτερα αστέρια και τα ανερχόμενα ταλέντα του αθλήματος. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται ο Έλληνας μεσοεπιθετικός Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη λίστα της ισπανικής εφημερίδας Marca με τα 10 μεγαλύτερα ταλέντα της διοργάνωσης. Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής θα κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βιγιαρεάλ.

Η λίστα της Marca και το ντεμπούτο του Καρέτσα

Η ισπανική εφημερίδα «Marca» δημοσίευσε ένα ειδικό αφιέρωμα, παρουσιάζοντας τα 10 κορυφαία ταλέντα που αναμένεται να ξεχωρίσουν και να αφήσουν το στίγμα τους στη φετινή διοργάνωση του Champions League. Ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα, που προέρχονται από κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος αναμένεται να προσελκύσει όλα τα βλέμματα με την παρουσία του και τις ικανότητές του.

Ο νεαρός Έλληνας ποδοσφαιριστής θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στο Champions League, μια στιγμή ορόσημο στην καριέρα του, καθώς η ομάδα του, η Ντόρτμουντ, θα αγωνιστεί εκτός έδρας εναντίον της Βιγιαρεάλ. Ο αγώνας αυτός είναι προγραμματισμένος για τις 22:00. Την ίδια βραδιά, η ΑΕΚ επιστρέφει στη διοργάνωση για πρώτη φορά από το 2018, υποδεχόμενη τη ΛΑΣΚ στις 19:45, στο πλαίσιο της League Phase.

Ο «κλώνος» του Αρντά Γκιουλέρ και οι ικανότητές του

Η «Marca», αναφερόμενη στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, τον χαρακτηρίζει ως τον «κλώνο» του Αρντά Γκιουλέρ, μια σύγκριση που υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο των ικανοτήτων του. Η ισπανική εφημερίδα τονίζει ιδιαίτερα την εξαιρετική του τεχνική κατάρτιση, ένα στοιχείο που τον καθιστά ικανό να χειρίζεται την μπάλα με δεξιοτεχνία και ακρίβεια.

Ο Έλληνας διεθνής διαθέτει ένα χαρισματικό αριστερό πόδι, ένα χαρακτηριστικό που τον καθιστά ιδιαίτερα ξεχωριστό στο γήπεδο και του επιτρέπει να εκτελεί με ακρίβεια και δύναμη. Οι επιδόσεις του την περασμένη αγωνιστική περίοδο ήταν εντυπωσιακές, καθώς κατέγραψε τρία γκολ και εντυπωσιακές 18 ασίστ σε 49 συμμετοχές. Αυτά τα στατιστικά αναδεικνύουν την ικανότητά του να δημιουργεί φάσεις, να πασάρει με ακρίβεια και να συμβάλλει καθοριστικά στην επίθεση της ομάδας του.

Η μεταγραφή στην Ντόρτμουντ και οι δηλώσεις του αθλητικού διευθυντή

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ προχώρησε στην απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, καταβάλλοντας το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ στη Γκενκ. Η σημαντική αυτή επένδυση δείχνει την εμπιστοσύνη των Βεστφαλών στις δυνατότητες του νεαρού μεσοεπιθετικού και την πίστη τους στο μέλλον του ως ποδοσφαιριστή. Η μεταγραφή αυτή τον φέρνει σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ο νέος αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, κατά την παρουσίαση του Καρέτσα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόκτηση. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Με τη δημιουργικότητα και την ποδοσφαιρική του ευφυΐα, θα προσθέσει ποιότητα στην ομάδα μας. Είναι ένας παίκτης με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και έχει την ικανότητα να βρίσκει γρήγορες λύσεις σε κλειστούς χώρους».

Η άποψη του πρώην προπονητή του

Την αξία και τις δυνατότητες του Κωνσταντίνου Καρέτσα επιβεβαίωσε και ο πρώην προπονητής του, Τόρστεν Φινκ. Ο Φινκ, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον νεαρό ποδοσφαιριστή, σχολίασε για αυτόν πως «Είναι ένας πραγματικός δεκάρι, όπως αυτά που βλέπαμε παλαιότερα».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την κλασική αξία του Καρέτσα ως δημιουργικού μέσου, ικανού να οργανώνει το παιχνίδι, να μοιράζει την μπάλα και να προσφέρει λύσεις στην επίθεση, θυμίζοντας τους παραδοσιακούς επιτελικούς μέσους του παρελθόντος που διέπρεπαν στον χώρο του κέντρου.

Με πληροφορίες από: Athletiko