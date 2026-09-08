Ο Τζέσι Μπισιβού, μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού, έτοιμος για ντεμπούτο στο Champions League με την Μπαρτσελόνα

Ο Τζέσι Μπισιβού, ένας 18χρονος εξτρέμ που είχε βρεθεί στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, είναι πλέον έτοιμος να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League, φορώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Η περίπτωση του νεαρού Βέλγου ποδοσφαιριστή είχε απασχολήσει έντονα τους «ερυθρόλευκους» κατά τη μεταγραφική περίοδο, ωστόσο η εξέλιξη των γεγονότων τον κράτησε στην Ισπανία.

Η απόφαση του προπονητή Χάνσι Φλικ να τον διατηρήσει στο ρόστερ της Μπαρτσελόνα αποδεικνύει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του. Παρά έναν πρόσφατο τραυματισμό, ο Μπισιβού έχει αναρρώσει πλήρως και είναι πλέον διαθέσιμος για την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας του, συμπεριλαμβανομένης της πρεμιέρας του Champions League.

Η προσέγγιση του Ολυμπιακού για τον Μπισιβού

Ο Ολυμπιακός είχε καταθέσει πρόταση στην Μπαρτσελόνα στα μέσα Αυγούστου, με στόχο την απόκτηση του Τζέσι Μπισιβού. Οι Πειραιώτες είχαν εντοπίσει στο πρόσωπο του 18χρονου εξτρέμ ένα από τα κορυφαία ταλέντα της Ευρώπης και επιδίωκαν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, ενισχύοντας έτσι την επιθετική τους γραμμή.

Ο Βέλγος ποδοσφαιριστής είχε αποκτηθεί από τους Καταλανούς έναντι ενός ποσού που άγγιζε τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ από την Κλαμπ Μπριζ, γεγονός που υπογραμμίζει την υψηλή του αξία και τις προσδοκίες που υπήρχαν για την εξέλιξή του. Η προσπάθεια του Ολυμπιακού να τον αποκτήσει μαρτυρά το ενδιαφέρον για παίκτες με προοπτική.

Ο ρόλος του Χάνσι Φλικ και οι εντυπωσιακές εμφανίσεις

Η παραμονή του Τζέσι Μπισιβού στην Μπαρτσελόνα οφείλεται στην προσωπική επιλογή του Χάνσι Φλικ. Ο Γερμανός προπονητής, έχοντας παρακολουθήσει στενά την πορεία του νεαρού παίκτη, αποφάσισε να μπλοκάρει τον ενδεχόμενο δανεισμού του στους «ερυθρόλευκους» και να τον εντάξει στα πλάνα της πρώτης ομάδας για τη νέα σεζόν.

Αυτή η απόφαση δεν ήταν τυχαία, καθώς ο Μπισιβού είχε πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια των φιλικών αγώνων προετοιμασίας με την πρώτη ομάδα. Οι επιδόσεις του στο γήπεδο έπεισαν τον Φλικ για την άμεση αξία του και την ικανότητά του να προσφέρει λύσεις στο αγωνιστικό σύνολο της Μπαρτσελόνα.

Η ταχεία ανάρρωση και η επιστροφή στη δράση

Ο Βέλγος ποδοσφαιριστής αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού σε έναν αγώνα που έδωσε με τη Β' ομάδα της Μπαρτσελόνα. Αυτό το απρόοπτο θα μπορούσε να καθυστερήσει την ενσωμάτωσή του στην πρώτη ομάδα και την ενεργό συμμετοχή του στις επίσημες διοργανώσεις.

Ωστόσο, ο Τζέσι Μπισιβού επέδειξε αξιοσημείωτη ταχύτητα στην αποκατάσταση του τραυματισμού του. Η ανάρρωσή του ήταν τόσο γρήγορη, που τον καθιστά πλέον πλήρως διαθέσιμο για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μπαρτσελόνα, συμπεριλαμβανομένης της πολυαναμενόμενης πρεμιέρας της League Phase του Champions League.

Η θέση του στην ευρωπαϊκή λίστα και οι προοπτικές συμμετοχής

Η ετοιμότητα του Τζέσι Μπισιβού επιβεβαιώνεται και από την παρουσία του στην ευρωπαϊκή λίστα της Μπαρτσελόνα για το Champions League. Παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του, ο νεαρός εξτρέμ έχει δηλωθεί κανονικά, γεγονός που υπογραμμίζει την πρόθεση του συλλόγου να τον χρησιμοποιήσει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο Μπισιβού καταλαμβάνει θέση στη λίστα Α και όχι στη λίστα Β, κάτι που φανερώνει τον σημαντικό ρόλο που προορίζεται να έχει στην ομάδα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, ο Γερμανός προπονητής, Χάνσι Φλικ, είναι πιθανό να του δώσει χρόνο συμμετοχής στον αγώνα με τη Φέγενορντ. Επιπλέον, ο Τζέσι Μπισιβού έχει πλήρες δικαίωμα συμμετοχής και στις αναμετρήσεις του ισπανικού πρωταθλήματος, της La Liga.

Με πληροφορίες από: Gazzetta