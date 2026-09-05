Επιστροφές στον Ατρόμητο ενόψει της αναμέτρησης με την Καλαμάτα

Ο Ατρόμητος ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Καλαμάτα την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, σε μία εντός έδρας αναμέτρηση που αναμένεται με ενδιαφέρον. Ο τεχνικός των «κυανόλευκων», Ντούσαν Κέρκεζ, έχει στη διάθεσή του αρκετούς παίκτες που επιστρέφουν από απουσία, ενώ για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή και ο νεοαποκτηθείς Σερζίνιο. Η ομάδα των δυτικών προαστίων επιδιώκει να συνεχίσει το θετικό της σερί μετά την πρόσφατη νίκη στο Κύπελλο Ελλάδας.

Το απαιτητικό ξεκίνημα και η πρώτη νίκη στο κύπελλο

Οι «κυανόλευκοι» είχαν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League. Στις αναμετρήσεις αυτές, ο Ατρόμητος γνώρισε την ήττα τόσο από τον Ολυμπιακό, με σκορ 1-0, όσο και από τον ΠΑΟΚ, με τελικό αποτέλεσμα 1-2. Τα δύο αυτά παιχνίδια αποτέλεσαν μια δύσκολη αρχή για την ομάδα στο πρωτάθλημα.

Παρά τις ήττες στο πρωτάθλημα, ο Ατρόμητος κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο του τρίποντο μεσοβδόμαδα, στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σε αυτή την αναμέτρηση, η ομάδα νίκησε τον Πανσερραϊκό με σκορ 1-0, γεγονός που έδωσε ώθηση και ψυχολογία ενόψει των επερχόμενων αγώνων.

Σημαντικές επιστροφές και νέο πρόσωπο στην αποστολή

Για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Καλαμάτα, ο τεχνικός Ντούσαν Κέρκεζ μετρά σημαντικές επιστροφές σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Οι παίκτες Τσιγγάρας, Μουντές, Ούρονεν και Λύρατζης, οι οποίοι απουσίαζαν από την προηγούμενη αναμέτρηση με τον «Δικέφαλο του Βορρά», βρίσκονται πλέον στη διάθεση του προπονητή.

Εκτός από τις επιστροφές, η αποστολή του Ατρομήτου περιλαμβάνει και ένα νέο πρόσωπο. Ο νεοαποκτηθείς Σερζίνιο είναι για πρώτη φορά διαθέσιμος και συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα που θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα. Οι Λύρατζης, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μουντές και ο Σερζίνιο αποτελούν τα νέα πρόσωπα στην αποστολή των «κυανόλευκων».

Η πλήρης λίστα των παικτών που απαρτίζουν την αποστολή

Η ομάδα των δυτικών προαστίων έχει πλέον στη διάθεσή της ένα πλήρες ρόστερ για τον αγώνα της Κυριακής. Η αποστολή που ανακοινώθηκε από τον Ντούσαν Κέρκεζ περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές: Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Λύρατζης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Χότζα, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Νούνιες, Τσιγγάρας, Σερζίνιο, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Τσαντίλας και Τσιλούλης.

Αυτή η σύνθεση δείχνει την πρόθεση του προπονητή να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές του, ενισχύοντας την ομάδα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα στην εντός έδρας αναμέτρηση. Η παρουσία των επιστρεφόντων και του νέου παίκτη προσδίδει βάθος στο ρόστερ.

Η αναμέτρηση της Κυριακής στα δυτικά προάστια

Η αναμέτρηση του Ατρομήτου με την Καλαμάτα θα διεξαχθεί την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στο γήπεδο της ομάδας των δυτικών προαστίων. Ο Ντούσαν Κέρκεζ θα έχει την ευκαιρία να παρατάξει την ομάδα του με ενισχυμένο ρόστερ, έχοντας περισσότερες επιλογές σε σύγκριση με τους προηγούμενους αγώνες.

Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για τον Ατρόμητο να βελτιώσει τη θέση του στο πρωτάθλημα και να συνεχίσει την καλή εμφάνιση που έδειξε στον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας. Η παρουσία των επιστρεφόντων παικτών αναμένεται να δώσει νέα πνοή στην ομάδα, προσφέροντας λύσεις και δυναμισμό στο παιχνίδι της.

Με πληροφορίες από: Athletiko