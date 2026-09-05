Ο Μάριος Ηλιόπουλος φιλοξένησε κορυφαίες αθλήτριες στη σουίτα της ΑΕΚ

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ, φιλοξένησε δύο κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες στη σουίτα του κατά τη διάρκεια του πρόσφατου αγώνα της ομάδας με τον Άρη. Πρόκειται για την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και την Ευαγγελία Πλατανιώτη, οι οποίες έχουν διακριθεί σε διεθνές επίπεδο. Η φιλοξενία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ιδιαίτερης σχέσης που διατηρεί ο οργανισμός της Ένωσης με αθλητές που έχουν τιμήσει τα ελληνικά χρώματα.

Η φιλοξενία στην «Allwyn Arena»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ως διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, υποδέχθηκε τις δύο αθλήτριες στη σουίτα του, η οποία βρίσκεται στην «Allwyn Arena». Η παρουσία τους στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή, αναδεικνύοντας τη στήριξη του συλλόγου προς τον ελληνικό αθλητισμό.

Η κίνηση αυτή του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ ΑΕΚ εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του οργανισμού του Δικεφάλου να τιμήσει και να αναδείξει αθλητές και αθλήτριες που έχουν δοξάσει τα ελληνικά χρώματα σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η αξία του Ευ Αγωνίζεσθαι, την οποία οι συγκεκριμένες αθλήτριες έχουν τιμήσει με την πορεία τους.

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, μια κορυφαία βαδίστρια

Μία εκ των δύο φιλοξενούμενων ήταν η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, μια αθλήτρια με σημαντικές διακρίσεις στο Βάδην. Η Ντρισμπιώτη έχει κατακτήσει τον τίτλο της «χρυσής» Πρωταθλήτριας Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στην ευρωπαϊκή σκηνή. Επιπλέον, έχει στεφθεί «χάλκινη» Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, προσθέτοντας μια ακόμη παγκόσμια διάκριση στο βιογραφικό της.

Η αναγνώριση της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη επεκτείνεται και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όπου έχει επιλεγεί ως σημαιοφόρος της Team Hellas. Αυτή η τιμητική θέση αναδεικνύει την αναγνώριση της προσφοράς της στον ελληνικό αθλητισμό και την εκπροσώπησή της της χώρας στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός.

Η Ευαγγελία Πλατανιώτη, πρωταθλήτρια στην καλλιτεχνική κολύμβηση

Την παρέα στη σουίτα του Μάριου Ηλιόπουλου συμπλήρωσε η Ευαγγελία Πλατανιώτη, μια αθλήτρια που έχει διαπρέψει στον χώρο της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης. Η Πλατανιώτη έχει αναδειχθεί Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, μια διάκριση που την κατατάσσει ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου στο άθλημά της.

Όπως και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, έτσι και η Ευαγγελία Πλατανιώτη θα έχει την τιμή να εκπροσωπήσει την Ελλάδα ως σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Η διπλή αυτή επιλογή σημαιοφόρων από τον χώρο του αθλητισμού υπογραμμίζει την αναγνώριση των επιτευγμάτων τους και την έμπνευση που προσφέρουν.

Προηγούμενες τιμητικές φιλοξενίες

Η φιλοξενία διακεκριμένων αθλητών στη σουίτα του Μάριου Ηλιόπουλου δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Στο προηγούμενο εντός έδρας ματς της ΑΕΚ, το οποίο διεξήχθη για τη Super League, είχε φιλοξενηθεί μια άλλη Ολυμπιονίκης. Ο λόγος για την Κατερίνα Στεφανίδη, την κορυφαία αθλήτρια του επί κοντώ.

Η Κατερίνα Στεφανίδη είχε παρακολουθήσει τον αγώνα της ΑΕΚ κόντρα στην Ηρακλή από την ίδια σουίτα, συνοδευόμενη από την οικογένειά της. Αυτές οι φιλοξενίες αναδεικνύουν τη σταθερή προσπάθεια της ΠΑΕ ΑΕΚ να τιμά τους Έλληνες αθλητές που έχουν φέρει διακρίσεις στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta