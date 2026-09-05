Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης κυνηγά ιστορικό ρεκόρ στην Premier League

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο Έλληνας τερματοφύλακας, έχει ξεκινήσει την καριέρα του στην Premier League με τρία συνεχόμενα clean sheets, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να γράψει ιστορία στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ο άλλοτε γκολκίπερ του Ολυμπιακού πραγματοποιεί ένα ονειρικό ξεκίνημα στην Αγγλία, καθώς δεν έχει δεχτεί ακόμα ούτε ένα γκολ στις πρώτες του εμφανίσεις.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα για τον Τζολάκη και τη Χαλ

Παρά τις προβλέψεις πολλών σχολιαστών που θεωρούσαν τη Χαλ ως το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό στη φετινή Premier League, οι «Τίγρεις» έχουν κάνει ένα ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν. Η ομάδα μετρά δύο νίκες, μία ισοπαλία και καμία ήττα, ενώ έχει επιτύχει τρία clean sheets σε ισάριθμους αγώνες.

Αυτή η εξαιρετική πορεία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απόδοση του Κωνσταντίνου Τζολάκη, ο οποίος έχει συμβάλει καθοριστικά στο να παραμείνει ανέπαφη η εστία της ομάδας του. Με τρεις συνεχόμενες αναμετρήσεις χωρίς να δεχτεί γκολ μετά το ντεμπούτο του στην κατηγορία, ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει τραβήξει τα βλέμματα.

Στόχος το κλειστό κλαμπ των ρεκόρ

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να εισέλθει σε ένα ιδιαίτερα κλειστό κλαμπ τερματοφυλάκων της Premier League. Πρόκειται για τους συναδέλφους του που κατάφεραν να κρατήσουν το μηδέν σε πολλές συνεχόμενες αναμετρήσεις κατά την πρώτη τους εμφάνιση στην κατηγορία.

Η επίδοση του Τζολάκη με 3/3 clean sheets τον φέρνει σε μια θέση όπου μπορεί να συγκριθεί με ονόματα που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος. Η συνέχεια των εμφανίσεών του θα κρίνει αν θα καταφέρει να ξεπεράσει ή να ισοφαρίσει τα ιστορικά αυτά ρεκόρ.

Το απόλυτο ρεκόρ του Άλεξ Μάνινγκερ

Το απόλυτο ρεκόρ στον συγκεκριμένο τομέα κατέχει ο Άλεξ Μάνινγκερ, ο οποίος το 1997 κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του για έξι συνεχόμενες αναμετρήσεις. Ο Μάνινγκερ πέτυχε αυτό το εντυπωσιακό επίτευγμα όταν έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Άρσεναλ.

Η επίδοση του Μάνινγκερ αποτελεί μέχρι σήμερα τον πήχη για κάθε τερματοφύλακα που ξεκινά την καριέρα του στην Premier League και φιλοδοξεί να γράψει ιστορία. Ο αδικοχαμένος τερματοφύλακας άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι με το ξεκίνημά του.

Άντερς Λίντεγκααρντ και Πέπε Ρέινα στη λίστα

Στη δεύτερη θέση της λίστας με τα περισσότερα clean sheets στο ντεμπούτο τους στην Premier League βρίσκεται ο Άντερς Λίντεγκααρντ. Ο Δανός τερματοφύλακας είχε σταματήσει στα πέντε συνεχόμενα clean sheets όταν αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2011.

Την τρίτη θέση σε αυτή την ξεχωριστή κατάταξη κατέχει ο Πέπε Ρέινα. Ο Ισπανός γκολκίπερ είχε καταφέρει να κρατήσει το μηδέν σε τέσσερις αναμετρήσεις το 2005, όταν έκανε το ντεμπούτο του με την Λίβερπουλ. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, με τις τρεις ανέπαφες εστίες του, βρίσκεται ήδη πολύ κοντά στις επιδόσεις αυτών των κορυφαίων τερματοφυλάκων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta