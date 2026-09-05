Ο Ολυμπιακός στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά με την πρώτη απώλεια βαθμών

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Superleague, έπειτα από την αναμέτρηση του Σαββάτου (5/9) με τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Παρόλο που οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν την πρώτη θέση με ένα παιχνίδι περισσότερο, γνώρισαν την πρώτη τους απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα, καθώς το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1. Η αναμέτρηση διεξήχθη στη σκιά του σοκαριστικού τραυματισμού του ποδοσφαιριστή Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Η εξέλιξη του αγώνα και ο τραυματισμός

Οι παίκτες του Ολυμπιακού φάνηκαν φανερά σοκαρισμένοι από τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Καμπί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό το γεγονός επηρέασε την απόδοσή τους, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να διατηρήσουν το υπέρ τους προβάδισμα. Είχαν προηγηθεί με 1-0 στο ημίχρονο, ωστόσο η εξέλιξη του δευτέρου μέρους ήταν διαφορετική.

Τελικά, η ομάδα του Πειραιά απώλεσε τους πρώτους της βαθμούς στη φετινή σεζόν, καθώς η αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό έληξε με σκορ 1-1. Το αποτέλεσμα αυτό σηματοδοτεί την πρώτη «γκέλα» του Ολυμπιακού στο τρέχον πρωτάθλημα, παρά την κατάκτηση της κορυφής.

Η τρέχουσα βαθμολογία της Superleague

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του Ολυμπιακού, η βαθμολογία της Superleague διαμορφώθηκε ως εξής, με ορισμένες ομάδες να έχουν εκκρεμείς αγώνες: Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 7 βαθμούς σε 3 ματς. Ακολουθούν ο ΠΑΟΚ, ο Παναιτωλικός και ο Άρης, όλοι με 6 βαθμούς.

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η ΑΕΚ με 4 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν από 3 βαθμούς. Ο Βόλος Elabet, μετά την ισοπαλία, έχει 2 βαθμούς σε 3 ματς. Τέλος, ο Ηρακλής και η Κηφισιά έχουν από 1 βαθμό, ενώ Ατρόμητος, Καλαμάτα, Αστέρας AKTOR και Λεβαδειακός παραμένουν χωρίς βαθμό.

Οι αγώνες που εκκρεμούν και το πρόγραμμα της αγωνιστικής

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής περιλαμβάνει αρκετές αναμετρήσεις που θα καθορίσουν περαιτέρω τη βαθμολογική κατάταξη. Το Σάββατο (5/9), εκτός από τον αγώνα Βόλος Elabet – Ολυμπιακός που έληξε 1-1, διεξάγεται στις 21:00 η αναμέτρηση ΑΕΚ – Άρης. Την Κυριακή (6/9) θα διεξαχθούν οι αγώνες Ατρόμητος – Καλαμάτα στις 19:00, ΟΦΗ – Κηφισιά στις 19:30, Λεβαδειακός – Παναιτωλικός στις 20:00 και το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στις 21:30.

Την Δευτέρα (7/9) στις 18:00, ο Αστέρας AKTOR θα υποδεχθεί τον Ηρακλή. Επιπλέον, υπάρχει μια εκκρεμής αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Κηφισιάς, η οποία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ.

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής

Η επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος έχει ήδη οριστεί, με σημαντικές αναμετρήσεις να αναμένονται. Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στις 7 το απόγευμα, ενώ ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο στις 9 το βράδυ.

Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους αγώνες Καλαμάτα – Βόλος στις 6 το απόγευμα, Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ στις 7 το απόγευμα, Κηφισιά – Λεβαδειακός στις 9 το βράδυ, ΠΑΟΚ – Άρης επίσης στις 9 το βράδυ και τέλος, Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός στις 9.30 το βράδυ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta