Ισοπαλία για τον Ολυμπιακό στον Βόλο με σοβαρό τραυματισμό του Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός έχασε τους πρώτους του βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Το αποτέλεσμα αυτό πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς ο αγώνας σημαδεύτηκε από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό στο πόδι του Ελ Κααμπί. Εκτός από τον Μαροκινό επιθετικό, τραυματίστηκαν και αποχώρησαν από το παιχνίδι ο Ρόκα με πρόβλημα στην ωμοπλάτη και ο Πιρόλα στο πρώτο ημίχρονο.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Ελ Κααμπί

Η πιο δραματική στιγμή της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 43ο λεπτό, όταν ο Ελ Κααμπί τραυματίστηκε ανατριχιαστικά σε σύγκρουση με τον τερματοφύλακα του Βόλου, Σιαμπάνη. Ο Μαροκινός σέντερ φορ σφάδαζε στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας σοκ σε συμπαίκτες, αντιπάλους, αλλά και στον διαιτητή Τζήλο.

Ο Ελ Κααμπί μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, καθώς ο τραυματισμός του στο πόδι χαρακτηρίστηκε πολύ σοβαρός. Η σκηνή αυτή επηρέασε εμφανώς τους συμπαίκτες του, οι οποίοι πραγματοποίησαν κάκιστη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, δεχόμενοι και το γκολ της ισοφάρισης.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Πριν τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός είχε συντριπτικό ποσοστό κατοχής της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο δεν κατάφερε να απειλήσει ιδιαίτερα την εστία του Σιαμπάνη. Μια αξιοσημείωτη φάση ήταν ένα απευθείας εκτελεσμένο φάουλ του Γκονζάλες στο 35ο λεπτό, το οποίο πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Μετά τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί, καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Ζότα Σίλβα ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε στο 45ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, διαμορφώνοντας το 0-1. Στο 17ο λεπτό είχε ήδη γίνει αναγκαστική αλλαγή για τον Βόλο, με τον Κρέσπι να περνά στη θέση του Ουρτάδο, ενώ για τον Ολυμπιακό, ο Γκονζάλες μπήκε στη θέση του Ελ Κααμπί και ο Κάρμο αντικατέστησε τον Πιρόλα, ο οποίος επίσης αντιμετώπιζε πρόβλημα.

Προβλήματα τραυματισμών και στο δεύτερο μέρος

Τα προβλήματα τραυματισμών για τον Ολυμπιακό συνεχίστηκαν και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 61ο λεπτό, ο Ρόκα αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο λόγω τραυματισμού στον ώμο, με τον Μαρτίνς να τον αντικαθιστά. Λίγο αργότερα, ο Μπάρε ακολούθησε τον Ρόκα, αποχωρώντας επίσης τραυματίας.

Οι συνεχείς αναγκαστικές αλλαγές και η επίδραση του τραυματισμού του Ελ Κααμπί φάνηκε να επηρεάζουν την απόδοση των «ερυθρόλευκων». Το παιχνίδι συνεχιζόταν άοσμο και άχρωμο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν έδειχνε φρεσκάδα, ιδέες ή προσωπικές ενέργειες στην ανάπτυξη και κυκλοφορία της μπάλας.

Η ισοφάριση του Βόλου

Εντελώς απροσδόκητα, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 76ο λεπτό. Η φάση ξεκίνησε από ένα λάθος πίσω πάσα του Ρέτσου. Ο Ορτέγκα πρόλαβε την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή, αλλά την έστειλε στον Χαραλάμπογλου. Ο Χαραλάμπογλου γύρισε την μπάλα στον Κόμπα, ο οποίος σκόραρε, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Το γκολ αυτό σφράγισε την ισοπαλία, με τον Ολυμπιακό να χάνει τους πρώτους του βαθμούς στο πρωτάθλημα, σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από τους σοβαρούς τραυματισμούς των παικτών του.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μύγας (71΄ Χαραλαμπόγλου), Κάργας, Ες Σαουμπί, Μεντίλ (71΄ Λυκουρίνος), Μπάρε (66΄ Γροσδής), Κόμπα, Τζόκα (46΄ Φουρτάδο), Γκονζάλες, Λάμπρου, Ουρτάδο (17΄ Κρέσπι).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Μπρούνο, Ρέτσος, Πιρόλα (45΄+3 Κάρμο), Ντάνι Γκαρθία (77΄ Φρόιλερ), Έσε, Τσικίνιο, Ζότα Σίλβα (77΄ Σα), Ρόκα (61΄ Μαρτίνς), Ελ Κααμπί (45΄+3 Γκονζάλες).

Με πληροφορίες από: Topontiki