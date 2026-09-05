Ο Ουναΐ στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ο Αζεντίν Ουναΐ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Η ανακοίνωση της αποστολής έγινε από τον προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας προπόνησης της ομάδας. Ο σημαντικός αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 21:30 και θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το ΟΑΚΑ.

Η παρουσία Αλαφούζου στην προπόνηση

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος, έδωσε το «παρών» στην τελευταία προπόνηση της ομάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο. Η προπόνηση έλαβε χώρα στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης», όπου οι «πράσινοι» έκαναν την τελική τους προετοιμασία ενόψει του ντέρμπι.

Ο κ. Αλαφούζος παρακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος των ποδοσφαιριστών. Η παρουσία του δίπλα στην ομάδα, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση, καταδεικνύει την έμπρακτη υποστήριξή του προς τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο ενόψει του αγώνα με τον «δικέφαλο του βορρά».

Η τελευταία προετοιμασία πριν το ντέρμπι

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την επικείμενη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε το Σάββατο, όπως είχε προγραμματιστεί. Οι ποδοσφαιριστές πραγματοποίησαν την απογευματινή τους προπόνηση στο αθλητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης», βάζοντας τις τελευταίες πινελιές στην τακτική και τη φυσική τους κατάσταση πριν από το μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής.

Το πρόγραμμα της προπόνησης ξεκίνησε με την καθιερωμένη προθέρμανση, προκειμένου οι παίκτες να είναι έτοιμοι για τις εντατικές ασκήσεις. Στη συνέχεια, οι «πράσινοι» εκτέλεσαν ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, δίνοντας έμφαση στην ακρίβεια και την ταχύτητα. Ακολούθησαν ασκήσεις τακτικής, όπου ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ ανέλυσε το πλάνο του, και τέλος, οι παίκτες ολοκλήρωσαν με τελειώματα φάσεων, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά τους μπροστά στην εστία.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή

Μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας προπόνησης, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, προχώρησε στην ανακοίνωση της αποστολής για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Στη λίστα των παικτών που θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα, συμπεριλήφθηκε και ο Αζεντίν Ουναΐ, γεγονός που προσθέτει μια επιπλέον επιλογή στο ρόστερ των «πράσινων».

Η επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου δημοσίευσε αναλυτικά τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα συμμετάσχουν στην αποστολή. Η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της αγωνιστικής, θα διεξαχθεί την Κυριακή το βράδυ, στις 21:30, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Η πλήρης λίστα των «πράσινων» για το ντέρμπι

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τον Τζέικομπ Νίστρουπ, περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμε – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Ντέσερς.

Αυτοί οι παίκτες θα είναι στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου για την κρίσιμη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα στοχεύει στην καλύτερη δυνατή εμφάνιση και στην επίτευξη θετικού αποτελέσματος στο γήπεδο του ΟΑΚΑ, μπροστά στο κοινό της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta