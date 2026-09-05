Ρεάλ Μαδρίτης: Βρήκαν ατάκα του διαιτητή από όταν ήταν δώδεκα ετών

Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη πρόσφατα μια οδυνηρή εκτός έδρας ήττα από την Μπέτις, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους κύκλους της «βασίλισσας». Οι άνθρωποι του συλλόγου εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τη διαιτησία του Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Μάλιστα, το Real Madrid TV προχώρησε σε μια «ανακάλυψη» από το παρελθόν του διαιτητή, η οποία φέρεται να αποδεικνύει την υποστήριξή του στην Μπαρτσελόνα, με το σχετικό ρεπορτάζ να γίνεται viral.

Έντονα παράπονα της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης βίωσε μια οδυνηρή εκτός έδρας ήττα στην αναμέτρηση με την Μπέτις, ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση και έντονα παράπονα στις τάξεις της ομάδας. Οι άνθρωποι της «βασίλισσας» εξέφρασαν την οργή τους και βράζουν με τη διαιτησία του Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ, θεωρώντας ότι οι αποφάσεις του επηρέασαν την έκβαση του αγώνα.

Η δυσαρέσκεια για τον Ισπανό ρέφερι ήταν εμφανής αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού, με τον σύλλογο να επικεντρώνεται στις επιλογές και τις κρίσεις του διαιτητή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η ήττα αυτή, σε συνδυασμό με τη διαχείριση του αγώνα από τον Ερνάντεθ Ερνάντεθ, οδήγησε σε μια εκτεταμένη κριτική από την πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «απόδειξη» από το Real Madrid TV

Στο πλαίσιο αυτής της έντονης δυσαρέσκειας, το Real Madrid TV, το επίσημο τηλεοπτικό κανάλι του συλλόγου, προχώρησε σε μια έρευνα με σκοπό να αναδείξει πιθανές προκαταλήψεις του διαιτητή. Η έρευνα αυτή έφτασε στο μακρινό παρελθόν του Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη στάση του.

Το κανάλι «ανακάλυψε» αυτό που χαρακτήρισε ως απόδειξη ότι ο διαιτητής είναι οπαδός της Μπαρτσελόνα. Αυτή η «απόδειξη» παρουσιάστηκε με ιδιαίτερη έμφαση, με το Real Madrid TV να υποστηρίζει ότι τα ευρήματά του επιβεβαιώνουν τις υποψίες του συλλόγου για μεροληψία.

Δηλώσεις από την παιδική ηλικία

Συγκεκριμένα, το Real Madrid TV εντόπισε δηλώσεις που είχε κάνει ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ σε μια εφημερίδα, όταν ήταν μόλις δώδεκα ετών. Οι δηλώσεις αυτές, οι οποίες ανασύρθηκαν από το αρχείο, φέρεται να αποκαλύπτουν τις ποδοσφαιρικές προτιμήσεις του διαιτητή από την παιδική του ηλικία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο τότε δωδεκάχρονος Ερνάντεθ Ερνάντεθ είχε δηλώσει πως υποστηρίζει τους «Μπλαουγκράνα», δηλαδή την Μπαρτσελόνα. Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιήθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι της Ρεάλ Μαδρίτης ως ένα κεντρικό επιχείρημα για την υποτιθέμενη προκατάληψη του διαιτητή έναντι της ομάδας.

Viral διάδοση και κατηγορίες για αλλοίωση

Το σχετικό ρεπορτάζ του Real Madrid TV, με τις αποκαλύψεις για τις παιδικές δηλώσεις του διαιτητή, έγινε αναμενόμενα viral. Η είδηση διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον αθλητικό τύπο, προκαλώντας εκτεταμένες συζητήσεις και σχόλια σχετικά με τη διαιτησία και τις πιθανές επιπτώσεις της.

Μάλιστα, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Real Madrid TV, τονίστηκε η σοβαρότητα της κατάστασης με τη δήλωση: «Ο REAL MADRID δεν κερδίζει ούτε το 50% των αγώνων με αυτόν». Το κανάλι δεν δίστασε να χαρακτηρίσει αυτή την κατάσταση ως «αλλοίωση του ανταγωνισμού», υπογραμμίζοντας τις σοβαρές επιπτώσεις που θεωρεί ότι έχει η συγκεκριμένη διαιτησία στα αποτελέσματα και την πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta