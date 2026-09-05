Ίντερ - Νάπολι 3-2: Απίθανη ανατροπή για την νταμπλούχο με πρωταγωνιστή τον Μαρτίνεζ

Μια ανατροπή με μέταλλο νταμπλούχου πραγματοποίησε η Ίντερ το βράδυ του Σαββάτου (05/09), επικρατώντας της Νάπολι με 3-2 στο «Τζουζέπε Μεάτσα». Οι «νερατζούρι», αν και βρέθηκαν να χάνουν με δύο τέρματα, κατάφεραν να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση, πανηγυρίζοντας ένα απίθανο τρίποντο. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ, ο οποίος σκόραρε δις, συμβάλλοντας καθοριστικά στην τρίτη διαδοχική νίκη της ομάδας του στη Serie A.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ολοκληρώθηκε χωρίς να σημειωθεί κάποιο τέρμα, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να βρουν ρυθμό. Οι «νερατζούρι» είχαν μια σημαντική ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ λίγο πριν την ανάπαυλα, καθώς ο Ντιμάρκο είχε δοκάρι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Παρά τις προσπάθειες και των δύο πλευρών, το σκορ παρέμεινε στο 0-0 μέχρι την ολοκλήρωση των πρώτων 45 λεπτών.

Η Νάπολι προηγήθηκε με δύο τέρματα

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με εντελώς διαφορετικό ρυθμό και εξέλιξη. Η Νάπολι ήταν αυτή που κατάφερε να προηγηθεί, βάζοντας δύσκολα στην πρωταθλήτρια Ίντερ. Στο 50ό λεπτό, ο Πολιτάνο εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος στην αντίπαλη άμυνα, έπειτα από φάση διαρκείας, και έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Μόλις τρία λεπτά αργότερα, στο 53ο λεπτό, ο Χόιλουντ διπλασίασε τα τέρματα της Νάπολι με ένα υπέροχο συρτό σουτ, φέρνοντας τους «παρτενοπέι» μπροστά στο σκορ με 2-0. Εκείνη τη στιγμή, η Ίντερ βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, αντιμετωπίζοντας ένα σημαντικό μειονέκτημα δύο τερμάτων.

Η άμεση απάντηση της νταμπλούχου

Παρόλα αυτά, η αντίδραση της Ίντερ ήταν άμεση και αποφασιστική, δείχνοντας το μέταλλο της νταμπλούχου ομάδας. Μόλις τρία λεπτά μετά το δεύτερο γκολ της Νάπολι, στο 56ο λεπτό, ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ μείωσε το σκορ σε 2-1. Ο Αργεντινός επιθετικός σκόραρε με κοντινή προβολή, δίνοντας νέα πνοή και ελπίδα στους συμπαίκτες του και στους φιλάθλους που βρέθηκαν στο «Τζουζέπε Μεάτσα».

Αυτή η γρήγορη απάντηση των γηπεδούχων έβαλε τέλος στο αρχικό σοκ και άλλαξε την ψυχολογία της αναμέτρησης. Η Ίντερ άρχισε να πιέζει περισσότερο, αναζητώντας την ισοφάριση και την ολική ανατροπή του αποτελέσματος, μετατρέποντας το φινάλε σε ένα πραγματικό θρίλερ.

Η ολική ανατροπή με Τουράμ και Μαρτίνεζ

Καθώς το παιχνίδι όδευε προς το τέλος του, η πίεση της Ίντερ απέδωσε καρπούς. Στο 82ο λεπτό, ο Τουράμ κατάφερε να βρει δίχτυα με κεφαλιά, ισοφαρίζοντας το σκορ σε 2-2 και φέρνοντας τους «νερατζούρι» σε απόσταση αναπνοής από την επικράτηση. Η ισοφάριση αυτή έδωσε ώθηση στην ομάδα του Κίβου, η οποία συνέχισε να επιτίθεται.

Η κορύφωση του αγώνα ήρθε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, στο 90'+1'. Ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ, ο οποίος είχε μειώσει νωρίτερα, αναδείχθηκε ξανά σε σκόρερ, ολοκληρώνοντας την απίθανη ανατροπή. Με μια ακόμα κοντινή προβολή, ο Αργεντινός επιθετικός διαμόρφωσε το τελικό 3-2, χαρίζοντας στην Ίντερ μια σπουδαία νίκη και το τρίτο διαδοχικό τρίποντο στη Serie A.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για την Ίντερ, υπό την καθοδήγηση του Κίβου, αγωνίστηκαν οι: Μαρτίνεθ, Μπίσεκ, Ακάντζι, Μπαστόνι (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 79' από τον Μπόνι), Ντιούφ, Μπαρέλα, Ζιελίνσκι (που έδωσε τη θέση του στον Τσαλχάνογλου στο 72'), Σούσιτς (με τον Τζόουνς να μπαίνει στο 46'), Ντιμάρκο (που αντικαταστάθηκε από τον Κάρλος Αουγκούστο στο 62'), Εσπόζιτο (με τον Τουράμ να μπαίνει στο 46') και Μαρτίνεζ.

Από την πλευρά της Νάπολι, με προπονητή τον Αλέγκρι, η αρχική ενδεκάδα αποτελούνταν από τους: Μερέτ, Ντι Λορέντσο, Ραχμάνι, Μαρίν, Σπινατσόλα, Ανγκίσα, Λομπότκα (που αντικαταστάθηκε στο 79' από τον Γκλίμουρ), Βεργκάρα (με τον Ντε Μπρόινε να μπαίνει στο 62'), Πολιτάνο (που έδωσε τη θέση του στον Νταβίντ Νέρες στο 62'), Χόιλουντ (με τον Λούκα να μπαίνει στο 72') και Αλισον Σάντος (ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Μπαντιασίλε στο 80').

Άλλα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Νωρίτερα την ίδια αγωνιστική ημέρα, η Τορίνο κατάφερε να επικρατήσει εκτός έδρας της Φιορεντίνα με σκορ 2-1. Οι «Βιόλα» είχαν προηγηθεί με τον Πελεγκρίνο στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης. Ωστόσο, η Τορίνο αντέδρασε και έφερε τούμπα το ματς, με τον Μαντράγκορα να ισοφαρίζει στο 73ο λεπτό και τον Άνταμς να σημειώνει το νικητήριο τέρμα στο 82ο λεπτό.

Με αυτή την ήττα, η Φιορεντίνα έμεινε χωρίς βαθμό μετά από τρεις αγωνιστικές, συνεχίζοντας ένα αρνητικό σερί στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko