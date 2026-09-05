Διπλό πλήγμα για τον Ολυμπιακό στον αγώνα με τον Βόλο Elabet

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε αντιμέτωπος με σημαντικά προβλήματα τραυματισμών κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Βόλο Elabet. Δύο ποδοσφαιριστές της ομάδας του Πειραιά, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί και ο Γιοέλ Ρόκα, αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο. Οι τραυματισμοί αυτοί σημειώθηκαν στον αγώνα που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό στάδιο, επηρεάζοντας την εξέλιξη του παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό.

Ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Καμπί

Η πρώτη απώλεια για τον Ολυμπιακό ήρθε με τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Καμπί. Ο ποδοσφαιριστής υπέστη έναν τραυματισμό που προκάλεσε ανησυχία και τον ανάγκασε να εγκαταλείψει άμεσα το παιχνίδι. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε τέτοια που απαιτήθηκε η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Ο Ελ Καμπί μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και να υποβληθεί σε εξετάσεις. Ο τραυματισμός του ήταν το πρώτο σοβαρό πλήγμα για τους Πειραιώτες στον συγκεκριμένο αγώνα, δημιουργώντας ένα κλίμα προβληματισμού στην ομάδα.

Το χτύπημα του Γιοέλ Ρόκα

Λίγο αργότερα, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε ένα ακόμη πρόβλημα με τον τραυματισμό του Γιοέλ Ρόκα. Ο ποδοσφαιριστής χτύπησε στο αριστερό του χέρι, γεγονός που τον ανάγκασε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Το περιστατικό συνέβη στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης, προσθέτοντας μια νέα αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα.

Ο Ρόκα, μετά τον τραυματισμό του, δεν μπόρεσε να συνεχίσει τον αγώνα. Η αποχώρησή του ήταν αναγκαστική, καθώς το χτύπημα στο χέρι του ήταν αρκετά σοβαρό. Αυτό το δεύτερο πλήγμα ήρθε να προστεθεί στην ήδη δύσκολη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί για τον Ολυμπιακό.

Η αναγκαστική αλλαγή και η αντικατάσταση

Ο τραυματισμός του Γιοέλ Ρόκα οδήγησε σε άμεση αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Στη θέση του Ρόκα εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ο Ζέλσον, προκειμένου να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στην ομάδα. Η αλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε στο 61ο λεπτό του παιχνιδιού, όπως προαναφέρθηκε.

Ο Γιοέλ Ρόκα αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με το αριστερό του χέρι δεμένο, κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια. Η εικόνα του παίκτη με το δεμένο χέρι επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα του τραυματισμού του. Η αναγκαστική αυτή αλλαγή ήταν η δεύτερη που αντιμετώπισαν οι Πειραιώτες στον αγώνα με τον Βόλο Elabet.

Η συνολική εικόνα των τραυματισμών

Η αναμέτρηση μεταξύ του Ολυμπιακού και του Βόλου Elabet στο Πανθεσσαλικό στάδιο σημαδεύτηκε από μια σειρά ατυχών γεγονότων για την ομάδα του Πειραιά. Οι δύο τραυματισμοί, αρχικά του Αγιούμπ Ελ Καμπί και στη συνέχεια του Γιοέλ Ρόκα, δημιούργησαν σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα.

Οι Πειραιώτες βρέθηκαν να διαχειρίζονται την απώλεια δύο σημαντικών παικτών τους μέσα στον ίδιο αγώνα. Η διακομιδή του Ελ Καμπί σε νοσοκομείο και η αναγκαστική αποχώρηση του Ρόκα με δεμένο χέρι αποτελούν τα κύρια σημεία της ατυχίας που βρήκε τον Ολυμπιακό σε αυτή την αναμέτρηση με τον Βόλο Elabet.

Με πληροφορίες από: Gazzetta