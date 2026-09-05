Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δείχνει από νωρίς τον ρόλο του παράγοντα «Χ» για τον Ολυμπιακό

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κατέστησε σαφές από τα πρώτα δείγματα ότι συνεχίζει στον ίδιο εκρηκτικό ρυθμό που σταμάτησε πέρυσι με τον Ολυμπιακό. Ο παίκτης φανέρωσε πως μπορεί να αποτελέσει τον παράγοντα «Χ» για την ομάδα, όποτε η στιγμή το επιτάσσει, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως παίκτη των μεγάλων στιγμών.

Η παρουσία στο τουρνουά της Κρήτης

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τα πρώτα φιλικά τεστ εν όψει της νέας και απαιτητικής σεζόν σε EuroLeague και GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενήθηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης, όπως συνηθίζουν, για το τουρνουά CRETE IBT.

Ενθαρρυντικό ήταν το πρώτο δείγμα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία κατάφερε την ανατροπή απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό. Οι Πειραιώτες επικράτησαν με 82-77 και εξασφάλισαν το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ερυθρό Αστέρα στις 6 Σεπτεμβρίου, στις 21:00.

Η καθοριστική συμβολή του Ντόρσεϊ

Ένας εκ των διακριθέντων της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 15 πόντους, έχοντας 6/6 βολές και 3/8 τρίποντα, ενώ πρόσθεσε 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Το πιο σημαντικό στοιχείο της εμφάνισής του παρατηρήθηκε στην τελευταία περίοδο, όπου ο Ντόρσεϊ σημείωσε τους 10 από τους συνολικά 15 πόντους του. Μεταξύ αυτών, ξεχώρισαν δύο καθοριστικά τρίποντα. Το πρώτο, από τα 7.5 μέτρα, οδήγησε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στην ισοφάριση (71-71), ενώ ήταν αυτός που «έγραψε» το 78-74 από την περιφέρεια, μπροστά στον Κρις Σίλβα.

Ο «παράγοντας Χ» και η περσινή σεζόν

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, παρέα με τον Εβάν Φουρνιέ, έδειξαν με το γνωστό τους «κρύο αίμα» ότι είναι οι παίκτες που μπορούν να μετατραπούν σε παράγοντες «Χ» για τον Ολυμπιακό, όταν η στιγμή το επιτάσσει. Για τον 30χρονο γκαρντ, είναι εμφανές ότι συνεχίζει στον ίδιο εκρηκτικό ρυθμό που σταμάτησε την περσινή σεζόν.

Τη σεζόν 2025-26 την ολοκλήρωσε με μέσο όρο 15.9 πόντους, 38.6% στο τρίποντο, 2.3 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ. Η απόδοσή του συνοδεύτηκε από μεγάλες βαρδιές τόσο στη regular season όσο και σε κρίσιμα παιχνίδια.

Μεγάλες στιγμές και ρεκόρ

Αποκορύφωμα της περσινής του σεζόν ήταν η εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στην 36η αγωνιστική, όπου σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 37 πόντους, έχοντας 7/12 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα. Η συγκεκριμένη μέρα συνοδεύτηκε επίσης από ρεκόρ στο σύστημα αξιολόγησης, όπου έλαβε 43 βαθμούς.

Παράλληλα, έχει αποδείξει ότι είναι ο παίκτης των μεγάλων στιγμών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ στην περσινή κανονική περίοδο. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Ντόρσεϊ έβαλε ξανά μπρος τις μηχανές με δύο εύστοχα τρίποντα από την κορυφή, πετυχαίνοντας έξι κρίσιμους πόντους για να χαρίσει τη νίκη στον Ολυμπιακό απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Συνέχεια στην Εθνική ομάδα

Τα λίγα αυτά παραδείγματα δίνουν μία ξεκάθαρη εικόνα για τον αναγεννημένο Ντόρσεϊ. Η δυναμική του φάνηκε ακόμα και όταν φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής ομάδας, στη ματσάρα κόντρα στην Ισπανία στο T-Center Athens, για το δεύτερο παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Με πληροφορίες από: Gazzetta