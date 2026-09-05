ΑΕΚ - Άρης: Με Γκατσίνοβιτς η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

Μία ώρα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Άρη, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια, έγιναν γνωστές οι επιλογές του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα των πρωταθλητών. Η ΑΕΚ καλείται να αφήσει πίσω της την απώλεια βαθμών που είχε στο προηγούμενο ματς με την Κηφισιά, το οποίο διεξήχθη στη Λεωφόρο, και να επιστρέψει στα τρίποντα στην τρέχουσα αναμέτρηση.

Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τον Στρακόσα για τη θέση του τερματοφύλακα, ο οποίος θα υπερασπιστεί την εστία της ΑΕΚ στον κρίσιμο αγώνα. Μπροστά του, στην αμυντική γραμμή, θα παραταχθούν οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος, σχηματίζοντας την τετράδα της οπισθοφυλακής.

Στο χώρο του κέντρου, ο Σέρβος τεχνικός εμπιστεύτηκε το δίδυμο των Μαρίν και Βιτάλις για τις θέσεις των χαφ, αναμένοντας από αυτούς να ελέγξουν τον ρυθμό του παιχνιδιού. Για τις θέσεις των ακραίων μεσοεπιθετικών, ο Νίκολιτς προτίμησε τους Γκατσίνοβιτς και Μάγερ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γκατσίνοβιτς επιλέχθηκε αντί του Κοϊτά, ο οποίος βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή από τον πάγκο. Στην κορυφή της επίθεσης, παρτενέρ του Γιόβιτς θα είναι ο Βάργκα, συνθέτοντας τη γραμμή κρούσης των πρωταθλητών.

Η πλήρης σύνθεση της ΑΕΚ

Η αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ, όπως ανακοινώθηκε από τον Μάρκο Νίκολιτς, είναι η εξής: Στρακόσα στο τέρμα. Στην άμυνα, από δεξιά προς αριστερά, οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στη μεσαία γραμμή, οι Μάγερ, Μαρίν και Βιτάλις αναλαμβάνουν τον ρόλο τους.

Για την επιθετική γραμμή, οι Γκατσίνοβιτς και Βάργκα θα πλαισιώσουν τον Γιόβιτς, δημιουργώντας ένα σχήμα που αποσκοπεί στην επίτευξη τερμάτων. Αυτή η σύνθεση αποτελεί την επιλογή του προπονητή για την αναμέτρηση με τον Άρη, με στόχο την κατάκτηση των τριών βαθμών.

Οι διαθέσιμοι παίκτες στον πάγκο

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, ως επιλογές από τον πάγκο, βρίσκονται αρκετοί παίκτες που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη του αγώνα. Συγκεκριμένα, οι αναπληρωματικοί περιλαμβάνουν τους Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Ζούμπκοφ, Κοϊτά και Ζίνι. Η παρουσία του Ζοάο Μάριο στην αποστολή προσφέρει μία επιπλέον επιλογή για τον προπονητή.

Απουσίες από την αποστολή των πρωταθλητών

Από την αποστολή της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Άρη απουσιάζουν δύο παίκτες. Ο Αλεξίου δεν συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του προπονητή, καθώς είχε υποστεί αναγκαστική αλλαγή κατά τη διάρκεια της προηγούμενης αναμέτρησης της ομάδας κόντρα στον Νέστο Χρυσούπολης. Η απουσία του αποτελεί μία απώλεια για την ομάδα.

Επιπλέον, ο Σαχαμπό επίσης δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των πρωταθλητών. Οι συγκεκριμένες απουσίες διαμορφώνουν τις τελικές επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι, με τους διαθέσιμους παίκτες να καλούνται να καλύψουν τα κενά.

Ο στόχος της ΑΕΚ για επιστροφή στις νίκες

Η ΑΕΚ εισέρχεται στην αναμέτρηση με τον Άρη με σαφή στόχο την επιστροφή στις νικηφόρες εμφανίσεις. Η ομάδα προέρχεται από μια απώλεια βαθμών στο προηγούμενο παιχνίδι της, όπου αναδείχθηκε ισόπαλη με την Κηφισιά. Ο αγώνας αυτός είχε διεξαχθεί στο γήπεδο της Λεωφόρου, και το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό για τους πρωταθλητές.

Η σημερινή αναμέτρηση, που φιλοξενείται στη Νέα Φιλαδέλφεια, αποτελεί μια ευκαιρία για την ΑΕΚ να δείξει αντίδραση και να επανέλθει στην πορεία των επιτυχιών, συλλέγοντας τους τρεις βαθμούς της νίκης. Η σέντρα του αγώνα έχει οριστεί για τις 21:00.

Με πληροφορίες από: Gazzetta