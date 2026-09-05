Ποινή στον Πιάστρι για το Grand Prix Ιταλίας: Χάνει την 3η θέση εκκίνησης

Οι αγωνοδίκες του Grand Prix Ιταλίας επέβαλαν ποινή στον Όσκαρ Πιάστρι, με αποτέλεσμα ο Αυστραλός οδηγός να χάσει την 3η θέση εκκίνησης που είχε κατακτήσει στις κατατακτήριες δοκιμές. Η απόφαση αυτή τον μετακινεί στην 6η θέση του grid για τον αυριανό αγώνα. Η ποινή των τριών θέσεων δόθηκε λόγω παρεμπόδισης άλλου οδηγού κατά τη διάρκεια του Q2, επηρεάζοντας τις πιθανότητές του για ένα καλό αποτέλεσμα.

Η ποινή και το ιστορικό της

Λίγη ώρα μετά τη μάχη της pole position, οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να τιμωρήσουν τον Όσκαρ Πιάστρι. Η ποινή αφορά την παρεμπόδιση του Λίαμ Λόσον στο τέλος του Q2. Η ενέργεια αυτή είχε ως συνέπεια την απώλεια χρόνου για τον Λόσον στο σικέιν Ρετεφίλιο.

Σύμφωνα με το έγγραφο των αγωνοδικών, ο οδηγός της McLaren Racing είχε ενημερωθεί από την ομάδα του πως τρία μονοθέσια, δύο της Red Bull και ένα της Williams, είχαν μόλις ξεκινήσει γρήγορο γύρο. Ο Πιάστρι, όντας πολύ κοντά στη στροφή 1, πρόλαβε να αφήσει μόνο τον Φερστάπεν, αλλά βρέθηκε στο δρόμο του Λόσον.

Η απόφαση των αγωνοδικών

Οι αγωνοδίκες αναγνώρισαν πως ο Αυστραλός οδηγός δεν είχε άλλη επιλογή σε εκείνο το σημείο, δεδομένης της θέσης του στην πίστα και της ενημέρωσης που έλαβε. Ωστόσο, η παράβαση δεν μπορούσε να μετουσιωθεί σε κάτι άλλο πέρα από ποινή θέσεων στην εκκίνηση του αγώνα.

Ως εκ τούτου, επιβλήθηκε ποινή 3 θέσεων στον Πιάστρι, ο οποίος θα ξεκινήσει πλέον από την 6η θέση, αντί της 3ης που είχε κατακτήσει στις κατατακτήριες δοκιμές. Αυτό επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές του για ένα καλό πλασάρισμα στο Grand Prix Ιταλίας.

Η κατάσταση για τη McLaren Racing

Το Grand Prix Ιταλίας εξελίσσεται από το κακό στο χειρότερο για την ομάδα της McLaren Racing. Ο Όσκαρ Πιάστρι είχε καταταγεί 3ος στις κατατακτήριες δοκιμές, ενώ ο teammate του, Λάντο Νόρις, βρέθηκε μόλις στην 7η θέση.

Και οι δύο οδηγοί της McLaren Racing φέρεται να έκαναν λάθη στην τελική τους προσπάθεια κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών. Η ποινή στον Πιάστρι επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση για την ομάδα, η οποία θα δει τον έναν της οδηγό να ξεκινάει πιο πίσω από την αρχική του θέση.

Οι ωφελημένοι από την ποινή

Με την μετακίνηση του Πιάστρι στην 6η θέση, μεγάλη κερδισμένη είναι η Scuderia Ferrari. Η ιταλική ομάδα θα έχει πλέον στις θέσεις 3 και 4 τους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, οι οποίοι θέλουν αμφότεροι τη νίκη στον αυριανό αγώνα.

Επίσης, επωφελημένος είναι και ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing δεν κατάφερε να βρει slipstream στον τελευταίο του γύρο στο Q3, γεγονός που του στέρησε τη δυνατότητα να διεκδικήσει την pole position.

Ο αγώνας της Κυριακής

Η εκκίνηση για το Grand Prix Ιταλίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή. Οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να συντονιστούν στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:30 για να παρακολουθήσουν κάθε λεπτό της δράσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta