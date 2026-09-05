Ηρακλής: Φιλική νίκη επί της Μπασκίμι στο Ιβανώφειο

Ο Ηρακλής σημείωσε τη δεύτερη συνεχόμενη φιλική του νίκη στην περίοδο προετοιμασίας, επικρατώντας της Μπασκίμι με σκορ 72-59. Ο αγώνας διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών στο Ιβανώφειο, με τους Θεσσαλονικείς να παρουσιάζουν και πάλι καλό αγωνιστικό πρόσωπο, συνεχίζοντας τις θετικές εμφανίσεις. Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία στην ομάδα του Ζόραν Λούκιτς να δοκιμάσει νέα στοιχεία στο παιχνίδι της, ενισχύοντας την προετοιμασία της.

Η επικράτηση επί της Μπασκίμι

Ο «Γηραιός» κατάφερε να επιβληθεί της Μπασκίμι, μιας ομάδας που προέρχεται από το Κόσοβο, με τελικό σκορ 72-59. Η φιλική αναμέτρηση διεξήχθη στο «Ιβανώφειο», την ιστορική έδρα του Ηρακλή, χωρίς την παρουσία φιλάθλων, καθώς ήταν κεκλεισμένων των θυρών, όπως είχε προγραμματιστεί. Ο προπονητής του Ηρακλή, Ζόραν Λούκιτς, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ομάδα του σε συνθήκες αγώνα, αξιολογώντας την απόδοση των παικτών του.

Στο παιχνίδι αυτό, οι παίκτες του Ηρακλή είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν και να δοκιμάσουν αρκετά καινούρια πράγματα στο αγωνιστικό τους πλάνο, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Αυτή η διαδικασία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας ενόψει των επίσημων αγώνων, επιτρέποντας στο τεχνικό επιτελείο να αξιολογήσει την απόδοση των παικτών και την αποτελεσματικότητα των νέων τακτικών που εφαρμόζονται στο παρκέ.

Το αήττητο σερί στα φιλικά

Με αυτή τη νίκη επί της Μπασκίμι, ο Ηρακλής διατήρησε το αήττητο σερί του στα φιλικά προετοιμασίας, έχοντας πλέον δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η ομάδα έχει δείξει ένα σταθερά καλό πρόσωπο στις μέχρι τώρα δοκιμασίες της, όπως αναφέρεται, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για τη συνέχεια της προετοιμασίας και την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Πριν από την αναμέτρηση με την ομάδα από το Κόσοβο, ο Ηρακλής είχε αντιμετωπίσει τον Άρη σε ένα άλλο φιλικό παιχνίδι, το οποίο αποτέλεσε την πρώτη δοκιμασία της ομάδας. Σε εκείνη την αναμέτρηση, η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς είχε επίσης επικρατήσει, νικώντας τον Άρη με σκορ 72-62. Ο αγώνας αυτός είχε διεξαχθεί στο Παλέ, προσφέροντας μια ακόμη ευκαιρία για αξιολόγηση των παικτών και βελτίωση της συνολικής αγωνιστικής εικόνας.

Επόμενη δοκιμασία με την ΑΕΚ Λάρνακας

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του φιλικού με την Μπασκίμι, οι Θεσσαλονικείς στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην επόμενη αγωνιστική τους υποχρέωση, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί σύντομα. Το τρίτο φιλικό παιχνίδι του Ηρακλή έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους.

Σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα φιλικά παιχνίδια, ο αγώνας με την ΑΕΚ Λάρνακας θα διεξαχθεί με την παρουσία κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι οι φίλαθλοι του Ηρακλή θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα τους, υποστηρίζοντάς την στην έδρα της. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα αποτελέσει τα «αποκαλυπτήρια» των «κυανόλευκων» μπροστά στο φίλαθλο κοινό τους, δίνοντας μια πρώτη γεύση για τη δυναμική της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν και των επίσημων υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta