Σοκαριστικός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στον αγώνα Βόλος – Ολυμπιακός

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Πανθεσσαλικό στάδιο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Βόλου με τον Ολυμπιακό, για την 3η αγωνιστική της Super League. Ο αρχισκόρερ των «ερυθρολεύκων», Αγιούμπ Ελ Κααμπί, τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, προκαλώντας σοκ σε παίκτες και φιλάθλους. Ο Μαροκινός επιθετικός αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Η στιγμή του τραυματισμού

Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί σημειώθηκε στο 43ο λεπτό του αγώνα. Σε μία φάση όπου ο Μαροκινός επιθετικός έφυγε μόνος του απέναντι από τον τερματοφύλακα του Βόλου, Μάριο Σιαμπάνη, ο τελευταίος έπεσε στα πόδια του για να τον σταματήσει. Από τη σύγκρουση, ο Ελ Κααμπί τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι, κερδίζοντας παράλληλα πέναλτι για την ομάδα του.

Η εικόνα του Ελ Κααμπί να σφάδαζε στο χορτάρι, δείχνοντας να πονά έντονα, «πάγωσε» αμέσως το γήπεδο. Οι στιγμές αγωνίας ήταν εμφανείς σε όλους τους παρευρισκόμενους, καθώς η σοβαρότητα του τραυματισμού προκάλεσε άμεση ανησυχία.

Συγκλονιστικές αντιδράσεις στον αγωνιστικό χώρο

Οι αντιδράσεις στον αγωνιστικό χώρο και στις κερκίδες ήταν συγκλονιστικές. Συμπαίκτες και αντίπαλοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι είχε συμβεί. Μάλιστα, οι παίκτες του Βόλου ήταν εκείνοι που έκαναν αμέσως νόημα προς τον πάγκο του Ολυμπιακού να μπει γρήγορα το ιατρικό επιτελείο.

Ο τερματοφύλακας του Βόλου, Μάριος Σιαμπάνης, ο οποίος ενεπλάκη στη φάση, ξέσπασε σε κλάματα βλέποντας τον Ελ Κααμπί στο έδαφος. Σοκαρισμένος εμφανίστηκε και ο διαιτητής της αναμέτρησης, Τζήλος, ο οποίος έβαλε τα χέρια στο κεφάλι του, δείχνοντας την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή. Οι παίκτες και των δύο ομάδων, αλλά και ο διαιτητής, έπιαναν τα μαλλιά τους, μαρτυρώντας το σοκ που βίωναν.

Άμεση κινητοποίηση και αποχώρηση

Αμέσως μετά τον τραυματισμό, οι γιατροί έσπευσαν στο σημείο και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον Μαροκινό επιθετικό. Το παιχνίδι είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα, καθώς η προτεραιότητα ήταν η κατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή. Οι συμπαίκτες του Ελ Κααμπί σχημάτισαν έναν κύκλο γύρω του, προκειμένου να μην υπάρχουν πλάνα.

Έπειτα από την παροχή των πρώτων βοηθειών, έγινε σαφές ότι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν μπορούσε να συνεχίσει στον αγώνα. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού αποχώρησε τελικά με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο του Πανθεσσαλικού. Κατά την αποχώρησή του, οι φίλαθλοι στις εξέδρες τον χειροκρότησαν θερμά, ενώ ο κόσμος τον αποθέωσε. Στη συνέχεια, ο Ελ Κααμπί διακομίστηκε στο κοντινό νοσοκομείο για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Η αφιέρωση του Ζότα Σίλβα

Την εκτέλεση του πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο τραυματισμένος Ελ Κααμπί, ανέλαβε ο Ζότα Σίλβα. Ο Ζότα Σίλβα ευστόχησε από την άσπρη βούλα, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Μετά το γκολ, σχημάτισε τον αριθμό 9 προς την κερκίδα, ως ένδειξη αφιέρωσης στον άτυχο συμπαίκτη του, καθώς ο αριθμός 9 είναι το νούμερο της φανέλας του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Gazzetta