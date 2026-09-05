Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Σέρβο διαγώνιο Ντούσαν Πέτκοβιτς

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Σέρβου διαγώνιου, Ντούσαν Πέτκοβιτς. Η συνεργασία του αθλητή με το τμήμα βόλεϊ ανδρών του συλλόγου θα διαρκέσει για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μία περίοδο όπου οι «ασπρόμαυροι» επιδιώκουν τη δημιουργία ενός ισχυρού ρόστερ, μετά και την αλλαγή σκυτάλης στα διοικητικά του τμήματος.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ και τα πρώτα στοιχεία

Ο ΠΑΟΚ, μέσω του τμήματος βόλεϊ ανδρών, ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη συνεργασίας με τον Ντούσαν Πέτκοβιτς. Ο Σέρβος διαγώνιος θα ενισχύσει την ομάδα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Πέτκοβιτς γεννήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 1992 και αγωνίζεται στη θέση του διαγώνιου. Το ύψος του ανέρχεται στα 200 εκατοστά, προσθέτοντας σημαντική παρουσία στο φιλέ.

Η ομάδα του Βαλάντη Μαμάη, παρά την καθυστέρηση στις ανακοινώσεις λόγω διοικητικών αλλαγών, προχωρά πλέον στην ενίσχυση του δυναμικού της με στόχο ένα όσο το δυνατόν πιο δυνατό ρόστερ.

Πλούσιο βιογραφικό και διεθνής εμπειρία

Ο Ντούσαν Πέτκοβιτς φέρει ένα ιδιαίτερα πλούσιο βιογραφικό, έχοντας αγωνιστεί σε μερικά από τα πιο ισχυρά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Η καριέρα του περιλαμβάνει θητείες σε χώρες όπως η Σερβία, η Γαλλία, το Κατάρ, η Ιταλία, η Πολωνία και η Ρωσία.

Μεταξύ των ομάδων που έχει αγωνιστεί συγκαταλέγονται ο Ερυθρός Αστέρας, η AS Cannes, η Al Rayyan, η Sora, η Skra Bełchatów, η Projekt Warszawa, η Padova και η Kuzbass Kemerovo. Αυτές οι εμπειρίες του έχουν προσφέρει σημαντικές παραστάσεις από διαφορετικά αγωνιστικά περιβάλλοντα.

Ακόμη και τις δύο τελευταίες σεζόν, 2024-25 και 2025-26, ο Πέτκοβιτς συνέχισε να αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία της Ιταλίας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος.

Διακρίσεις σε συλλογικό επίπεδο

Τα πρώτα μεγάλα κεφάλαια της καριέρας του Σέρβου διαγώνιου γράφτηκαν στη Σερβία, όπου σημείωσε σημαντικές επιτυχίες. Εκεί κατέκτησε συνολικά τέσσερα πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα και τρία Σούπερ Καπ, δείχνοντας από νωρίς την ικανότητά του να πρωταγωνιστεί.

Η διεθνής του διαδρομή περιλαμβάνει επίσης την κατάκτηση του Emir Cup στο Κατάρ. Γενικότερα, ο Πέτκοβιτς έχει πανηγυρίσει τίτλους και διακρίσεις σε διάφορες χώρες και διοργανώσεις, εμπλουτίζοντας την τροπαιοθήκη του.

Εντυπωσιακή παρουσία στην Ιταλία και την Εθνική Σερβίας

Η ποιότητα του Ντούσαν Πέτκοβιτς αναδείχθηκε με εντυπωσιακό τρόπο και στην Ιταλία, όπου αγωνίστηκε επί σειρά ετών στη Serie A1. Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Serie A1 για δύο συνεχόμενες σεζόν, το 2017-18 και το 2018-19.

Συγκεκριμένα, κατέγραψε 508 πόντους την πρώτη σεζόν και 590 πόντους τη δεύτερη, επιδόσεις που τον ανέδειξαν και ως κορυφαίο επιθετικό του πρωταθλήματος και τις δύο χρονιές. Η παρουσία του στην PlusLiga της Πολωνίας και τη ρωσική Superleague, καθώς και στο CEV Champions League, ενίσχυσε περαιτέρω την εμπειρία του σε κορυφαίο επίπεδο.

Εξίσου σημαντική είναι η παρουσία του με την Εθνική Σερβίας, με την οποία έχει λάβει μέρος σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις. Έχει κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο World League του 2015, ενώ σε επίπεδο αναπτυξιακών Εθνικών ομάδων έχει στεφθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην κατηγορία U19. Επιπλέον, έχει κερδίσει μετάλλια σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ηλικιακών κατηγοριών.

Οι πρώτες δηλώσεις του Πέτκοβιτς

Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ, ο Ντούσαν Πέτκοβιτς προέβη σε δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αποτελέσω μέρος μιας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σέρβος διαγώνιος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη νέα αυτή πρόκληση στην καριέρα του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta