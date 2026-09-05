Πιερ Γκασλί: «Εννέα χρόνια κυνηγούσα την pole» – Η πρώτη του pole position στη Μόντσα

Ο Πιερ Γκασλί κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη pole position της καριέρας του στη Formula 1, στο πλαίσιο του Grand Prix Ιταλίας. Η επιτυχία αυτή ήρθε έπειτα από μια εκπληκτική και άκρως ανατρεπτική μάχη στις κατατακτήριες δοκιμές, στην πίστα της Μόντσα. Ο Γάλλος πιλότος της Alpine εξέφρασε την έκπληξή του και την τεράστια χαρά του για το επίτευγμα, το οποίο χαρακτήρισε ως καρπό εννέα ετών προσπάθειας.

Η ανατρεπτική μάχη για την pole position

Η διαδικασία των κατατακτήριων δοκιμών για το Grand Prix Ιταλίας αποδείχθηκε απρόβλεπτη, με το αποτέλεσμα να ανατρέπει τα προγνωστικά. Ο Πιερ Γκασλί, οδηγώντας την Alpine, κατάφερε να εξασφαλίσει την κορυφαία θέση εκκίνησης, πραγματοποιώντας έναν γύρο αστραπή που τον έφερε στην πρώτη θέση. Η επίδοσή του ήταν αποτέλεσμα εξαιρετικής στρατηγικής και οδήγησης, καθώς κατάφερε να εκμεταλλευτεί το ιδανικό slipstream.

Ο Γάλλος πιλότος ζύγισε με ακρίβεια την απόσταση από τον Λιούις Χάμιλτον, αποφεύγοντας τον ακάθαρτο αέρα και διασφαλίζοντας έτσι ένα καθαρό πέρασμα. Αυτή η τακτική του επέτρεψε να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο, αφήνοντας πίσω του τους αντιπάλους του σε μια διαδικασία που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Εννέα χρόνια αναμονής και η σύνδεση με τη Μόντσα

Η πρώτη pole position για τον Πιερ Γκασλί έρχεται μετά από εννέα χρόνια παρουσίας του στον κόσμο της Formula 1. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνέβη στην πίστα της Μόντσα, ένα μέρος που κατέχει ξεχωριστή θέση στην καριέρα του Γάλλου οδηγού. Στην ίδια πίστα, ο Γκασλί είχε κατακτήσει την παρθενική του νίκη στη Formula 1, προσθέτοντας τώρα και την πρώτη του pole position.

Η επιτυχία αυτή έρχεται επίσης 24 ώρες μετά την ανακοίνωση της FIA, σύμφωνα με την οποία ο Γκασλί είχε χάσει το βάθρο στον αγώνα του Μονακό. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα του πιλότου να συνεχίσει να διεκδικεί κορυφαίες διακρίσεις, παρά τις όποιες αντιξοότητες.

Οι δηλώσεις του Γάλλου πιλότου

Μετά την ολοκλήρωση των κατατακτήριων δοκιμών, ο Πιερ Γκασλί δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του. «Ήταν εκπληκτικό. Ήταν απίστευτες κατατακτήριες από τον πρώτο γύρο στο Q1», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Γάλλος πιλότος εξήγησε ότι αισθανόταν πολύ καλά μέσα στο μονοθέσιο της Alpine, την A526, από τον πρώτο κιόλας γρήγορο γύρο, γεγονός που του επέτρεψε να βελτιώνεται συνεχώς σε κάθε σκέλος της διαδικασίας.

«Αισθανόμουν πολύ καλά μέσα στο μονοθέσιο και προσπαθούσα να βρίσκω κάτι περισσότερο σε κάθε περίοδο. Στο τέλος ένιωσα ότι έκανα έναν πολύ καλό γύρο», πρόσθεσε. Η αυτοπεποίθηση και η ικανότητά του να ανεβάζει την απόδοσή του φάνηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια των δοκιμών, καθώς βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης από το Q1 και παρέμεινε ανάμεσα στους ταχύτερους, ανεβαίνοντας από την τρίτη στην πρώτη θέση στην τελευταία του προσπάθεια στο Q3.

Ευχαριστίες και η ώρα του αγώνα

Ο Πιερ Γκασλί εξέπρασε την απέραντη χαρά του για την επίτευξη της pole position, τονίζοντας τη μακροχρόνια επιδίωξή του. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Εδώ και εννέα χρόνια κυνηγούσα την ευκαιρία να κατακτήσω μία pole position», ανέφερε. Η συναισθηματική του φόρτιση ήταν εμφανής, καθώς συνέδεσε την πρώτη του νίκη και την πρώτη του pole στην ίδια πίστα, τη Μόντσα, δηλώνοντας: «Νομίζω ότι υπάρχει κάτι ξεχωριστό σε αυτό το μέρος».

Ο Γάλλος πιλότος δεν παρέλειψε να απευθυνθεί στο κοινό της Μόντσα στα ιταλικά, ευχαριστώντας τους για τη στήριξη. Επίσης, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες στην ομάδα της Alpine για την εξαιρετική δουλειά τους. «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην ομάδα μου, η οποία δημιούργησε ένα φανταστικό μονοθέσιο. Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα», δήλωσε. Η εκκίνηση για το Grand Prix Ιταλίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή, με ζωντανή κάλυψη να ξεκινά από τις 15:30.

Με πληροφορίες από: Gazzetta