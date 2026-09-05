Προμηθέας και Κολοσσός αναδείχθηκαν ισόπαλοι σε φιλική αναμέτρηση

Ο Προμηθέας Πάτρας και ο Κολοσσός Ρόδου αναδείχθηκαν ισόπαλοι σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Το τελικό σκορ της αναμέτρησης διαμορφώθηκε στο 78-78, προσφέροντας στους προπονητές των δύο ομάδων την ευκαιρία να αξιολογήσουν την πορεία της προετοιμασίας τους. Το παιχνίδι έλαβε χώρα στο «Promitheas Park» της Πάτρας, όπου οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τους πόντους.

Η φιλική αναμέτρηση στην Πάτρα

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο, ο Προμηθέας Πάτρας υποδέχθηκε τον Κολοσσό Ρόδου σε φιλικό παιχνίδι. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο «Promitheas Park», την έδρα του πατραϊκού συλλόγου, προσφέροντας ένα πρώτο δείγμα της κατάστασης των δύο ομάδων.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με το σκορ να είναι ισόπαλο, 78-78, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ισορροπία δυνάμεων που επικράτησε στο παρκέ. Οι δύο ομάδες έδειξαν ανταγωνιστικότητα, με τους παίκτες να προσπαθούν να εφαρμόσουν τα συστήματα που έχουν δουλέψει στις προπονήσεις.

Ευκαιρία για δοκιμές των προπονητών

Για τους προπονητές, κ. Βόβορα του Προμηθέα και κ. Λυκογιάννη του Κολοσσού, η φιλική αυτή αναμέτρηση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία. Είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα και συνδυασμούς παικτών, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιες στρατηγικές αποδίδουν καλύτερα.

Ο στόχος των φιλικών παιχνιδιών είναι ακριβώς αυτός: να δοκιμαστούν οι παίκτες σε συνθήκες αγώνα και να αξιολογηθεί η πορεία της προετοιμασίας. Οι προπονητές παρακολούθησαν στενά την απόδοση των αθλητών τους, καταγράφοντας τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Οι κορυφαίοι σκόρερ του αγώνα

Σε ό,τι αφορά τις επιθετικές επιδόσεις, ορισμένοι παίκτες ξεχώρισαν για τις ομάδες τους. Για τον Προμηθέα, οι πρώτοι σκόρερ ήταν ο Γουίλιαμς, ο οποίος σημείωσε 18 πόντους, και ο Κουλμπόκα, που πρόσθεσε 14 πόντους στην επίθεση της πατραϊκής ομάδας.

Από την πλευρά του Κολοσσού Ρόδου, τις καλύτερες επιθετικές επιδόσεις είχαν ο Μάνιον, ο οποίος πέτυχε επίσης 18 πόντους, και ο Γουίλις, ο οποίος συνεισέφερε 12 πόντους στο τελικό σκορ της ομάδας του. Οι επιδόσεις τους ήταν καθοριστικές για την επίτευξη της ισοπαλίας.

Αναλυτικά το φύλλο αγώνα του Προμηθέα

Υπό την καθοδήγηση του προπονητή κ. Βόβορα, ο Προμηθέας Πάτρας παρατάχθηκε με τους εξής παίκτες και τις αντίστοιχες επιδόσεις τους σε πόντους: Κόουλμαν 9 (με 1 τρίποντο), Νίκολας 4, Καπετάκης 8 (με 1 τρίποντο), Παρασκευόπουλος 8, Δίπλαρος 5 (με 1 τρίποντο), Κουρουμπάκης 6, Γουίλιαμς 18 (με 4 τρίποντα), Αντετοκούνμπο, Καλαϊτζάκης 7, Νικολαΐδης, Κουλμπόκα 13 (με 3 τρίποντα).

Η συνολική εικόνα της ομάδας έδειξε ότι οι παίκτες προσπάθησαν να βρουν ρυθμό και να συνεργαστούν, με αρκετούς εξ αυτών να συνεισφέρουν στο σκοράρισμα. Οι επιδόσεις αυτές δίνουν ένα πρώτο δείγμα της δυναμικής του Προμηθέα ενόψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά το φύλλο αγώνα του Κολοσσού

Για τον Κολοσσό Ρόδου, υπό την καθοδήγηση του προπονητή κ. Λυκογιάννη, οι παίκτες που αγωνίστηκαν και οι πόντοι που σημείωσαν ήταν οι εξής: Γουίλις 12 (με 1 τρίποντο), Καράμπελας 2, Μανιόν 18, Τσιακμάς 11 (με 2 τρίποντα), Άπσον 13, Ευσταθιάδης 2, Καλαίτζάκης 2, Χρηστίδης, Καμπερίδης 5 (με 1 τρίποντο), Στίβενσον 2, Μπαρνέτ 6, Κρούζερ 5.

Η ομάδα της Ρόδου έδειξε επίσης ότι διαθέτει παίκτες με ικανότητα στο σκοράρισμα, με τον Μανιόν να ξεχωρίζει. Το φιλικό αυτό παιχνίδι παρείχε πολύτιμα συμπεράσματα στον προπονητή, καθώς είχε την ευκαιρία να αξιολογήσει την απόδοση των παικτών του σε πραγματικές συνθήκες αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta