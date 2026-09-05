Η ΑΕΚ ηττήθηκε από την Αναντολού Εφές στον μικρό τελικό του τουρνουά της Κωνσταντινούπολης

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με θετικό τρόπο την παρουσία της στο τουρνουά της Κωνσταντινούπολης, καθώς γνώρισε βαριά ήττα με σκορ 101-72 από την Αναντολού Εφές στον μικρό τελικό. Η τουρκική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο της αναμέτρησης από τα πρώτα λεπτά, χτίζοντας σταδιακά μια διαφορά ασφαλείας που δεν απειλήθηκε ουσιαστικά καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Αναντολού Εφές να παίρνει από νωρίς τα ηνία του αγώνα, δείχνοντας την πρόθεσή της να επιβάλει τον ρυθμό της. Η τουρκική ομάδα κατάφερε να δημιουργήσει μια σημαντική διαφορά, φτάνοντας στο +11 (35-24) μόλις στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Παρά το αρχικό προβάδισμα των γηπεδούχων, η ΑΕΚ έδειξε σημάδια αντίδρασης και προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, μειώνοντας τη διαφορά.

Πράγματι, η Ένωση κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στους πέντε πόντους (37-32) στο 16ο λεπτό, δίνοντας την εντύπωση ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Ωστόσο, αυτή ήταν και η τελευταία φορά που η ελληνική ομάδα πλησίασε ουσιαστικά στο σκορ. Η Εφές πάτησε ξανά το γκάζι, ανέβασε την απόδοσή της και στο 19ο λεπτό βρέθηκε ξανά σε διψήφιο προβάδισμα, φτάνοντας στο +16 (53-37). Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με την τουρκική ομάδα να έχει ένα ξεκάθαρο και άνετο προβάδισμα.

Το δεύτερο μέρος και η διεύρυνση της διαφοράς

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε σημαντικά, με την Αναντολού Εφές να συνεχίζει να κυριαρχεί. Η τουρκική ομάδα διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, διευρύνοντας σταδιακά τη διαφορά στο σκορ, χωρίς να επιτρέψει στην ΑΕΚ να αναπτύξει το παιχνίδι της ή να μειώσει την ψαλίδα. Οι παίκτες της Εφές συνέχισαν να πιέζουν και να σκοράρουν με συνέπεια.

Η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς έφτασε τους 30 πόντους, όταν η Εφές προηγήθηκε με 100-70 στο 39ο λεπτό του αγώνα, λίγο πριν το τέλος. Τελικά, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με το τελικό σκορ 101-72 υπέρ της Αναντολού Εφές, επισφραγίζοντας την άνετη επικράτηση της τουρκικής ομάδας στον μικρό τελικό του τουρνουά της Κωνσταντινούπολης.

Πρώτος σκόρερ και σημαντικές απουσίες

Για την ΑΕΚ, ο παίκτης που ξεχώρισε στην επίθεση και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος σημείωσε 15 πόντους. Ο Μπάρτλεϊ είχε επίσης σημαντική συμβολή και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού, καταγράφοντας 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ σημείωσε και ένα τρίποντο.

Στην αναμέτρηση αυτή, η ΑΕΚ παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες, καθώς τέσσερις παίκτες δεν ήταν διαθέσιμοι. Συγκεκριμένα, οι Μπράουν, Φίζελ, Φλιώνης και Χαρτώνας δεν αγωνίστηκαν ούτε στον μικρό τελικό, όπως άλλωστε συνέβη και στο προηγούμενο παιχνίδι του τουρνουά, επηρεάζοντας το βάθος του ρόστερ της Ένωσης.

Η σύνθεση της ΑΕΚ και η επίδοση των παικτών

Υπό την καθοδήγηση του προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα, η σύνθεση της ΑΕΚ στον αγώνα περιλάμβανε τους εξής παίκτες, με τις αντίστοιχες επιδόσεις τους στο σκοράρισμα:

Ο Πίνκνεϊ συνέβαλε με 12 πόντους, έχοντας ένα τρίποντο και 7 ριμπάουντ. Ο Σκορδίλης σημείωσε 2 πόντους, ενώ ο Νόλεϊ πρόσθεσε 5 πόντους. Ο Κατσίβελης πέτυχε 10 πόντους, μεταξύ των οποίων και ένα τρίποντο. Ο Λεκαβίτσιους σημείωσε 9 πόντους, με ένα τρίποντο, και ο Πίτερσον πρόσθεσε 2 πόντους στο ενεργητικό της ομάδας.

Ο Ουίλιαμς συνέβαλε με 9 πόντους, πετυχαίνοντας δύο τρίποντα, και ο Τζόζεφ σημείωσε 8 πόντους. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ως πρώτος σκόρερ, είχε 15 πόντους, ένα τρίποντο, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Τέλος, ο Τσαλμπούρης αναφέρεται στη σύνθεση της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta