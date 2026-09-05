Premier League: Η Μάντσεστερ Σίτι στο 3/3 με Χάαλαντ, πρώτοι βαθμοί για Τότεναμ

Η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να διατηρήσει το απόλυτο των νικών στην Premier League, φτάνοντας στο 3/3 μετά την επικράτηση με 1-0 επί της νεοφώτιστης Κόβεντρι. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν ο πρωταγωνιστής για τους «Πολίτες», σημειώνοντας το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, η Τότεναμ πήρε τον πρώτο της βαθμό, ενώ είχαμε και άλλες αναμετρήσεις με ισοπαλίες και ανατροπές.

Η επικράτηση της Μάντσεστερ Σίτι

Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα, η Μάντσεστερ Σίτι, συνεχίζει την πορεία της στην Premier League, φτάνοντας τις τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Παρά το γεγονός ότι η απόδοσή της δεν ενθουσιάζει πάντα, η ομάδα καταφέρνει να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει. Στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Κόβεντρι στο Έτιχαντ, οι «Πολίτες» επικράτησαν με 1-0.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Νορβηγός επιθετικός Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος με μια φοβερή καρφωτή κεφαλιά στο 25ο λεπτό έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Η νεοφώτιστη Κόβεντρι αντιστάθηκε σθεναρά και μάλιστα δημιούργησε αξιόλογες ευκαιρίες, κοντράροντας στα ίσα τη Σίτι. Ωστόσο, η ομάδα του Μαρέσκα κράτησε τη νίκη μέχρι τέλους, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Στην αναμέτρηση αυτή έκανε το ντεμπούτο του με την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα ο Φερνάντες, ο οποίος αγωνίστηκε για 76 λεπτά. Η Μάντσεστερ Σίτι είχε προηγουμένως απωλέσει το Community Shield από την Άρσεναλ.

Ο αγώνας της Νότιγχαμ Φόρεστ με την Τότεναμ

Σε μια άλλη αναμέτρηση της Premier League, η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Τότεναμ αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 0-0. Η Νότιγχαμ Φόρεστ αγωνίστηκε εντός έδρας και «άγγιξε» την πρώτη της φετινή της νίκη, καθώς είδε ένα γκολ του Γουίλιαμς να ακυρώνεται από το VAR στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης.

Για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που αποσπά βαθμό από ομάδα του Big Six της Premier League. Από την πλευρά της, η Τότεναμ πήρε τον πρώτο της βαθμό στη φετινή σεζόν, αν και οι Λονδρέζοι εξακολουθούν να αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Ισοπαλίες σε Μπράιτον και Μπρέντφορντ

Δύο ακόμα αναμετρήσεις της Premier League έληξαν με το ίδιο σκορ, 1-1. Στο Μπράιτον, η τοπική ομάδα των «Γλάρων» φιλοξένησε τη Λιντς, γνωστή και ως «Παγώνια», με το τελικό αποτέλεσμα να είναι ισόπαλο. Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα στο 15ο λεπτό με γκολ του Μπογκλ. Η ισοφάριση για τους γηπεδούχους ήρθε στο 71ο λεπτό από τον Βούσκοβιτς, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1. Για την ομάδα του Μπράιτον, ο Μπάμπης Κωστούλας αγωνίστηκε ως βασικός.

Αντίστοιχα, ισόπαλο 1-1 έληξε και το παιχνίδι ανάμεσα στην Μπρέντφορντ και τη Σάντερλαντ. Όλα τα γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκαν στο δεύτερο μέρος. Ο Γιάνελτ έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους της Μπρέντφορντ στο 57ο λεπτό. Η Σάντερλαντ κατάφερε να ισοφαρίσει με πέναλτι που εκτέλεσε επιτυχημένα ο Λε Φε στο 82ο λεπτό, διαμορφώνοντας έτσι το τελικό αποτέλεσμα.

Η ανατροπή της Κρίσταλ Πάλας

Σε μια αναμέτρηση με αρκετές εναλλαγές στο σκορ, η Κρίσταλ Πάλας πραγματοποίησε μεγάλη ανατροπή και επιβλήθηκε εκτός έδρας της Φούλαμ με 3-2. Η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα, η Φούλαμ, προηγήθηκε δύο φορές στο παιχνίδι. Αρχικά, ο Κινγκ σκόραρε στο 11ο λεπτό και στη συνέχεια ο Πέρεθ στο 42ο λεπτό, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα τους.

Οι «Αετοί» της Κρίσταλ Πάλας, ωστόσο, έδωσαν ισάριθμες απαντήσεις. Ο Μίτσελ ήταν αυτός που ισοφάρισε δις, στο 35ο και στο 54ο λεπτό, κρατώντας την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι. Το νικητήριο γκολ για την Κρίσταλ Πάλας ήρθε στο 77ο λεπτό από τον Τσίλγουελ, ο οποίος «τεζάρισε» τους γηπεδούχους και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta