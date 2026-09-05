Ο Γιώργος Κούτσιας σκόραρε ξανά και έδωσε το προβάδισμα στη Φαμαλικάο

Ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Κούτσιας βρέθηκε στο επίκεντρο της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας, καθώς σημείωσε το δεύτερό του γκολ στο φετινό πορτογαλικό πρωτάθλημα, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα της Φαμαλικάο, κατάφερε να ανοίξει το σκορ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Εστρέλα Αμαδόρα. Με αυτό το τέρμα, ο Κούτσιας έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, δείχνοντας την επιθετική του ορμή.

Το γκολ που άνοιξε τον δρόμο για τη Φαμαλικάο

Η στιγμή που ο Γιώργος Κούτσιας βρήκε δίχτυα ήρθε πολύ νωρίς, στο δεύτερο μόλις λεπτό της αναμέτρησης, αιφνιδιάζοντας την αντίπαλη άμυνα. Ο νεαρός επιθετικός έδειξε την ικανότητά του στην κίνηση χωρίς την μπάλα, καθώς βρέθηκε με εξαιρετική τοποθέτηση στο όριο του οφσάιντ. Αυτή η έξυπνη κίνηση του επέτρεψε να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση απέναντι στην άμυνα της Εστρέλα Αμαδόρα.

Την κρίσιμη πάσα για το γκολ δέχτηκε από τον συμπαίκτη του, Ντε Αμορίμ, ο οποίος του σέρβιρε μια κάθετη μπαλιά ακριβείας, διασπώντας την αντίπαλη άμυνα. Ο Κούτσιας, με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα, ολοκλήρωσε τη φάση με ένα δεξί πλασέ, νικώντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Το τέρμα διαμόρφωσε το σκορ σε 0-1 υπέρ της Φαμαλικάο, δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του από πολύ νωρίς στον αγώνα.

Βασικός στην ενδεκάδα και καθοριστικός παράγοντας

Για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Εστρέλα Αμαδόρα, ο Γιώργος Κούτσιας είχε επιλεγεί να ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα της Φαμαλικάο. Η απόφαση αυτή του προπονητικού επιτελείου φάνηκε να τον δικαιώνει άμεσα, καθώς ο 22χρονος επιθετικός ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην εμπιστοσύνη που του δόθηκε. Η παρουσία του στην κορυφή της επίθεσης ήταν καθοριστική, καθώς όχι μόνο σκόραρε, αλλά συνέβαλε και στη γενικότερη επιθετική λειτουργία της Φαμαλικάο.

Ο Κούτσιας, με την απόδοσή του, υπογράμμισε την προσαρμογή του στο απαιτητικό πορτογαλικό πρωτάθλημα. Η συμβολή του στο σκοράρισμα, ιδιαίτερα σε έναν εκτός έδρας αγώνα, αναδεικνύει την αξία του ως βασικού γραναζιού στην επιθετική μηχανή της Φαμαλικάο.

Η πορεία του Κούτσια στην Liga Portugal

Αυτό το τέρμα αποτελεί το δεύτερο προσωπικό του Γιώργου Κούτσια στο φετινό πορτογαλικό πρωτάθλημα, την Liga Portugal. Ο πρώην επιθετικός της Λουγκάνο έχει πλέον συμπληρώσει αισίως πέντε συμμετοχές με τη φανέλα της Φαμαλικάο, δείχνοντας σταθερά σημάδια προόδου και ενσωμάτωσης στο νέο του περιβάλλον. Η συνέπεια του στο σκοράρισμα αρχίζει να γίνεται εμφανής.

Το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση είχε σημειωθεί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, σε έναν εκτός έδρας αγώνα με την Εστορίλ, όπου η Φαμαλικάο είχε αναδειχθεί ισόπαλη με σκορ 1-1. Η ικανότητα του Κούτσια να βρίσκει δίχτυα σε κρίσιμες στιγμές και σε εκτός έδρας αναμετρήσεις, υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία του για την ομάδα του και την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko