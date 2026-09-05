Ο Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Σέλτον στο «Arthur Ashe» για μια θέση στα προημιτελικά του US Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Μπεν Σέλτον θα αναμετρηθούν στο εμβληματικό «Arthur Ashe», διεκδικώντας την πρόκριση στα προημιτελικά του US Open. Ο αγώνας τους είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί το ξημέρωμα της Δευτέρας, ώρα Ελλάδος, αποτελώντας τον τρίτο στη σειρά του προγράμματος της Κυριακής (6/9). Για τον Έλληνα τενίστα, αυτή η αναμέτρηση σηματοδοτεί την επιστροφή του σε 4ο γύρο Grand Slam έπειτα από δύο χρόνια, ενώ και για τους δύο αθλητές, είναι η πρώτη τους φορά που φτάνουν στη φάση των «16» του αμερικανικού όπεν.

Η αναμέτρηση στο «Arthur Ashe»

Ο 28χρονος Έλληνας παίκτης, Στέφανος Τσιτσιπάς, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον 23χρονο αριστερόχειρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Μπεν Σέλτον, στο κεντρικό γήπεδο των εγκαταστάσεων του US Open. Η μονομαχία τους θα διεξαχθεί μπροστά στην έδρα του Αμερικανού αθλητή, με την ατμόσφαιρα να αναμένεται ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη, προσδίδοντας έναν ξεχωριστό τόνο στην αναμέτρηση.

Οι δύο τενίστες θα διεκδικήσουν με φόντο μια θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, με το έπαθλο να είναι η συνέχιση της πορείας τους σε ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά του παγκόσμιου τένις.

Η επιστροφή του Τσιτσιπά στις μεγάλες σκηνές

Για τον Στέφανο Τσιτσιπά, η φετινή του παρουσία στον 4ο γύρο του US Open αποτελεί μια σημαντική στιγμή. Έπειτα από δύο χρόνια, και συγκεκριμένα μετά το Roland Garros του 2024, ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται ξανά σε αυτό το προχωρημένο στάδιο ενός Grand Slam.

Αυτή η εξέλιξη σημαίνει αυτόματα την επιστροφή του στις μεγάλες σκηνές του τένις, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές που διεκδικούν τους τίτλους των μεγάλων διοργανώσεων.

Πρώτη φορά στους «16» του US Open για αμφότερους

Τόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς όσο και ο Μπεν Σέλτον σημειώνουν μια ξεχωριστή επίδοση στην καριέρα τους με τη φετινή τους πορεία στο US Open. Για πρώτη φορά, αμφότεροι οι παίκτες έχουν καταφέρει να φτάσουν στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Αυτό το επίτευγμα προσδίδει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην επικείμενη αναμέτρησή τους, καθώς και οι δύο θα επιδιώξουν να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο στο τουρνουά, διεκδικώντας μια θέση ανάμεσα στους οκτώ καλύτερους.

Προηγούμενη εμφάνιση του Τσιτσιπά στο «Arthur Ashe»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στο «Arthur Ashe» το έτος 2021. Τότε, ο Έλληνας τενίστας ήταν το Νο.3 στο ταμπλό της διοργάνωσης και είχε αντιμετωπίσει στον 3ο γύρο τον Κάρλος Αλκαράθ.

Ο Αλκαράθ, ο οποίος ήταν τότε 18 ετών και έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο US Open, είχε καταφέρει να επικρατήσει του Τσιτσιπά σε έναν αγώνα που κρίθηκε στο tie break του 5ου σετ, αφήνοντας έντονες μνήμες από εκείνη τη μονομαχία.

Το σενάριο της επανάληψης με τον Αλκαράθ

Ο κάτοχος του τίτλου, Κάρλος Αλκαράθ, ενδέχεται να βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο «Arthur Ashe», αυτή τη φορά στο πλαίσιο των προημιτελικών του φετινού US Open. Για να συμβεί αυτή η πιθανή συνάντηση, ο Ισπανός τενίστας θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει τη νίκη στον δικό του αγώνα.

Ο Αλκαράθ θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Τόμι Πολ το βράδυ της Κυριακής (6/9). Εφόσον ο Ισπανός επικρατήσει, θα αναμένει τον νικητή από το ζευγάρι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Μπεν Σέλτον, για να συμπληρωθεί το ζευγάρι των προημιτελικών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta