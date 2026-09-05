Ο κύκλος των επαφών του Μιχάλη Μπούση για το project του γηπέδου του ΟΦΗ

Ο Μιχάλης Μπούσης, διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, πραγματοποίησε το Σάββατο (5/9) μία από τις συναντήσεις του με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό. Το βασικό θέμα των συζητήσεων ήταν το πλάνο για την κατασκευή του νέου γηπέδου της ομάδας, ένα project που βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα στο Ηράκλειο, παραμονή του αγώνα του ΟΦΗ με την Κηφισιά στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Οι συναντήσεις για το γηπεδικό project

Ο ισχυρός άνδρας του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, βρέθηκε στο Ηράκλειο και το πρωί του Σαββάτου (5/9) είχε, μαζί με τον Ηλία Πουρσανίδη, συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό. Το κύριο αντικείμενο της συζήτησης ήταν το project του νέου γηπέδου, ένα θέμα που απασχολεί έντονα τον σύλλογο.

Αυτή η συνάντηση δεν ήταν η πρώτη μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά μία ακόμα από τις πολλές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ενώ αναμένονται και άλλες στο μέλλον. Ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, όπως η ανέγερση ενός γηπέδου, απαιτεί σημαντικό χρόνο και πολλές διαδικασίες, γεγονός που εξηγεί γιατί το project βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο.

Το όραμα του Μιχάλη Μπούση και οι επιτυχίες του ΟΦΗ

Ο Μιχάλης Μπούσης έχει εκφράσει επανειλημμένα δημόσια την πρόθεσή του να δημιουργήσει ένα νέο, σύγχρονο γήπεδο. Αυτό το γήπεδο φιλοδοξεί να είναι αντάξιο των μελλοντικών στόχων και των φιλοδοξιών που υπάρχουν για τον σύλλογο. Η υλοποίηση αυτού του ιστορικής σημασίας στόχου κρίνεται ως ένα πολύ μεγάλο όνειρο για τον διοικητικό ηγέτη.

Πριν από οκτώ χρόνια, όταν ανέλαβε τα διοικητικά ηνία του ΟΦΗ, ο κ. Μπούσης είχε θέσει συγκεκριμένους στόχους, πολλούς εκ των οποίων έχει ήδη επιτύχει. Οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση τροπαίων, συγκεκριμένα του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup, μετά από περίπου τέσσερις δεκαετίες. Παράλληλα, ο ΟΦΗ συμμετείχε για πρώτη φορά σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενώ επενδύθηκαν σημαντικά κεφάλαια στις υποδομές και η Ακαδημία του Ομίλου εξελίχθηκε σε μία από τις κορυφαίες της Ελλάδας.

Η προτεινόμενη λύση και η διπλή ανάπλαση

Μία από τις επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι για την κατασκευή του νέου γηπέδου είναι η περιοχή του Κορώνη Μαγαρά. Η συγκεκριμένη τοποθεσία κρίνεται ως μία λύση που ικανοποιεί τόσο τον ΟΦΗ όσο και τη Δημοτική Αρχή. Πρόκειται για μία μεγάλη έκταση που βρίσκεται στην «καρδιά» του Ηρακλείου.

Εφόσον προχωρήσει η επιλογή αυτή, η ανάπτυξη θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο διπλής ανάπλασης. Αυτό σημαίνει ότι θα παραχωρηθούν στον Όμιλο τα απαραίτητα στρέμματα γης για την ανέγερση του νέου γηπέδου. Ταυτόχρονα, ο χώρος του «Γεντί Κουλέ», που βρίσκεται στα Καμίνια, θα περάσει στα χέρια του Δήμου Ηρακλείου.

Η συνεργασία με την Πολιτεία και το χρονοδιάγραμμα

Για την πραγματοποίηση του τεράστιου αυτού στόχου, που αφορά τη δημιουργία του νέου γηπέδου, είναι απαραίτητη η συμβολή της Πολιτείας. Το δεδομένο είναι πως ο ΟΦΗ, ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να συνεργαστούν στενά. Ο κοινός στόχος είναι να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το μέλλον του συλλόγου.

Πάντως, όσον αφορά το γηπεδικό ζήτημα, δεν υπάρχει πρακτικά πίεση χρόνου για τον ΟΦΗ. Η ομάδα έχει εξασφαλίσει τη χρήση του Παγκρήτιου Σταδίου έως το έτος 2035. Αυτό παρέχει ένα χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την υλοποίηση του project του νέου γηπέδου.

Άλλες συναντήσεις του διοικητικού ηγέτη

Πέρα από το ραντεβού που πραγματοποιήθηκε στη Λότζια με τον Δήμαρχο, ο Μιχάλης Μπούσης και ο Ηλίας Πουρσανίδης είχαν μέσα στην ίδια μέρα και άλλες συναντήσεις. Συγκεκριμένα, συναντήθηκαν με τους επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος του ΟΦΗ.

Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν ο προπονητής της ομάδας, Χρήστος Κόντης, καθώς και ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου του κλαμπ, Χρήστος Καρυπίδης. Οι συζητήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της συνολικής διοικητικής μέριμνας και του συντονισμού των ενεργειών για την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta