Άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του Σπόρτινγκ σε φιλικό προετοιμασίας

Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού ξεκίνησε με το δεξί τις φιλικές αναμετρήσεις προετοιμασίας της, επικρατώντας εύκολα του Σπόρτινγκ με σκορ 82-52. Ο αγώνας διεξήχθη στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου το «τριφύλλι» παρουσίασε μια άνετη και κυριαρχική εμφάνιση. Η νίκη αυτή σηματοδοτεί ένα θετικό ξεκίνημα για την ομάδα της Σελέμ Ερντέμ ενόψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της νέας σεζόν.

Η εξέλιξη του αγώνα και η κυριαρχία του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός μπήκε από νωρίς σε θέση οδηγού στην αναμέτρηση, επιβάλλοντας τον δικό του ρυθμό από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Η ομάδα κατάφερε να δημιουργήσει ένα σημαντικό προβάδισμα, δείχνοντας τις διαθέσεις της για μια άνετη επικράτηση απέναντι στον αντίπαλό της.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το «τριφύλλι» να βρίσκεται μπροστά στο σκορ με διαφορά 17 πόντων, καθώς το ταμπλό έδειχνε 24-7. Η ομάδα της Σελέμ Ερντέμ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στα επόμενα δεκάλεπτα, διατηρώντας σταθερά μεγάλη διαφορά και φτάνοντας χωρίς δυσκολία στην τελική επικράτηση με το τελικό σκορ 82-52.

Το πρόγραμμα των επόμενων φιλικών αναμετρήσεων

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα απέναντι στον Σπόρτινγκ, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη καταρτίσει το πρόγραμμα των επόμενων φιλικών του αναμετρήσεων. Ο επόμενος αντίπαλος για την ομάδα μπάσκετ γυναικών είναι ο Χολαργός, με τον αγώνα να έχει οριστεί για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Η αναμέτρηση αυτή θα φιλοξενηθεί στο κλειστό γυμναστήριο του Χολαργού, αποτελώντας ένα ακόμα τεστ για την προετοιμασία της ομάδας.

Το πρόγραμμα των φιλικών παιχνιδιών περιλαμβάνει δύο ακόμη αναμετρήσεις εντός του Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, στις 12 Σεπτεμβρίου, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Πρωτέα, ενώ την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου θα αναμετρηθεί με τον Αμύντα. Αυτές οι αναμετρήσεις είναι κρίσιμες για την προσαρμογή και την ομοιογένεια της ομάδας πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Αναμονή για την ενσωμάτωση νέων παικτριών

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ρόστερ και της ολοκλήρωσης του συνόλου, αναμένεται τις επόμενες ημέρες η ενσωμάτωση δύο νέων παικτριών στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για τις Αρίκα Κάρτερ και Καντίτζια Κέιβ, οι οποίες θα ενταχθούν στο δυναμικό της ομάδας, προσθέτοντας βάθος και επιλογές στην τεχνική ηγεσία.

Η παρουσία τους αναμένεται να προσδώσει περαιτέρω ποιότητα και να ενισχύσει την ομάδα σε καίριες θέσεις, καθώς η Σελέμ Ερντέμ προσπαθεί να διαμορφώσει το καλύτερο δυνατό σύνολο για τις απαιτήσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι δύο αθλήτριες θα ξεκινήσουν άμεσα προπονήσεις με τις υπόλοιπες συμπαίκτριές τους.

Η σύνθεση του πάγκου στην πρεμιέρα

Στη φιλική αναμέτρηση της πρεμιέρας με τον Σπόρτινγκ, ο πάγκος του Παναθηναϊκού απαρτιζόταν από ένα ευρύ φάσμα αθλητριών. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν οι Άννα – Νίκη Σταμολάμπρου, Ανθή Χατζηγιακουμή, Φαίη Κωτούλα, Ιωάννα Κριμίλη, Γεωργία Δαμουλάκη και Διαμάντω Αλεξιά. Αυτές οι παίκτριες είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν και να συμβάλουν στην προσπάθεια της ομάδας για την επικράτηση.

Επίσης, στον πάγκο βρίσκονταν οι Σεντόνα Πρινς, Ιωάννα Χατζηλεοντή, Σάρα Μπετζέντι, Φρίντα Φόρμαν, Μαριάνθη Τουλούπη, Αλεξάνδρα Μηλιτσοπούλου και Αργυρώ Ράλλη. Η παρουσία όλων αυτών των παικτριών υπογραμμίζει το βάθος του ρόστερ που διαθέτει η ομάδα του Παναθηναϊκού, προσφέροντας πολλές επιλογές στην προπονήτρια Σελέμ Ερντέμ για την διαχείριση των αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta