Παναιτωλικός: Με Οπόκου στη Λιβαδειά, εκτός αποστολής ο Μεχία

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 6 Σεπτεμβρίου στις 20:00. Η ομάδα του Αγρινίου θα επιδιώξει να διευρύνει το νικηφόρο σερί της, έχοντας ήδη καταγράψει δύο διαδοχικές νίκες στις ισάριθμες αγωνιστικές της Stoiximan Super League. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Μαχάλα Οπόκου, ενώ εκτός έμεινε ο Ματέο Μεχία.

Επιστροφή Οπόκου στην αποστολή

Ο Μαχάλα Οπόκου βρίσκεται για πρώτη φορά στη διάθεση του προπονητή Γιάννη Αναστασίου για επίσημο παιχνίδι. Ο ποδοσφαιριστής είχε ταλαιπωρηθεί το προηγούμενο διάστημα από ένα διάστρεμμα, γεγονός που τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης και τον ανάγκασε να απουσιάσει από τις προηγούμενες αναμετρήσεις.

Πλέον, ο Οπόκου δηλώνει στο 100% της φυσικής του κατάστασης, έχοντας συμπληρώσει πάνω από μία εβδομάδα προπονήσεων στα πόδια του. Η πλήρης αποκατάστασή του και η επάνοδός του στις προπονήσεις επιτρέπουν την επιστροφή του στην αποστολή, αποτελώντας μια σημαντική προσθήκη για τον Παναιτωλικό ενόψει του κρίσιμου αγώνα στη Λιβαδειά.

Απουσία Μεχία λόγω τραυματισμού

Από την άλλη πλευρά, ο Ματέο Μεχία δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Παναιτωλικού για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό. Η απουσία του οφείλεται σε ένα χτύπημα που δέχθηκε χαμηλά στο πόδι, το οποίο τον καθιστά μη διαθέσιμο για την επικείμενη αναμέτρηση.

Ο τραυματισμός αυτός τον κρατά εκτός των αγωνιστικών πλάνων του Γιάννη Αναστασίου, αναγκάζοντας το τεχνικό επιτελείο να αναπροσαρμόσει τις επιλογές του χωρίς την παρουσία του Μεχία στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Δυναμικό παρών των φιλάθλων

Οι φίλοι του Παναιτωλικού αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών στις κερκίδες του γηπέδου της Λιβαδειάς, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στην ομάδα. Η ζήτηση για εισιτήρια ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με αποτέλεσμα να εξαντληθούν γρήγορα οι αρχικές διαθέσιμες θέσεις που δόθηκαν στους φιλοξενούμενους οπαδούς.

Συγκεκριμένα, τα 120 πρώτα εισιτήρια που διέθεσε η ομάδα της Βοιωτίας έγιναν «καπνός» σε σύντομο χρονικό διάστημα, υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Ακολούθως, οι γηπεδούχοι διέθεσαν επιπλέον 60 εισιτήρια, τα οποία επίσης εξαντλήθηκαν άμεσα από τους οπαδούς του Παναιτωλικού, ενισχύοντας την παρουσία τους.

Λόγω της συνεχιζόμενης μεγάλης ζήτησης, το κλαμπ της Λιβαδειάς προχώρησε στη διάθεση ακόμη 60 εισιτηρίων. Και αυτά τα νέα εισιτήρια αναμένεται να εξαντληθούν πλήρως, επιβεβαιώνοντας την επιθυμία των φιλάθλων να βρεθούν κοντά στην ομάδα τους. Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας της ΠΑΕ Λεβαδειακός.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου επέλεξε τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές για την αποστολή που θα ταξιδέψει στη Λιβαδειά για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό, επιδιώκοντας να διατηρήσει το θετικό σερί της ομάδας:

Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σατσιάς, Σουμά, Στάγιτς, Ξενόπουλος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta