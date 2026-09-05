Ισοπαλία χωρίς τέρματα για Πανθρακικό και Πύργο στην πρεμιέρα της superbet league 2

Με «λευκή» ισοπαλία (0-0) ξεκίνησε η Superbet League 2, καθώς ο Πανθρακικός και ο Πύργος αναδείχθηκαν ισόπαλοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση διεξήχθη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομοτηνής, μπροστά σε περίπου 1.000 φιλάθλους. Το αποτέλεσμα αυτό έφερε τον Πύργο σε θέση κερδισμένου, καθώς κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία του απέναντι στην πίεση των γηπεδούχων.

Ο στόχος των ομάδων και η πρεμιέρα

Τόσο ο Πανθρακικός όσο και ο Πύργος έχουν θέσει ως ξεκάθαρο στόχο την αποφυγή του υποβιβασμού στο νέο πρωτάθλημα της Superbet League 2. Οι δύο ομάδες προβιβάστηκαν από τη Γ' Εθνική και άνοιξαν την αυλαία της σεζόν στην Κομοτηνή. Παρά την προσπάθεια και των δύο πλευρών, το τελικό 0-0 άφησε τον Πύργο με ένα σημαντικό βαθμό εκτός έδρας, επιβεβαιώνοντας την οργανωμένη του άμυνα.

Ο Πανθρακικός, αν και εμφανίστηκε καλύτερος στον αγωνιστικό χώρο και άσκησε πίεση, δεν κατάφερε να διασπάσει την άμυνα του Πύργου. Η ομάδα της Ηλείας, με τον τερματοφύλακα Γιαννίκογλου σε καλή μέρα, άντεξε στις επιθέσεις των «πρασίνων» και απέσπασε έναν πολύτιμο βαθμό.

Το πρώτο ημίχρονο στην Κομοτηνή

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης χαρακτηρίστηκε από ισορροπία και λίγες καλές στιγμές μπροστά στις δύο εστίες. Οι γηπεδούχοι είχαν μια ελαφριά πρωτοβουλία, ωστόσο ο Πύργος ήταν οργανωμένος στην άμυνα, με στόχο να αποτρέψει οποιονδήποτε κίνδυνο για την εστία του.

Η πρώτη αξιόλογη ευκαιρία για τον Πανθρακικό σημειώθηκε στο 13ο λεπτό, όταν ο Νότας έβγαλε κάθετη πάσα στον Γκορντεζιάνι. Ο τελευταίος βρέθηκε τετ α τετ και επιχείρησε προβολή, όμως ο Δημητρίου έσωσε την εστία του Πύργου. Στο 30ο λεπτό, ο Νότας δοκίμασε ένα σουτ από πλάγια θέση, το οποίο όμως ήταν άστοχο. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με σουτ του Μούσια, το οποίο μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Σγουρής.

Η πίεση του Πανθρακικού στο δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι «πράσινοι» του Πανθρακικού αύξησαν την πίεσή τους προς την εστία των «ερυθρόλευκων» του Πύργου, αναζητώντας το γκολ που θα τους έδινε το προβάδισμα. Στο 57ο λεπτό, μετά από προσπάθεια του Τσίλεμ, ο Πατρόνι απείλησε τον τερματοφύλακα Γιαννίκογλου, ο οποίος απομάκρυνε τη μπάλα με τα πόδια.

Δύο λεπτά αργότερα, στο 59', ο Σγουρής απέκρουσε σουτ του Δούμτσιου. Στο 65ο λεπτό, ο Τσίλεμ επιχείρησε σέντρα-σουτ, με τη μπάλα να περνάει λίγο πάνω από την εστία του Πύργου, δείχνοντας την ένταση της πίεσης των γηπεδούχων.

Ακυρωθέν γκολ και τελευταίες ευκαιρίες

Η πιο δραματική στιγμή του αγώνα σημειώθηκε στο 75ο λεπτό. Ο Νότας πήρε τη μπάλα στο ημικύκλιο και ο Σαραντίδης, ο οποίος είχε μόλις περάσει στον αγώνα, έγινε κάτοχος και με προβολή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, ο βοηθός διαιτητή σήκωσε αμέσως το σημαιάκι του, υποδεικνύοντας θέση οφσάιντ, με αποτέλεσμα το γκολ να ακυρωθεί και να δοθεί κόρνερ.

Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, οι προσπάθειες συνεχίστηκαν. Τρία λεπτά αργότερα, στο 78', ο Πέιος δοκίμασε ένα δυνατό σουτ που δεν βρήκε στόχο. Στο 80ο λεπτό, ο τερματοφύλακας Γιαννίκογλου είπε «όχι» σε σουτ του Ζώνιου, διατηρώντας το 0-0 μέχρι το τέλος του αγώνα.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Πανθρακικός (Κώστας Γεωργιάδης): Σγουρής, Λαρέα, Πέιος, Βουτσάς (84' Αθανασακόπουλος), Κολλαράς, Τσίλεμ, Ζιούλης, Ντουμάνης (73' Αναστασόπουλος), Πατρόνι (59' Ζώνιος, 84' Χ. Παχούμης), Γκορντεζιάνι (73' Σαραντίδης), Νότας.

Πύργος (Νώντας Κουτρομάνος): Γιαννίκογλου, Κάρδαρης (46' Σέζαρ), Δημητρίου, Εραμούσπε, Σαραμαντάς, Λεμονής, Τσορνομάζ (82' Σκεντεράι), Μούσια, Κουλούσιας (46' Δασκαλόπουλος), Δούμτσιος (69' Φοφανά), Μαυριάς (69' Γρίβας).

Με πληροφορίες από: Athletiko