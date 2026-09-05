Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Βόλο Elabet

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε τις αρχικές του επιλογές για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, ενόψει της αναμέτρησης με τον Βόλο Elabet. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Βασικοί στην ομάδα των «ερυθρόλευκων» θα είναι οι Γκαρθία, Ζότα και Ρόκα, με την ομάδα να επιδιώκει την τρίτη της νίκη στο πρωτάθλημα.

Οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Ο Βάσκος τεχνικός, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κατέληξε στις επιλογές του για το αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού μετά από αρκετή σκέψη και διλήμματα. Στη διάταξη που επέλεξε, έδωσε θέση βασικών στους Γκαρθία, Ζότα και Ρόκα, διαμορφώνοντας ένα σχήμα που αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου της νίκης.

Συγκεκριμένα, ο Ορτέγκα θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια της ερυθρόλευκης εστίας. Η αμυντική τετράδα θα αποτελείται από τους Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Σάλιακα, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη για την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας.

Η διάταξη της άμυνας και του κέντρου

Στην αμυντική γραμμή, ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε τον Ορτέγκα ως τερματοφύλακα. Για τα άκρα της άμυνας, οι επιλογές του είναι οι Σάλιακας και Μπρούνο, ενώ το δίδυμο των στόπερ θα αποτελέσουν οι Ρέτσος και Πιρόλα. Αυτή η σύνθεση αναμένεται να προσδώσει σταθερότητα και συνοχή στο πίσω μέρος του γηπέδου.

Στη μεσαία γραμμή, ο Βάσκος προπονητής εμπιστεύτηκε τους Έσε και Ντάνι Γκαρθία, οι οποίοι θα έχουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και στην ανάκτηση της μπάλας. Η παρουσία τους στο κέντρο αναμένεται να δώσει ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης.

Η επιθετική γραμμή και οι ρόλοι

Όσον αφορά την επιθετική γραμμή, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με τους Ζότα Σίλβα και Ρόκα στα «φτερά», προσδοκώντας να δημιουργήσουν κινδύνους από τις πλευρές. Πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Ελ Κααμπί, θα αγωνιστεί ο Τσικίνιο, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του οργανωτή και δημιουργού φάσεων.

Υπάρχει και το ενδεχόμενο ο Τσικίνιο να παίξει πίσω από τον Ελ Καμπί, με τον Ζότα να αναλαμβάνει θέση στα άκρα, προσφέροντας ευελιξία στο επιθετικό σχήμα. Η πλήρης ενδεκάδα, όπως ανακοινώθηκε, είναι: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Τσικίνιο, Ζότα Σίλβα, Ρόκα, Ελ Κααμπί.

Η πορεία του Ολυμπιακού και οι στόχοι

Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους στη Stoiximan Super League, μετά την άνετη επικράτησή τους στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Εκεί, είχαν επικρατήσει εκτός έδρας της ΑΕΛ Novibet με σκορ 4-0, δείχνοντας τις διαθέσεις τους για τη φετινή σεζόν.

Στόχος για τον Ολυμπιακό είναι το 3/3 νίκες στο πρωτάθλημα, έχοντας ήδη καταγράψει «επαγγελματικές» νίκες απέναντι σε Ατρόμητο και Αστέρα AKTOR. Η αναμέτρηση με τον Βόλο Elabet αποτελεί μια σημαντική δοκιμασία για τη διατήρηση του απόλυτου των βαθμών.

Η αποστολή και τα διλήμματα του προπονητή

Στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Βόλο Elabet έχει συμπεριληφθεί και ο Γκουστάβο Πουέρτα. Η παρουσία του ενισχύει τις διαθέσιμες επιλογές του προπονητή από τον πάγκο, προσφέροντας λύσεις ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε να αντιμετωπίσει μερικά διλήμματα πριν καταλήξει στην τελική ενδεκάδα, γεγονός που υποδηλώνει το βάθος του ρόστερ και τις διαφορετικές τακτικές προσεγγίσεις που μπορεί να ακολουθήσει η ομάδα. Οι τελικές του αποφάσεις αντικατοπτρίζουν την προσεκτική μελέτη του αντιπάλου και τις ανάγκες του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta