Μαρούσι: Φιλική νίκη επί του Παπάγου με 89-76

Το Μαρούσι κατάφερε να επιβληθεί του Παπάγου με σκορ 89-76 σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας, το οποίο διεξήχθη στο κλειστό του «Αγίου Θωμά». Η ομάδα των Βορείων Προαστίων, υπό την καθοδήγηση του Ηλία Παπαθεοδώρου, άφησε θετικές εντυπώσεις παρά τις σημαντικές απουσίες που αντιμετώπιζε.

Αυτή η νίκη αποτελεί μέρος της εντατικής προετοιμασίας του συλλόγου ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν, με το τεχνικό επιτελείο να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για να δοκιμάσει σχήματα και παίκτες.

Νίκη στο κλειστό του Αγίου Θωμά

Στο τρίτο φιλικό παιχνίδι της σεζόν, και δεύτερο συνεχόμενο, το Μαρούσι επικράτησε του Παπάγου με τελικό σκορ 89-76. Ο αγώνας έλαβε χώρα στο κλειστό γυμναστήριο του «Αγίου Θωμά», προσφέροντας μια ακόμη ευκαιρία στις δύο ομάδες να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους.

Το Μαρούσι, αν και είχε σημαντικές ελλείψεις στο ρόστερ του, κατάφερε να διαχειριστεί την αναμέτρηση και να φτάσει στη νίκη, δείχνοντας σημάδια καλής λειτουργίας και συνοχής στο παιχνίδι του.

Θετικές εντυπώσεις παρά τις απουσίες

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου όχι μόνο επικράτησε του αντιπάλου της, αλλά άφησε και θετικές εντυπώσεις, γεγονός που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό λαμβάνοντας υπόψη τις απουσίες που είχε. Η ικανότητα της ομάδας να αποδίδει καλά ακόμη και με ελλείψεις, υπογραμμίζει την προσπάθεια που γίνεται στην προετοιμασία.

Η νίκη αυτή προστίθεται στις επιτυχίες της φιλικής περιόδου, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των παικτών και δίνοντας την ευκαιρία στο προπονητικό επιτελείο να αξιολογήσει το βάθος του πάγκου και τις εναλλακτικές λύσεις που διαθέτει.

Οι σημαντικές απουσίες του Αμαρουσίου

Στον φιλικό αγώνα με τον Παπάγου, το Μαρούσι παρατάχθηκε με αρκετές απουσίες. Συγκεκριμένα, δεν αγωνίστηκαν οι Ουόκερ, Κασελάκης και Τουλιάτος, οι οποίοι απουσίαζαν για λόγους ξεκούρασης, στο πλαίσιο της διαχείρισης του φόρτου εργασίας τους.

Επιπλέον, οι Μαρτς, Λούντζης και Ουέαρ δεν ήταν διαθέσιμοι, καθώς συνεχίζουν τις αποθεραπείες τους. Η ομάδα παρακολουθεί στενά την πορεία της αποκατάστασής τους, με απώτερο στόχο να είναι πανέτοιμοι για την έναρξη της νέας, απαιτητικής αγωνιστικής περιόδου και να ενισχύσουν πλήρως το δυναμικό του συλλόγου.

Η προετοιμασία για τη νέα σεζόν

Η φιλική αναμέτρηση με τον Παπάγου εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα προετοιμασίας του Αμαρουσίου για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Μέσα από τέτοιου είδους παιχνίδια, η ομάδα επιδιώκει να βρει ρυθμό, να αναπτύξει χημεία μεταξύ των παικτών και να δοκιμάσει διάφορα συστήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μαρούσι είχε προηγουμένως σημειώσει μία ακόμη φιλική νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στον Παναθηναϊκό, με σκορ 97-86. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν την καλή πορεία της προετοιμασίας και την προσπάθεια που καταβάλλεται από το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου για να παρουσιαστεί ανταγωνιστικό τη νέα σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta