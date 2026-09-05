Φιλική ήττα για τη Βιλερμπάν στην πρεμιέρα του Τόνι Πάρκερ

Η Βιλερμπάν γνώρισε φιλική ήττα από την Πο Ορτέζ με σκορ 83-73, σε μια αναμέτρηση που σηματοδότησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του Τόνι Πάρκερ στον πάγκο της ASVEL. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα της Λιόν είχε προηγηθεί ακόμα και με 16 πόντους, δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα και ηττήθηκε. Ο Τόνι Πάρκερ ξεκίνησε έτσι με ήττα την παρουσία του στην άκρη του πάγκου της Βιλερμπάν, σε ένα παιχνίδι προετοιμασίας ενόψει της απαιτητικής αγωνιστικής περιόδου.

Το ανεπίσημο ντεμπούτο του Τόνι Πάρκερ

Ο Τόνι Πάρκερ, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του προπονητή στην Βιλερμπάν, πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας σε φιλικό αγώνα. Η αναμέτρηση αυτή με την Πο Ορτέζ αποτέλεσε την πρώτη του εμφάνιση ως επικεφαλής της τεχνικής ηγεσίας της ASVEL. Ωστόσο, η πρεμιέρα αυτή δεν συνδυάστηκε με νίκη, καθώς η ομάδα του «TP» ηττήθηκε με τελικό σκορ 83-73.

Η συγκεκριμένη φιλική αναμέτρηση έδωσε την ευκαιρία στον Πάρκερ να αξιολογήσει την κατάσταση της ομάδας του και να δοκιμάσει διάφορα σχήματα και τακτικές. Παρά την ήττα, τέτοιου είδους παιχνίδια είναι σημαντικά για την προετοιμασία των ομάδων, προσφέροντας πολύτιμα συμπεράσματα για τη συνέχεια.

Η εξέλιξη του φιλικού αγώνα

Στη διάρκεια του παιχνιδιού, η Βιλερμπάν έδειξε αρχικά θετικά στοιχεία, καταφέρνοντας να προηγηθεί ακόμα και με διαφορά 16 πόντων. Αυτό το σημαντικό προβάδισμα, ωστόσο, δεν μπόρεσε να διατηρηθεί μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Η Πο Ορτέζ αντέδρασε και κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και φτάνοντας στη νίκη.

Το τελικό σκορ 83-73 υπέρ της Πο Ορτέζ αντικατοπτρίζει την ανατροπή που συντελέστηκε στο γήπεδο. Η ομάδα της Λιόν, παρά την αρχική της υπεροχή, απώλεσε τη διαφορά και δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την πίεση, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα στην πρώτη φιλική αναμέτρηση υπό τις οδηγίες του Τόνι Πάρκερ.

Οι πρωταγωνιστές της Βιλερμπάν

Από τους παίκτες της Βιλερμπάν, ο Έντουιν Τζάκσον ξεχώρισε με την επιθετική του παρουσία, σημειώνοντας συνολικά 17 πόντους. Η απόδοσή του ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή από την περιφέρεια, καθώς ευστόχησε σε 5 από τα 6 τρίποντα που επιχείρησε, δείχνοντας την ικανότητά του να σκοράρει από μακρινή απόσταση.

Επίσης, ο Πάτι Μιλς, ένας παίκτης με εμπειρία από το NBA, συνέβαλε με 13 πόντους στην επίθεση της ομάδας. Ο Μιλς αγωνίστηκε για 18 λεπτά και είχε 3/8 τρίποντα. Τέλος, ο Μάιλς Κέιλ, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, πρόσθεσε 11 πόντους στο ενεργητικό της Βιλερμπάν, συμπληρώνοντας τους βασικούς σκόρερ της ομάδας σε αυτή τη φιλική αναμέτρηση.

Αναμένονται ενισχύσεις για τη νέα σεζόν

Η Βιλερμπάν βρίσκεται σε διαδικασία ενίσχυσης του ρόστερ της ενόψει της απαιτητικής αγωνιστικής περιόδου. Εντός της τρέχουσας εβδομάδας, αναμένεται να ενσωματωθούν στην ομάδα δύο σημαντικά ονόματα: ο Τζέι Κράουντερ και ο Τάι Τάι Ουάσιγκτον. Η προσθήκη τους κρίνεται απαραίτητη για την ενίσχυση του συνόλου.

Οι δύο παίκτες θα ξεκινήσουν άμεσα τις προπονήσεις και θα πιάσουν δουλειά με τη Βιλερμπάν, προκειμένου να προσαρμοστούν στο παιχνίδι της ομάδας. Η παρουσία τους αναμένεται να δώσει λύσεις και να ενισχύσει το βάθος του ρόστερ, καθώς η ομάδα θα κληθεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τόσο του γαλλικού πρωταθλήματος όσο και της Ευρωλίγκας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta