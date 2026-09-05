Ο Μεντιλίμπαρ περιμένει «κάτι διαφορετικό» και στον Βόλο από τον Ολυμπιακό

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιδιώκει την εφαρμογή συγκεκριμένων αλλαγών στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, με στόχο την παρουσίαση ενός πιο συνδυαστικού ποδοσφαίρου. Ο Ισπανός τεχνικός έχει δώσει οδηγίες στους παίκτες του για τον περιορισμό των εύκολων σεντρών, επισημαίνοντας την ανάγκη για ποιότητα και λόγο πίσω από κάθε επιθετική ενέργεια. Αυτή η διαφοροποίηση φάνηκε ήδη στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης και αποτελεί ζητούμενο και για την αναμέτρηση με τον Βόλο.

Οι αλλαγές στη φιλοσοφία του παιχνιδιού

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε από την Τρίπολη έχοντας στις αποσκευές του τους τρεις βαθμούς της νίκης με σκορ 0-1, ωστόσο η αναμέτρηση πρόσθεσε ένα ενδιαφέρον στοιχείο στη συζήτηση για το ποδόσφαιρο που επιθυμεί να παρουσιάσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τη φετινή σεζόν. Ο Ισπανός τεχνικός επιδιώκει συγκεκριμένες αλλαγές, χωρίς να παρεκκλίνει από τις βασικές του αρχές, οι οποίες περιλαμβάνουν την πίεση ψηλά, την κατάκτηση των δεύτερων μπαλών, το κλέψιμο και το γρήγορο επιθετικό τρανζίσιον.

Οι προπονήσεις στον Ρέντη έχουν επικεντρωθεί σε αυτό το κομμάτι, με τον Μεντιλίμπαρ να έχει συζητήσει με τους ποδοσφαιριστές του για την ανάγκη να περιοριστούν οι εύκολες και επαναλαμβανόμενες σέντρες. Αυτή η επισήμανση έγινε αμέσως μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τη Ναϊμέγκεν, υποδεικνύοντας την επιθυμία του προπονητή για άμεσες προσαρμογές.

Η στατιστική των σεντρών και η διαφοροποίηση

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της αλλαγής αυτής είναι η σημαντική μείωση στον αριθμό των σεντρών. Ενώ την περσινή σεζόν ο μέσος όρος του Ολυμπιακού ανερχόταν στις 25,6 σέντρες ανά παιχνίδι, και στην πρεμιέρα απέναντι στον Ατρόμητο ο αριθμός έφτασε τις 32, στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης οι «ερυθρόλευκοι» επιχείρησαν μόλις 13 σέντρες σε open play.

Αυτή η διαφοροποίηση δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελεί συνειδητή επιλογή και αποτέλεσμα της δουλειάς στις προπονήσεις. Ο Μεντιλίμπαρ δεν επιθυμεί την πλήρη απαγόρευση της σέντρας από το παιχνίδι της ομάδας του. Αντιθέτως, ζητάει κάθε φορά που γίνεται μία σέντρα, να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, σωστή επιλογή και κυρίως ποιότητα στην εκτέλεση, όπως συνέβη για παράδειγμα με τον Μανώλη Σάλιακα ή με τον Ναγιάρ Τικνιζιάν στην Τρίπολη.

Προτεραιότητα στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο

Η βασική επιθυμία του Ισπανού τεχνικού είναι η μπάλα να περνάει όσο το δυνατόν περισσότερο από το χορτάρι. Αυτό σημαίνει την ανάπτυξη κυκλοφορίας της μπάλας, τη δημιουργία τριγώνων και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των παικτών. Στόχος είναι να εμφανιστούν αυτοματισμοί που θα επιτρέπουν στον Ολυμπιακό να διασπά τις οργανωμένες άμυνες των αντιπάλων του, χωρίς να καταφεύγει διαρκώς σε γεμίσματα.

Ο Μεντιλίμπαρ θέλει να αποφύγει τον μονότονο και προβλέψιμο τρόπο παιχνιδιού που παρατηρήθηκε σε μεγάλο μέρος της περσινής σεζόν. Επιδιώκει ένα πιο ευέλικτο και δημιουργικό ποδόσφαιρο, όπου η κάθε επιθετική προσπάθεια θα έχει σαφή στόχο και στρατηγική.

Η πρόκληση του Βόλου και η ανάγκη για χρόνο

Το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να αρχίσουν να βγαίνουν οι αυτοματισμοί και να κάνει την εμφάνισή του το συνδυαστικό ποδόσφαιρο, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με τον Βόλο. Στους παίκτες έχει ξεκαθαριστεί ότι για να ανοίξει η άμυνα των Θεσσαλών, θα χρειαστεί ποιότητα στη σέντρα, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη, αλλά όχι υπερβολή στον αριθμό των προσπαθειών.

Είναι λογικό να απαιτείται χρόνος για την πλήρη ενσωμάτωση αυτών των αλλαγών. Η ενδεκάδα που παρατάχθηκε απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης περιλάμβανε επτά αλλαγές σε σχέση με εκείνη της πρεμιέρας κόντρα στον Ατρόμητο. Αυτή η ιδιαιτερότητα της φετινής σεζόν, με ένα ρόστερ που έχει αλλάξει αρκετά, καθιστά την προσπάθεια του Μεντιλίμπαρ για την εφαρμογή της νέας φιλοσοφίας πιο απαιτητική, αλλά και αναγκαία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta