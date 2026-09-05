Ο Παναθηναϊκός δηλώνει στο ρόστερ τον 16χρονο Ιάσωνα Βαρβαρίτη

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προχωρά σε μια σημαντική κίνηση για το μέλλον του, εντάσσοντας στο επίσημο ρόστερ της ομάδας τον μόλις 16 ετών Ιάσωνα Βαρβαρίτη. Η απόφαση αυτή δείχνει την πρόθεση του συλλόγου να επενδύσει σε νεαρά ταλέντα και να χτίσει πάνω σε αυτά. Ο νεαρός αθλητής, γεννημένος το 2010, θα αγωνίζεται στις θέσεις φόργουορντ/σέντερ, αποτελώντας μέρος του σχεδιασμού της ομάδας.

Η επίσημη ανακοίνωση και η επένδυση στο μέλλον

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της στα social media τους αριθμούς που επέλεξαν οι παίκτες του επίσημου ρόστερ για την επερχόμενη σεζόν. Στην ανακοίνωση αυτή, ο Παναθηναϊκός δήλωσε ότι το τελικό ρόστερ για τη σεζόν 2026-2027 είναι πλέον διαμορφωμένο, καλώντας τους φιλάθλους να είναι έτοιμοι για τις προκλήσεις που έρχονται.

Ανάμεσα στους 18 δηλωμένους παίκτες της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η παρουσία του Ιάσωνα Βαρβαρίτη ξεχωρίζει ιδιαίτερα, δεδομένης της ηλικίας του. Η ένταξη ενός τόσο νεαρού αθλητή στο επίσημο ρόστερ υπογραμμίζει τη στρατηγική του τριφυλλιού να επενδύσει ενεργά στο μέλλον του ελληνικού μπάσκετ και να αναδείξει νέα ταλέντα.

Το προφίλ και η πορεία του νεαρού αθλητή

Ο Ιάσωνας Βαρβαρίτης, γεννημένος το 2010, έχει ύψος που φτάνει τα 2.02 μέτρα και αγωνίζεται στις θέσεις φόργουορντ και σέντερ. Η ένταξή του στο ρόστερ του Παναθηναϊκού σε τόσο νεαρή ηλικία αποτελεί μια σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητες και το ταλέντο του, δείχνοντας τη θέληση του συλλόγου να τον αναπτύξει.

Πριν ενταχθεί στον Παναθηναϊκό, ο Βαρβαρίτης είχε διακριθεί με την ομάδα του Πλάτωνα, όπου είχε ξεχωρίσει. Οι εμφανίσεις του ήταν εξαιρετικές τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον και από συλλόγους του εξωτερικού. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε έγκαιρα και αποφασιστικά για την απόκτησή του, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στην ομάδα.

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του σε διοργανώσεις

Ο νεαρός αθλητής άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις με τις επιδόσεις του στο τουρνουά GEN A STARS U16 της ΕΟΚ. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, ο Βαρβαρίτης κατέγραψε εντυπωσιακά στατιστικά, με κατά μέσο όρο 17,6 πόντους, 7,6 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ και 1,7 κλεψίματα ανά αγώνα, επιδεικνύοντας ένα ολοκληρωμένο και πολυδιάστατο παιχνίδι.

Λίγο πριν από αυτή την επιτυχία, ο Ιάσωνας Βαρβαρίτης είχε οδηγήσει την ομάδα του, τον Πλάτωνα, στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Παίδων της ΕΣΚΑ. Στον τελικό αγώνα απέναντι στο Περιστέρι, η συμβολή του ήταν καθοριστική, καθώς σημείωσε 29 πόντους, συμπεριλαμβανομένων πέντε εύστοχων τρίποντων, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη και τον τίτλο.

Η επιλογή του αριθμού 12 και η ιστορία του

Για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, ο Ιάσωνας Βαρβαρίτης επέλεξε να φοράει τη φανέλα με το νούμερο 12. Αυτός ο αριθμός τον συνοδεύει ήδη στην πορεία του, ενώ παράλληλα έχει συνδεθεί με σημαντικές μορφές στην πλούσια ιστορία του συλλόγου, φέροντας ένα ιδιαίτερο βάρος.

Το νούμερο 12 έχουν φορέσει στο παρελθόν θρύλοι του Παναθηναϊκού, δημιουργώντας μια παράδοση. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Κώστας Τσαρτσαρής, Ζέλικο Ρέμπρατσα, Ιμπραήμ Κουτλουάι, Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, Τζέιμς Φελντέιν, Μάρκους Ντένμον και Νίκος Δίπλαρος, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που είχε επιλέξει αυτόν τον αριθμό. Επιπλέον, εμβληματικοί παίκτες όπως ο Ντέιβιντ Στεργάκος και ο Ντομινίκ Γουίλκινς έχουν επίσης τιμήσει αυτόν τον αριθμό, προσδίδοντάς του ξεχωριστή αίγλη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta