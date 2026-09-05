Παναθηναϊκός: Τα νούμερα των παικτών για τη νέα μπασκετική σεζόν

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για την επερχόμενη μπασκετική σεζόν 2026-2027, έχοντας, όπως όλα δείχνουν, ολοκληρώσει το ρόστερ του. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε στην αποκάλυψη των αριθμών που θα κοσμούν τις φανέλες των παικτών της ομάδας. Η ανακοίνωση αυτή έφερε στο φως τις επιλογές τόσο των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων όσο και των ήδη υπαρχόντων μελών του συνόλου του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Τα νέα αποκτήματα και οι αριθμοί τους

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού εστίασαν την προσοχή τους στις επιλογές των αριθμών από τα νέα πρόσωπα που εντάχθηκαν στο δυναμικό της ομάδας. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο επέλεξε να φορέσει το νούμερο «3», ένας αριθμός που τον συνόδευε και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

Αντίστοιχα, ο Μπράνκου Μπάντιο διάλεξε το νούμερο «7» για τη φανέλα του. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε θα αγωνίζεται με το «28», ενώ ο Ίζακ Μπόνγκα επέλεξε το «32». Τέλος, ο Μουσταφά Φαλ θα φοράει το νούμερο «93», ολοκληρώνοντας έτσι τις επιλογές των βασικών μεταγραφικών κινήσεων.

Ιστορικό αριθμών για τους νεοφερμένους

Οι επιλογές των νέων παικτών δεν ήταν τυχαίες, καθώς πολλοί από αυτούς έχουν ιστορικό με τους αριθμούς που επέλεξαν. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο, για παράδειγμα, είχε φορέσει το ίδιο νούμερο, το «3», και την περσινή σεζόν αγωνιζόμενος με τη Ζάλγκιρις Κάουνας. Αυτό δείχνει μια συνέχεια στην προσωπική του επιλογή.

Ο Μουσταφά Φαλ, από την πλευρά του, επέλεξε το «93», έναν αριθμό που έχει φορέσει στο παρελθόν με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Ωστόσο, στην προηγούμενη ομάδα του, τον Ολυμπιακό, φορούσε το νούμερο «10». Ο Μπράνκου Μπάντιο, πριν ενταχθεί στον Παναθηναϊκό, αγωνιζόταν με το νούμερο «0» στη Βαλένθια. Ο Ίζακ Μπόνγκα άφησε πίσω του το νούμερο «17» που φορούσε στην Παρτίζαν, επιλέγοντας το «32» για τη νέα του ομάδα. Τέλος, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε διατήρησε το «28», έναν αριθμό με τον οποίο αγωνίστηκε τόσο στη Ρεάλ Μαδρίτης όσο και στο ΝΒΑ, με τους Σίξερς και τους Νικς.

Επιστροφή και αλλαγές για τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη

Σημαντική αλλαγή παρατηρήθηκε και στην περίπτωση του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ενός εκ των Ελλήνων παικτών της ομάδας. Ο Καλαϊτζάκης αποφάσισε να επιστρέψει στο νούμερο «0», το οποίο είχε φορέσει και στο παρελθόν. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Έλληνας φόργουορντ αγωνιζόταν με το νούμερο «5».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νούμερο «0» είχε φορεθεί και από τον Τι Τζέι Σορτς κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26, πριν ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης επιστρέψει σε αυτό. Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί μια επιστροφή σε έναν αριθμό που φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο τον παίκτη.

Η παρουσία του νεαρού Ιάσωνα Βαρβαρίτη

Το ρόστερ του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν περιλαμβάνει και ένα νεαρό ταλέντο, τον 16χρονο Ιάσωνα Βαρβαρίτη. Ο νεαρός αθλητής θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο «12», σηματοδοτώντας την παρουσία του στην ανδρική ομάδα.

Η συμπερίληψη του Βαρβαρίτη στο τελικό ρόστερ της ομάδας υπογραμμίζει την προσήλωση του συλλόγου στην ανάδειξη και ενσωμάτωση νέων παικτών. Η επιλογή του νούμερου «12» για τον 16χρονο αθλητή αποτελεί μέρος της επίσημης ανακοίνωσης των αριθμών που θα χρησιμοποιηθούν στην αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ολοκλήρωση ρόστερ και έναρξη προετοιμασίας

Με την ανακοίνωση των αριθμών των παικτών, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του ρόστερ της για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει τις προπονήσεις της, προετοιμαζόμενη για τις απαιτήσεις της νέας σεζόν.

Η δημοσιοποίηση των αριθμών αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προετοιμασία των «πρασίνων», οι οποίοι πλέον γνωρίζουν με ποιους αριθμούς θα αγωνιστούν οι παίκτες τους στα επερχόμενα παιχνίδια. Η ομάδα εμφανίζεται έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της νέας μπασκετικής χρονιάς.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta