Η FIA απαντά στις κατηγορίες Μπριατόρε για μεροληψία δικαστή

Τα δικαστικά όργανα της FIA υπερασπίστηκαν την ανεξαρτησία του Διεθνούς Εφετείου, απαντώντας στις βαριές καταγγελίες του Φλάβιο Μπριατόρε. Η επίσημη τοποθέτηση της Ομοσπονδίας ήρθε λίγες ώρες μετά την επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου των επικεφαλής των ομάδων, όπου ο Μπριατόρε είχε εκφράσει ισχυρισμούς περί πιθανής μεροληψίας ενός εκ των δικαστών που εξέτασαν την υπόθεση του Πιερ Γκασλί. Με ανακοίνωσή τους, τα αρμόδια όργανα υπερασπίστηκαν τη διαδικασία επιλογής του πάνελ, την ανεξαρτησία των μελών του και τον τρόπο διεξαγωγής της ακροαματικής διαδικασίας.

Οι καταγγελίες του Φλάβιο Μπριατόρε

Η παρέμβαση της FIA ακολούθησε μία ημέρα μετά έναν έντονο καβγά ανάμεσα στον Φλάβιο Μπριατόρε και τον Αντρέα Στέλα, ο οποίος έλαβε χώρα στη Μόντσα. Ο εκτελεστικός σύμβουλος της Alpine είχε κατονομάσει τον δικαστή Φιλίπο Μαρκίνο, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του κατά την ακρόαση ήταν «σαν εισαγγελέας».

Ο Μπριατόρε είχε επίσης ισχυριστεί ότι ο συγκεκριμένος δικαστής διατηρούσε δεσμούς με τη McLaren. Συγκεκριμένα, επικαλέστηκε την παρουσία του Μαρκίνο σε εκδήλωση της McLaren Special Operations, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς το 2018. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη στήριξη της βρετανικής εταιρείας σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα με το οποίο συνδέεται ο δικαστής.

Η αντίδραση της McLaren και η προειδοποίηση Στέλα

Απέναντι στις κατηγορίες του Φλάβιο Μπριατόρε, ο Αντρέα Στέλα είχε χαρακτηρίσει τους ισχυρισμούς προσβλητικούς για τη McLaren. Ο Στέλα είχε προειδοποιήσει ότι όποιος διατυπώνει τόσο σοβαρούς ισχυρισμούς δημοσίως οφείλει να αναλαμβάνει και την ευθύνη τους.

Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών ήταν εμφανής, με τις δημόσιες τοποθετήσεις να δημιουργούν ένα τεταμένο κλίμα γύρω από την υπόθεση και την ανεξαρτησία των δικαστικών οργάνων.

Η υπεράσπιση της FIA για τις διαδικασίες

Στην επίσημη τοποθέτησή τους, τα δικαστικά όργανα της FIA ξεκαθάρισαν ότι ο διορισμός και η συμμετοχή των δικαστών στην υπόθεση έγιναν βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών και της συνήθους πρακτικής. Η Ομοσπονδία υποστήριξε ότι οι κανόνες της είναι εμπνευσμένοι από διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Μεταξύ αυτών των προτύπων περιλαμβάνονται οι κατευθυντήριες γραμμές της International Bar Association, οι οποίες αφορούν τις συγκρούσεις συμφερόντων στη διεθνή διαιτησία. Αυτό υπογραμμίζει τη δέσμευση της FIA σε διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες.

Διαφάνεια και ανεξαρτησία των δικαστών

Οι δικαστές της FIA εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ορισμένοι να προταθούν από πέντε ομάδες της Formula 1. Όλα τα μέλη δεσμεύονται από αυστηρές απαιτήσεις ανεξαρτησίας και εμπιστευτικότητας, όπως αυτές ορίζονται στους δικαστικούς και πειθαρχικούς κανονισμούς της Ομοσπονδίας.

Επιπλέον, οι δικαστές έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν σε ετήσια βάση τα συμφέροντά τους στον αρμόδιο αξιωματούχο συμμόρφωσης της FIA. Για κάθε υπόθεση, υπογράφουν επιπλέον μια ειδική δήλωση ανεξαρτησίας, λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο της διαφοράς και τα εμπλεκόμενα μέρη, ενισχύοντας έτσι την ακεραιότητα της διαδικασίας.

Έλλειψη ενστάσεων από την Alpine

Ένα από τα ισχυρότερα σημεία της ανακοίνωσης της FIA αφορά τη δυνατότητα που είχε η Alpine να εκφράσει οποιαδήποτε επιφύλαξη σχετικά με τη σύνθεση του Εφετείου ή τη συμπεριφορά των δικαστών. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, κάτι τέτοιο δεν συνέβη σε κανένα στάδιο της ακρόασης.

Η ανακοίνωση ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, τα μέρη κλήθηκαν να θέσουν οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία ή τη σύνθεση του Δικαστηρίου. Κανένα μέρος δεν το έπραξε». Τα δικαστικά όργανα πρόσθεσαν επίσης ότι δεν καταγράφηκε ένσταση ούτε για τον τρόπο με τον οποίο το πάνελ υπέβαλε ερωτήσεις στον μάρτυρα ούτε για τη συνολική διεξαγωγή της διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta