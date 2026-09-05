Το Μάλι νίκησε την Ισπανία σε μεγάλη έκπληξη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών

Μια μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2026, καθώς η εθνική ομάδα του Μάλι επικράτησε της Ισπανίας με σκορ 82-73. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της διοργάνωσης, έφερε μια τεράστια επιτυχία για το Μάλι, το οποίο πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη. Η Ισπανία, γνωστή και ως «Ρόχα», δεν κατάφερε να συνεχίσει τις υψηλές πτήσεις της, γνωρίζοντας την ήττα μετά από ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα.

Το Μάλι αιφνιδίασε την Ισπανία

Στη 2η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2026, το Μάλι κατάφερε να επικρατήσει της Ισπανίας με τελικό σκορ 82-73, προκαλώντας μια μεγάλη έκπληξη στη διοργάνωση. Η νίκη αυτή αποτελεί μια τεράστια επιτυχία για την ομάδα του Μάλι, η οποία έδειξε εξαιρετική απόδοση απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Το αποτέλεσμα αυτό ανατρέπει τα δεδομένα και προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συνέχεια του τουρνουά. Το Μάλι πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη, αποδεικνύοντας την αγωνιστική του αξία και την ικανότητά του να ανταγωνίζεται ομάδες υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Η εντυπωσιακή αρχή της «Ρόχα»

Η εθνική ομάδα της Ισπανίας, γνωστή με το προσωνύμιο «Ρόχα», είχε ξεκινήσει τη φετινή διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην πρώτη της αναμέτρηση, η ισπανική ομάδα είχε επιδείξει εντυπωσιακή απόδοση, διαλύοντας την αντίστοιχη ομάδα της Γερμανίας.

Η επικράτηση επί της Γερμανίας είχε έρθει με μια συντριπτική διαφορά 30 πόντων, γεγονός που είχε δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες για την πορεία της «Ρόχα» στο τουρνουά. Ωστόσο, στη δεύτερη αγωνιστική, η ομάδα δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στις υψηλές πτήσεις της, γνωρίζοντας μια απροσδόκητη ήττα από το Μάλι.

Οι κορυφαίες παίκτριες του Μάλι

Για την ομάδα του Μάλι, δύο παίκτριες αναδείχθηκαν σε κορυφαίες επιθετικά και διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτής της ιστορικής νίκης. Η Σίκα Κονέ ξεχώρισε με την απόδοσή της, σημειώνοντας 19 πόντους, ενώ παράλληλα πρόσθεσε στην στατιστική της και 10 ριμπάουντ, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό double-double.

Μαζί της, η Τζενέμπα Εντιάι είχε επίσης μια εξαιρετική παρουσία στον αγωνιστικό χώρο. Η Εντιάι συνέβαλε σημαντικά στην επίθεση της ομάδας της, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με τον ίδιο αριθμό πόντων, δηλαδή 19. Οι συνδυασμένες επιδόσεις των δύο αυτών παικτριών ήταν καθοριστικές για την επικράτηση του Μάλι επί της Ισπανίας με 82-73.

Η απόδοση των Ισπανίδων παικτριών

Από την πλευρά της ηττημένης Ισπανίας, υπήρξαν παίκτριες που ξεχώρισαν για την ατομική τους απόδοση, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα. Πρώτη σκόρερ για την «Ρόχα» αναδείχθηκε η Ιάνα Μάρτιν, η οποία σημείωσε συνολικά 20 πόντους, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα της κοντά στο σκορ.

Επίσης, η Μέγκαν Γκούσταφσον είχε μια αξιόλογη συνεισφορά, σημειώνοντας 16 πόντους στην αναμέτρηση. Η Γκούσταφσον είναι ένα πρόσωπο γνωστό στο ελληνικό φίλαθλο κοινό, καθώς στο παρελθόν είχε αγωνιστεί με τη φανέλα του Ολυμπιακού, προσθέτοντας εμπειρία και ποιότητα στην ισπανική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko