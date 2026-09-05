ΠΑΟΚ: Κατέθεσε πρόταση στη Γιαγκελόνια για τον Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς

Ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση στη Γιαγκελόνια για την απόκτηση του τερματοφύλακα Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Το ενδιαφέρον του «Δικεφάλου του Βορρά» για τον 22χρονο Πολωνό κίπερ επιβεβαιώνεται από πολωνικά δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρουν πως οι «ασπρόμαυροι» επιδιώκουν την άμεση ενίσχυση της θέσης του άσου. Η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, δίνοντας περιθώριο για την ολοκλήρωση της ενδεχόμενης μετακίνησης.

Το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και η επίσημη πρόταση

Σύμφωνα με την πολωνική ιστοσελίδα Meczyki.pl, ο ΠΑΟΚ έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τον Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς, ο οποίος ανήκει στη Γιαγκελόνια. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει κυκλώσει το όνομα του νεαρού τερματοφύλακα, ο οποίος έχει βασικό ρόλο στην τωρινή του ομάδα. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η ίδια πηγή, οι Θεσσαλονικείς έχουν καταθέσει και σχετική πρόταση προκειμένου να τον κάνουν άμεσα δικό τους.

Ο Πολωνός δημοσιογράφος Τόμας Βλόνταρτσικ αναφέρθηκε επίσης στο συγκεκριμένο σενάριο μέσω ανάρτησής του στο «X». Αν και δεν έκανε αναφορά σε κάποιο συγκεκριμένο ποσό για τον 22χρονο πορτιέρε, τόνισε πως το μετεγγραφικό «παράθυρο» στην Ελλάδα είναι ανοικτό μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιγράφεται από πολωνικές πηγές ως η πρωτοπόρος του ελληνικού πρωταθλήματος και η τρίτη ομάδα της περασμένης σεζόν, ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες του τερματοφύλακα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Seksyki.pl.

Το προφίλ του Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς

Ο Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς είναι ένας 22χρονος τερματοφύλακας που αγωνίζεται στη Γιαγκελόνια, ομάδα με έδρα το Μπιάλιστοκ. Έχει ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα στον πολωνικό σύλλογο, όπου και παραμένει εδώ και μια πενταετία. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα, έχει καταγράψει συνολικά 113 εμφανίσεις με τη φανέλα της πρώτης ομάδας, ενώ έχει αγωνιστεί και 44 φορές με τη Γιαγκελόνια Β.

Ο νεαρός κίπερ αποτελεί τον βασικό τερματοφύλακα της Γιαγκελόνια, έχοντας συμβόλαιο με την ομάδα μέχρι το 2028. Η αξία του, σύμφωνα με το Transfermarkt, κοστολογείται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, έχει υπάρξει τέσσερις φορές διεθνής με την Κ21 της Πολωνίας, ενώ έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του και σε επίπεδο ακαδημιών.

Οι φετινές επιδόσεις και η ευρωπαϊκή διάσταση

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς έχει ήδη υπερασπιστεί την εστία της Γιαγκελόνια σε εννέα αγώνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε τρεις από αυτές τις εμφανίσεις, έχει καταφέρει να κρατήσει την εστία του ανέπαφη. Άλλα δημοσιεύματα, όπως αυτό της ιστοσελίδας Seksyki.pl, αναφέρουν πως ο 22χρονος έχει διατηρήσει την εστία του ανέπαφη σε δύο από τις εννέα φετινές του εμφανίσεις.

Η Γιαγκελόνια, η ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο Αμπράμοβιτς, είναι γνωστή στο ελληνικό κοινό καθώς αποτελεί αντίπαλο του Ολυμπιακού στη League Phase. Ο Πολωνός τερματοφύλακας θεωρείται ηγέτης για τον σύλλογο του Μπιάλιστοκ, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του για την τωρινή του ομάδα.

Η κατάσταση στον ΠΑΟΚ και το μεταγραφικό «παράθυρο»

Ο ΠΑΟΚ, στην προσπάθειά του να ενισχύσει το τμήμα των τερματοφυλάκων, έχει ήδη στο ρόστερ του τέσσερις κίπερ. Αυτοί είναι οι Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής και Μπαλωμένος. Το ενδιαφέρον για τον Αμπράμοβιτς δείχνει την πρόθεση της ομάδας να προσθέσει έναν ακόμη ποιοτικό παίκτη στη συγκεκριμένη θέση.

Το γεγονός ότι το μεταγραφικό «παράθυρο» στην Ελλάδα παραμένει ανοικτό μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου δίνει τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με τη Γιαγκελόνια. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ χαρακτηρίζεται από πολωνικές πηγές ως η πρωτοπόρος ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit