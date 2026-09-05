Ο Ράσελ ταχύτερος στις ελεύθερες δοκιμές πριν τη μάχη της pole position στην Ιταλία

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes F1 αναδείχθηκε ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1, η οποία διεξήχθη στη μαγευτική πίστα της Μόντσα. Ο Βρετανός πιλότος σημείωσε την καλύτερη επίδοση ενόψει της μάχης για την pole position στο Grand Prix Ιταλίας. Η δράση για τον 13ο αγώνα της Formula 1 για το 2026 συνεχίστηκε με τους οδηγούς να έχουν μία ώρα στη διάθεσή τους για τις τελικές προετοιμασίες.

Το FP3 και ο ρόλος του slipstream

Η τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών (FP3) στο Grand Prix Ιταλίας αποτέλεσε την τελευταία ευκαιρία για τις ομάδες και τους οδηγούς να πραγματοποιήσουν τις τελικές τους ρυθμίσεις πριν από τις κρίσιμες κατατακτήριες δοκιμές. Η διάρκεια της διαδικασίας ήταν μόλις μία ώρα, γεγονός που απαιτούσε άμεσες και αποτελεσματικές κινήσεις από όλους τους συμμετέχοντες.

Στη διάρκεια του FP3, παρατηρήθηκε έντονη χρήση του slipstream από τις περισσότερες ομάδες. Το φαινόμενο αυτό, όπου ένα μονοθέσιο ακολουθεί στενά ένα άλλο για να εκμεταλλευτεί την αεροδυναμική του σκιά και να κερδίσει ταχύτητα, θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρό φέτος στην πίστα της Μόντσα. Αναμένεται να προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα χρόνου στις κατατακτήριες δοκιμές, επηρεάζοντας καθοριστικά τη μάχη για την pole position. Η μοναδική ομάδα που δεν πειραματίστηκε με το slipstream ήταν η Ferrari.

Η κυριαρχία του Ράσελ και η επίδοσή του

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes F1 επιβεβαίωσε την ταχύτητά του, κατακτώντας την πρώτη θέση στο FP3 του Grand Prix Ιταλίας. Ο Βρετανός οδηγός είχε ήδη δείξει την ανωτερότητά του και στο FP2, ενώ αυτή τη φορά σημείωσε τον ταχύτερο γύρο με χρόνο 1:22,219. Για την επίτευξη αυτής της επίδοσης, ο Ράσελ χρησιμοποίησε τη μαλακή γόμα ελαστικών.

Ένα σημαντικό στοιχείο που συνέβαλε στην ταχύτητα του Ράσελ ήταν η εκμετάλλευση του slipstream. Συγκεκριμένα, ο οδηγός της Mercedes F1 έλαβε μια γενναία δόση slipstream από τον Κίμι Αντονέλι, αμέσως μετά το πρώτο σικέιν της πίστας, γεγονός που τον βοήθησε να πετύχει τον εντυπωσιακό του χρόνο.

Οι επιδόσεις των υπολοίπων οδηγών

Πίσω από τον Τζορτζ Ράσελ, στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari, ο οποίος ολοκλήρωσε τον γύρο του 0,226 δευτερόλεπτα μακριά από τον πρώην teammate του. Ο Χάμιλτον κατάφερε να σημειώσει έναν δυνατό χρόνο, έχοντας μάλιστα τον ταχύτερο πρώτο τομέα της πίστας.

Στην τρίτη θέση πλασαρίστηκε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός οδηγός φάνηκε να έχει βρει λύση στα προβλήματα που αντιμετώπιζε την Παρασκευή. Με το μονοθέσιό του να είναι το ταχύτερο στις ευθείες της Μόντσα, ο Φερστάπεν κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά την επίδοσή του.

Η πρώτη δεκάδα και οι εκπλήξεις

Την τέταρτη θέση κατέλαβε ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος βρέθηκε μπροστά από τους Λάντο Νόρις και Σαρλ Λεκλέρ, που τερμάτισαν στην πέμπτη και έκτη θέση αντίστοιχα. Μια εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls, ο οποίος κατέλαβε την έβδομη θέση, δείχνοντας την ταχύτητα του μονοθεσίου του.

Ο Όσκαρ Πιάστρι βρέθηκε στην όγδοη θέση, αν και θα μπορούσε να είχε πετύχει κάτι καλύτερο, εάν δεν είχε κάνει έναν κακό χρόνο στο τελευταίο σέκτορ της ταχύτερης προσπάθειάς του. Την πρώτη δεκάδα των ταχύτερων οδηγών συμπλήρωσαν οι δύο οδηγοί της Alpine, ο Πιερ Γκασλί και ο Φράνκο Κολαπίντο, στην ένατη και δέκατη θέση αντίστοιχα.

Η συνέχεια της δράσης

Η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Ιταλίας συνεχίζεται με τις κατατακτήριες δοκιμές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν στις 17:00 ώρα Ελλάδος. Οι ομάδες και οι οδηγοί θα δώσουν τη μάχη για την καλύτερη δυνατή θέση εκκίνησης, με το slipstream να αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta