Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Μπεν Σέλτον στον 4ο γύρο του US Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται για μια ιδιαίτερα κρίσιμη αναμέτρηση στον 4ο γύρο του φετινού US Open, καθώς θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον. Η μονομαχία αυτή, που έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα μεγάλα ντέρμπι της φάσης των «16» της διοργάνωσης, αναμένεται με αυξημένο ενδιαφέρον από τους φίλους του τένις. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο Έλληνας πρωταθλητής όσο και ο νεαρός Αμερικανός φτάνουν για πρώτη φορά στην καριέρα τους σε αυτό το προχωρημένο στάδιο του Open, διεκδικώντας με πάθος μια θέση στα προημιτελικά.

Η αναμέτρηση Τσιτσιπά-Σέλτον στη φάση των «16»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Μπεν Σέλτον, σε μια αναμέτρηση που θα καθορίσει τον έναν από τους οκτώ τενίστες που θα προκριθούν στα προημιτελικά του US Open. Αυτή η συνάντηση αποτελεί ένα από τα πιο αναμενόμενα παιχνίδια της φάσης των «16», δεδομένου του ταλέντου και της πορείας των δύο αθλητών μέχρι στιγμής στο τουρνουά.

Για αμφότερους τους τενίστες, η πρόκριση στον 4ο γύρο του US Open είναι ένα σημαντικό επίτευγμα. Είναι η πρώτη φορά που τόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς όσο και ο Μπεν Σέλτον φτάνουν σε αυτό το σημείο της διοργάνωσης, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα και ιστορικό χαρακτήρα στη μεταξύ τους μονομαχία, καθώς θα προσπαθήσουν να γράψουν ιστορία για τους ίδιους.

Ο Μπεν Σέλτον και η πορεία του στο US Open

Ο Μπεν Σέλτον, ένας 23χρονος αριστερόχειρας τενίστας που εκπροσωπεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει επιδείξει μια εντυπωσιακή πορεία στο φετινό US Open. Ο Αμερικανός αθλητής, ο οποίος φέρεται ως Νο.8 στο ταμπλό της διοργάνωσης, κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη φάση των «16» μετά από μια σειρά επιτυχημένων εμφανίσεων.

Στον προηγούμενο γύρο, ο Σέλτον αντιμετώπισε τον Ντένις Σαποβάλοφ, τον οποίο και επικράτησε μετά από έναν αγώνα τεσσάρων σετ. Το τελικό σκορ ήταν 7-6(3), 6-7(5), 6-3, 6-4 υπέρ του Σέλτον, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του. Κατά τη διάρκεια αυτής της αναμέτρησης, ο Σέλτον ξεχώρισε με 47 winners και 14 άσους, στοιχεία που υπογραμμίζουν την επιθετική του προσέγγιση, παρά τα 54 αβίαστα λάθη που κατέγραψε.

Το προηγούμενο ραντεβού των δύο τενιστών

Η επερχόμενη αναμέτρηση στο US Open δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Μπεν Σέλτον θα βρεθούν αντιμέτωποι στο κορτ. Οι δύο τενίστες έχουν ήδη συναντηθεί μία φορά στο παρελθόν, σε ένα επίσημο τουρνουά.

Η προηγούμενη μονομαχία τους έλαβε χώρα το 2023, στο πλαίσιο του Masters του Σινσινάτι. Σε εκείνον τον αγώνα, ο Μπεν Σέλτον γνώρισε την ήττα από τον Στέφανο Τσιτσιπά με σκορ 7-6(3), 7-6(2). Αυτό το αποτέλεσμα ενδεχομένως να προσφέρει ένα μικρό ψυχολογικό πλεονέκτημα στον Έλληνα τενίστα, καθώς έχει ήδη καταγράψει μια νίκη απέναντι στον Αμερικανό αντίπαλό του.

Ο δρόμος προς τα προημιτελικά του US Open

Ο νικητής της αναμέτρησης ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Μπεν Σέλτον θα εξασφαλίσει την πολυπόθητη πρόκριση στα προημιτελικά του US Open. Η είσοδος στην οκτάδα των κορυφαίων τενιστών της διοργάνωσης αποτελεί έναν σημαντικό στόχο για κάθε αθλητή.

Σύμφωνα με τη διαμόρφωση του ταμπλό, ο τενίστας που θα επικρατήσει σε αυτό το ντέρμπι θα βρεθεί αντιμέτωπος με έναν εκ των Κάρλος Αλκαράθ ή Τόμι Πολ στον επόμενο γύρο. Ο Κάρλος Αλκαράθ αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τενίστες παγκοσμίως, ενώ ο Τόμι Πολ είναι επίσης ένας αξιόλογος αντίπαλος, γεγονός που υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο των αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta