Άρης: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία απέναντι στην ΑΕΚ

Ο Άρης ετοιμάζεται για την πρώτη του μεγάλη αναμέτρηση στη φετινή σεζόν, αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena» στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου πηγαίνει στην Αθήνα έχοντας κάνει το 2/2 στις προηγούμενες αναμετρήσεις της, γεγονός που έχει ενισχύσει την ψυχολογία και έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη καλύτερης βάσης και ποιότητας φέτος. Ωστόσο, το παιχνίδι με την ΑΕΚ αποτελεί την πρώτη φορά που όλα αυτά τα στοιχεία θα δοκιμαστούν σε ένα πραγματικά υψηλό επίπεδο απαιτήσεων.

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία

Από την 3η αγωνιστική δεν είναι δυνατόν να προκύψει ένα ασφαλές συμπέρασμα για το ταβάνι του φετινού Άρη, ούτε ένα αποτέλεσμα στη Νέα Φιλαδέλφεια μπορεί να καθορίσει την πορεία του στο πρωτάθλημα. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη αναμέτρηση μπορεί να δείξει κατά πόσο η ομάδα είναι σε θέση να σταθεί σε μία πολύ διαφορετική συνθήκη από αυτές που συνάντησε μέχρι τώρα.

Ο Άρης θα βρεθεί απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγαλύτερη ποιότητα, συνοχή και αγωνιστικό ρυθμό. Το βασικό ερώτημα που τίθεται ενόψει του ντέρμπι είναι πόσο ανταγωνιστικός μπορεί να είναι ο Άρης όταν το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει αισθητά, σε σχέση με τα δύο πρώτα παιχνίδια του.

Η στρατηγική του Μιχάλη Γρηγορίου

Στα δύο πρώτα παιχνίδια, απέναντι σε Καλαμάτα και ΟΦΗ, ο Άρης είχε τη δυνατότητα να έχει μεγαλύτερα διαστήματα ελέγχου, να κρατήσει περισσότερο την μπάλα και να επιβάλει σε αρκετές στιγμές τις δικές του συνθήκες στον αγωνιστικό χώρο. Με την ΑΕΚ, αυτό αναμένεται να είναι πιο δύσκολο να συμβεί στον ίδιο βαθμό, καθώς η Ένωση θα επιχειρήσει να πάρει την κατοχή, να πιέσει ψηλά και να αναγκάσει τον Άρη να λειτουργήσει με λιγότερο χρόνο και χώρο.

Παρόλα αυτά, ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, δεν σκοπεύει να αλλάξει την αγωνιστική κατεύθυνση της ομάδας του εξαιτίας του αντιπάλου. Ο Άρης δεν θα πάει στην «Allwyn Arena» με σκοπό να κλειστεί πίσω από την μπάλα. Αντιθέτως, θα επιχειρήσει να διατηρήσει τις βασικές του αρχές: πίεση ψηλά όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, κατοχή όταν μπορεί να την υποστηρίξει, σωστή έξοδο από το πρώτο pressing και κάθετο παιχνίδι όταν ανοίξει ο χώρος, αναζητώντας εκεί τις ευκαιρίες του.

Αγωνιστικά χαρακτηριστικά και ευκαιρίες

Η ΑΕΚ έχει δείξει στο παρελθόν ότι όταν χάσει την ισορροπία της, μπορεί να δεχθεί μεταβάσεις και κάθετες επιθέσεις. Ο Άρης θα προσπαθήσει να χτυπήσει ακριβώς σε αυτές τις στιγμές, εκμεταλλευόμενος τις αδυναμίες που μπορεί να παρουσιάσει ο αντίπαλός του. Το ζήτημα είναι πόσο καθαρός και αποτελεσματικός θα είναι ο Άρης σε αυτές τις προσπάθειες, καθώς σε ένα τέτοιο παιχνίδι οι καλές προϋποθέσεις για γκολ μπορεί να μην είναι πολλές.

Ένα θετικό στοιχείο για τον Μιχάλη Γρηγορίου είναι ότι διαθέτει πλέον περισσότερη ποιότητα στη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας του. Αυτό του προσφέρει περισσότερους διαφορετικούς τρόπους για να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Υπάρχουν λύσεις τόσο στην αρχική ενδεκάδα όσο και παίκτες από τον πάγκο που μπορούν να αλλάξουν τη μορφή του αγώνα και να δώσουν νέα ώθηση στην επίθεση του Άρη.

Η κρίσιμη μάχη στον άξονα

Εξίσου σημαντική για την έκβαση του αγώνα θα είναι η μάχη που θα δοθεί στον άξονα του γηπέδου. Αν ο Άρης χάσει εύκολα αυτή τη μάχη, θα αναγκαστεί να αμύνεται για μεγάλα διαστήματα του παιχνιδιού, κάτι που θα τον φέρει σε δύσκολη θέση. Αν, αντίθετα, καταφέρει να περάσει την πρώτη πίεση της ΑΕΚ και να κυριαρχήσει στον χώρο του κέντρου, θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητές του να βρει τους χώρους που αναζητά για να αναπτύξει το παιχνίδι του.

Σε αυτό το σημείο, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η παρουσία του Ντέλε-Μπασίρου. Στις δύο πρώτες αγωνιστικές, ο συγκεκριμένος παίκτης έδειξε ότι ακόμη χρειάζεται χρόνο προσαρμογής και βελτίωσης. Απέναντι στην ένταση και την ποιότητα της ΑΕΚ, ο Ντέλε-Μπασίρου θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη υποστήριξη και να προσφέρει σημαντικότερη βοήθεια στην ομάδα του, ειδικά στον νευραλγικό χώρο του κέντρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta