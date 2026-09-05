Ολυμπιακός: Οι υποψήφιοι για την ενδεκάδα κόντρα στον Βόλο Elabet

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τον Βόλο Elabet, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο. Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχει ήδη σχηματίσει τα πλάνα του σχετικά με την αρχική ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγώνα. Στην αποστολή έχει συμπεριληφθεί και ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος όμως αναμένεται να ξεκινήσει από τον πάγκο.

Τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για τον Βόλο Elabet

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό του όσον αφορά την προσέγγιση του αγώνα με τον Βόλο Elabet. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 και οι Πειραιώτες θα έχουν ξανά την υποστήριξη του κόσμου τους. Ο Κολομβιανός χαφ Γκουστάβο Πουέρτα, παρόλο που έχει καταβάλει σκληρή προσπάθεια στις προπονήσεις στον Ρέντη, εκτός απροόπτου θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας.

Η προετοιμασία της ομάδας συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, με τον προπονητή να αξιολογεί όλες τις επιλογές του. Η σύνθεση της ενδεκάδας αποτελεί αντικείμενο προσεκτικής μελέτης, καθώς ο Μεντιλίμπαρ επιδιώκει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον εκτός έδρας αγώνα.

Η εκτιμώμενη ενδεκάδα για την αναμέτρηση

Για τον επικείμενο αγώνα με τον Βόλο Elabet, υπάρχει ήδη μία εκτίμηση για την αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να συνεχίσει ο Ορτέγκα, ο οποίος έχει σταθερή παρουσία. Στην αμυντική γραμμή, από αριστερά προς τα δεξιά, φαβορί για να ξεκινήσουν είναι οι Τικνιζιάν, Πιρόλα, Ρέτσος και Σάλιακας, συνθέτοντας την τετράδα της άμυνας.

Στον χώρο του κέντρου, οι Σιπιόνι και Έσε δείχνουν να είναι οι επικρατέστεροι για τις θέσεις των βασικών. Μπροστά τους, σε πιο προωθημένο ρόλο, αναμένεται να αγωνιστεί ο Ζότα. Όσον αφορά τα άκρα της επίθεσης, οι Ζέλσον και Ρόκα είναι οι επικρατέστεροι για να ξεκινήσουν, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Ελ Καμπί.

Η σύνθεση στον εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα

Σε προηγούμενο εκτός έδρας αγώνα, αυτόν με τον Αστέρα, ο Ολυμπιακός είχε παραταχθεί με διαφορετική σύνθεση, αν και με αρκετά κοινά πρόσωπα. Τη θέση του τερματοφύλακα είχε αναλάβει ο Ορτέγκα. Η αμυντική τετράδα αποτελούνταν από τους Σάλιακα, Ρέτσο, Πιρόλα και Τικνιζιάν, με την ίδια διάταξη από δεξιά προς αριστερά.

Στο κέντρο, είχαν αγωνιστεί οι Σιπιόνι και Έσε, ενώ μπροστά τους είχε τοποθετηθεί ο Τσικίνιο. Στα άκρα της επίθεσης, είχαν ξεκινήσει οι Ζότα και Ρόκα, ενώ στην κορυφή της γραμμής κρούσης βρισκόταν και πάλι ο Ελ Καμπί. Αυτή η σύνθεση είχε χρησιμοποιηθεί σε μία από τις προηγούμενες αναμετρήσεις της ομάδας.

Η πρεμιέρα της Stoiximan Super League 1 με τον Ατρόμητο

Στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League 1, όπου ο Ολυμπιακός είχε υποδεχθεί τον Ατρόμητο εντός έδρας, οι Πειραιώτες είχαν ξεκινήσει με μία ακόμα διαφορετική διάταξη. Ο Ορτέγκα ήταν ο γκολκίπερ της ομάδας. Στην άμυνα, οι παίκτες που είχαν επιλεγεί ήταν οι Μπρούνο, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα και Ροντινεϊ.

Στον χώρο του κέντρου, η τριάδα αποτελούνταν από τους Έσε, Μουζακίτη και Σα. Στα άκρα της επίθεσης, είχαν αγωνιστεί οι Ζέλσον και Φορτούνης, ενώ τη θέση του κεντρικού επιθετικού είχε αναλάβει ο Ελ Καμπί. Οι προηγούμενες αυτές συνθέσεις δείχνουν τις επιλογές που έχει κάνει ο προπονητής σε διαφορετικά παιχνίδια της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta