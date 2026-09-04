Η Έβερτον εξετάζει τον Αντονί Μαρσιάλ για την ενίσχυση της επίθεσης

Η Έβερτον έχει στρέψει το βλέμμα της στην αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών, αναζητώντας λύσεις για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ένα από τα ονόματα που βρίσκονται στο μεταγραφικό ραντάρ των «ζαχαρωτών» είναι ο Αντονί Μαρσιάλ, ο οποίος είναι πλέον ελεύθερος. Η τελική απόφαση για την πιθανή απόκτησή του αναμένεται να ληφθεί από τον προπονητή της ομάδας, Ντέιβιντ Μόγιες.

Η αναζήτηση της Έβερτον

Η αγγλική ομάδα βρίσκεται σε διαδικασία εντατικής αναζήτησης για την προσθήκη ενός επιθετικού στο ρόστερ της. Στόχος είναι η ενίσχυση της γραμμής κρούσης με μία επιπλέον λύση, η οποία θα προσφέρει βάθος και διαφορετικές επιλογές στον προπονητή.

Στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης, η Έβερτον εξετάζει προσεκτικά την αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στην ομάδα να αποκτήσει παίκτες χωρίς την καταβολή ποσού μεταγραφής, γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό για τον προϋπολογισμό της.

Ο Αντονί Μαρσιάλ στο μεταγραφικό «ραντάρ»

Ο Αντονί Μαρσιάλ, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της ΑΕΚ, συγκαταλέγεται στα ονόματα που βρίσκονται στη λίστα των διαθέσιμων επιθετικών που εξετάζει η Έβερτον. Ο 30χρονος Γάλλος ποδοσφαιριστής είναι αυτή τη στιγμή ελεύθερος, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την προηγούμενη ομάδα του.

Η πιθανότητα επιστροφής του στην Premier League, αυτή τη φορά με τη φανέλα των «ζαχαρωτών», βρίσκεται στο προσκήνιο. Ο Μαρσιάλ αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρας του, και το ενδιαφέρον της Έβερτον του προσφέρει μία σημαντική προοπτική.

Η τελική απόφαση του Ντέιβιντ Μόγιες

Ο προπονητής της Έβερτον, Ντέιβιντ Μόγιες, θα είναι αυτός που θα λάβει την τελική απόφαση σχετικά με το αν η ομάδα θα κινηθεί για την απόκτηση του Αντονί Μαρσιάλ. Ο έμπειρος τεχνικός θα αξιολογήσει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του παίκτη και την προσαρμογή του στα πλάνα της ομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγγλική ομάδα έχει καταρτίσει μία ευρύτερη λίστα με διαθέσιμους επιθετικούς. Ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζονται, εκτός από τον Μαρσιάλ, βρίσκεται και ο Τζέιμι Βάρντι, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο Μόγιες έχει στη διάθεσή του περισσότερες από μία επιλογές για την ενίσχυση της επίθεσης.

Το πέρασμα του Μαρσιάλ από τη Μοντερέι

Ο Αντονί Μαρσιάλ είχε μετακομίσει στη Μοντερέι τον Σεπτέμβριο του 2025, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στο Μεξικό. Ωστόσο, η παρουσία του στον μεξικανικό σύλλογο δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, οδηγώντας στην ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του με τη φανέλα της Μοντερέι, ο Μαρσιάλ δεν κατάφερε να καθιερωθεί ως βασικό στέλεχος της ομάδας. Κατέγραψε συνολικά 20 συμμετοχές, έχοντας απολογισμό ένα γκολ και τρεις ασίστ, προτού αποχωρήσει από τον σύλλογο αναζητώντας νέες προκλήσεις.

Η προηγούμενη πορεία του Γάλλου επιθετικού

Πριν από την παρουσία του στο Μεξικό και τη συνεργασία του με τη Μοντερέι, ο Αντονί Μαρσιάλ είχε μία αξιόλογη πορεία σε ευρωπαϊκά γήπεδα. Ο πρώην επιθετικός έχει φορέσει τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενός εκ των κορυφαίων συλλόγων της Premier League, όπου είχε μακρά θητεία.

Επιπλέον, ο Μαρσιάλ έχει περάσει και από το ελληνικό πρωτάθλημα, αγωνιζόμενος για την ΑΕΚ. Η εμπειρία του από διαφορετικά πρωταθλήματα και το υψηλό επίπεδο του αγγλικού ποδοσφαίρου τον καθιστούν έναν παίκτη με σημαντικές παραστάσεις, καθώς αναζητά πλέον τον επόμενο σταθμό της επαγγελματικής του διαδρομής.

Με πληροφορίες από: Athletiko