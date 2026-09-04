Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του φιλικού με τη Φενέρμπαχτσε στο «CRETE IBT»

Ο Ολυμπιακός ξεκινά σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, τις δυνατές φιλικές αναμετρήσεις του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, αντιμετωπίζοντας τη Φενέρμπαχτσε. Η αναμέτρηση αποτελεί μέρος του τουρνουά «CRETE IBT» και θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:00 και οι φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα ζωντανά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Η πρώτη δυνατή αναμέτρηση

Οι «ερυθρόλευκοι» θα τεθούν αντιμέτωποι με τη Φενέρμπαχτσε στο πρώτο τους «ευρωλιγκάτο» φιλικό τεστ, σηματοδοτώντας την έναρξη των «βασάνων» της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο αγώνας διεξάγεται στο πλαίσιο του τουρνουά «CRETE IBT», το οποίο φιλοξενείται στο Ηράκλειο της Κρήτης, προσφέροντας μια σημαντική δοκιμασία για την ομάδα.

Η αναμέτρηση, που θα ξεκινήσει στις 21:00, θα μεταδοθεί απευθείας από το COSMOTE SPORT 4 HD. Για τον Ολυμπιακό, ως Πρωταθλητές Ευρώπης, αυτή η φιλική αναμέτρηση αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα στην προετοιμασία τους, καθώς μπαίνουν σιγά-σιγά στους ρυθμούς μιας ιδιαίτερα απαιτητικής σεζόν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα του «CRETE IBT»

Το τουρνουά «CRETE IBT» περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις ομάδες, με τον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε να διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε έναν από τους ημιτελικούς της διοργάνωσης. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, στις 18:30, έχει προγραμματιστεί ο πρώτος ημιτελικός, όπου η Αρμάνι Μιλάνο θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα.

Και αυτή η αναμέτρηση, όπως και ο αγώνας του Ολυμπιακού, θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE SPORT 4 HD, δίνοντας τη δυνατότητα στους φίλους του μπάσκετ να παρακολουθήσουν όλες τις εξελίξεις. Το τουρνουά αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, με τους αγώνες κατάταξης και τον μεγάλο τελικό.

Σημαντικές απουσίες και επιστροφές

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα στερηθεί τις υπηρεσίες δύο παικτών για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε. Ο Κώστας Παπανικολάου βρίσκεται εκτός αποστολής εξαιτίας τραυματισμού στο γόνατο, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είναι ουσιαστικά εκτός ομάδας.

Για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, οι Πειραιώτες βρίσκονται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με την ΑΕΚ για την αποδέσμευσή του. Παρά τις αυτές τις απουσίες, οι υπόλοιποι διεθνείς παίκτες του Ολυμπιακού θα είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή και έχουν ταξιδέψει για το τουρνουά της Κρήτης, ενισχύοντας την ομάδα.

Ενισχύσεις στην προετοιμασία των Πειραιωτών

Για τη διάρκεια του τριημέρου του τουρνουά στο Ηράκλειο, ο Ολυμπιακός θα έχει στη διάθεσή του δύο πρώην «ερυθρόλευκους» παίκτες που ενισχύουν την προετοιμασία της ομάδας. Πρόκειται για τους Μπράιαντ Ντάνστον και Τζορτζ Πάπας, οι οποίοι συμμετέχουν στις προπονήσεις των Πειραιωτών εδώ και αρκετές ημέρες.

Η παρουσία τους είναι σημαντική για τους Πρωταθλητές Ευρώπης, καθώς τους βοηθά να προσαρμοστούν στους απαιτητικούς ρυθμούς της νέας σεζόν. Οι δύο παίκτες θα παραμείνουν παρόντες για να συνδράμουν την ομάδα κατά τη διάρκεια των φιλικών αναμετρήσεων, παρέχοντας επιπλέον λύσεις στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Η ολοκλήρωση του τουρνουά

Το τουρνουά «CRETE IBT» θα κορυφωθεί την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, με τους αγώνες κατάταξης που θα καθορίσουν την τελική θέση των ομάδων. Το παιχνίδι της τρίτης θέσης έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 18:00, προσφέροντας στους φιλάθλους ακόμα μία αναμέτρηση.

Ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί αργότερα το ίδιο βράδυ, με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 20:30. Όλες οι αναμετρήσεις του τουρνουά, συμπεριλαμβανομένων των τελικών αγώνων, θα μεταδοθούν ζωντανά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Με πληροφορίες από: Gazzetta