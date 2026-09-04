Κατέθεσε νέα αγωγή ο Ενές Καντέρ κατά των Σικάγο Σκάι

Ο Ενές Καντέρ, πρώην παίκτης του NBA, προχώρησε σε νομικές ενέργειες κατά των Σικάγο Σκάι του WNBA, καταθέτοντας ομοσπονδιακή αγωγή. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την απομάκρυνσή του από το στάδιο της ομάδας, με τον Καντέρ να υποστηρίζει ότι ασκούσε ειρηνικά τα δικαιώματά του χωρίς να διαπράξει καμία παρανομία.

Ο ίδιος επιθυμεί διακαώς να λάβει μέρος στο WNBA και δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει να στηρίζει τα επιχειρήματά του, παρά τα αρνητικά σχόλια που δέχεται.

Η επιμονή του Καντέρ και οι δηλώσεις του

Ο Ενές Καντέρ δεν δείχνει διάθεση να υποχωρήσει από τις θέσεις του, καθώς επιθυμεί έντονα να συμμετάσχει στο WNBA. Συνεχίζει να προβάλλει τα επιχειρήματά του σε κάθε πάνελ όπου εμφανίζεται.

Στις δηλώσεις του, ο Καντέρ αναφέρει ότι νιώθει γυναίκα και δεν έχει σκοπό να υποκύψει, παρά το γεγονός ότι αυτή η «επανάστασή» του έχει προκαλέσει πλήθος αρνητικών σχολίων.

Το περιστατικό και η προηγούμενη επιστολή

Η νέα αγωγή αποτελεί συνέχεια μιας σειράς ενεργειών από τον πρώην NBAer. Είχε προηγηθεί η πρόσφατη απομάκρυνσή του από το γήπεδο των Σικάγο Σκάι.

Μετά το περιστατικό, ο Ενές Καντέρ είχε αποστείλει επιστολή στους ιθύνοντες της ομάδας, ζητώντας εξηγήσεις για την απομάκρυνσή του. Η πεποίθησή του είναι ότι ασκούσε ειρηνικά τα δικαιώματά του, χωρίς να έχει προβεί σε καμία παράνομη ενέργεια.

Η νέα ομοσπονδιακή αγωγή και το σκεπτικό της

Στο πλαίσιο των νομικών του ενεργειών, ο Ενές Καντέρ κατέθεσε ομοσπονδιακή αγωγή κατά του franchise των Σικάγο Σκάι. Με αυτή την κίνηση, δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν έχει σκοπό να πάψει να υπερασπίζεται την ελευθερία του λόγου του.

Στην αγωγή του, ο Καντέρ τονίζει ότι κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να συμφωνήσει μαζί του, αλλά ούτε και να τον φιμώσει. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μόλις κατέθεσα ομοσπονδιακή αγωγή. Προχωρώ σε νομικές ενέργειες για την απομάκρυνσή μου από τον αγώνα των Chicago Sky, ενώ ασκούσα ειρηνικά τα δικαιώματά μου που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία».

«Καμία απειλή, μόνο βιολογία»

Στην δήλωσή του, ο Ενές Καντέρ αναφέρθηκε και στο μήνυμα που ήθελε να περάσει κατά την παρουσία του στο γήπεδο. «Η μπλούζα μου έκανε αυτό που, όπως φαίνεται, δεν μπόρεσε να κάνει ολόκληρο το WNBA: να ορίσει τι είναι γυναίκα», ανέφερε.

Ο Καντέρ υπογράμμισε την απουσία απειλών ή βίας από την πλευρά του, λέγοντας: «Καμία απειλή. Καμία βία. Μόνο βιολογία. Κι όμως, χρειάστηκε να με συνοδεύσει η ασφάλεια έξω από τον χώρο». Πρόσθεσε ότι «δεν είναι απαραίτητο να συμφωνείτε με όσα λέω, αλλά δεν έχετε το δικαίωμα να με φιμώσετε γι' αυτό».

Ο πρώην NBAer ξεκαθάρισε τη θέση του δηλώνοντας: «Δεν θα εκφοβιστώ. Δεν θα φιμωθώ. Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τις γυναίκες και την ελευθερία του λόγου», στέλνοντας μήνυμα ότι η υπόθεση θα συνεχιστεί στα δικαστήρια.

Με πληροφορίες από: Athletiko