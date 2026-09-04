Η ΑΕΚ ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για φιλικά τεστ

Η ΑΕΚ αναχωρεί σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, για την Κωνσταντινούπολη, όπου θα πραγματοποιήσει το πρώτο της δυνατό φιλικό τεστ απέναντι στην Τράμπζονσπορ στις 19:00. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα αγωνιστεί αυθημερόν, δηλαδή την ίδια ημέρα που θα φτάσει στην Πόλη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αύριο, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, οι «κιτρινόμαυροι» θα δώσουν και δεύτερο φιλικό παιχνίδι.

Το ταξίδι στην Πόλη και η πρώτη αναμέτρηση

Ο Δικέφαλος Αετός ζεσταίνει τις μηχανές του για τη νέα απαιτητική σεζόν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Η αποστολή της ΑΕΚ θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και θα κοντραριστεί στις 19:00 με την Τράμπζονσπορ. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί την πρώτη δυνατή φιλική δοκιμασία για την ομάδα, δίνοντας την ευκαιρία στον προπονητή να αξιολογήσει την κατάσταση των παικτών του.

Το παιχνίδι με την τουρκική ομάδα είναι σημαντικό για την Ένωση, καθώς θα προσφέρει ένα πρώτο μέτρο σύγκρισης και θα αναδείξει σημεία που χρήζουν βελτίωσης ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων που ακολουθούν. Η διεξαγωγή του αγώνα την ίδια ημέρα με το ταξίδι αποτελεί μέρος του προγράμματος προετοιμασίας.

Στόχοι και δοκιμές του Ντράγκαν Σάκοτα

Ο πολύπειρος κόουτς των Κιτρινόμαυρων, Ντράγκαν Σάκοτα, έχει συγκεκριμένους στόχους για αυτά τα φιλικά παιχνίδια στην Πόλη. Θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει διάφορα σχήματα παιχνιδιού και τακτικές, γνωστές ως «plays», προκειμένου να διαπιστώσει την αποτελεσματικότητά τους. Αυτές οι δοκιμές είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση του αγωνιστικού πλάνου της ομάδας.

Επιπλέον, ο Σάκοτα θα αξιολογήσει την ετοιμότητα τόσο των παλιών και έμπειρων παικτών που αποτελούν τον κορμό της ομάδας, όσο και των νέων αποκτημάτων. Η ενσωμάτωση των νέων παικτών στο σύνολο και η προσαρμογή τους στα συστήματα του προπονητή είναι κρίσιμη για την επιτυχημένη πορεία της ΑΕΚ στη νέα σεζόν.

Οι απουσίες και η προετοιμασία των τραυματιών

Στο ταξίδι της ομάδας στην Κωνσταντινούπολη δεν θα συμμετάσχουν τρεις παίκτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Πρόκειται για τους Φλιώνη, Μπράουν και Φίζελ. Οι συγκεκριμένοι αθλητές θα παραμείνουν στην Αθήνα, όπου θα ακολουθήσουν ειδικά προγράμματα θεραπείας και αποκατάστασης.

Η παραμονή τους στην Αθήνα έχει ως στόχο να επιταχύνουν την επιστροφή τους στην αγωνιστική δράση και να είναι έτοιμοι το συντομότερο δυνατό για τις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας. Η πλήρης αποκατάσταση των τραυματιών είναι προτεραιότητα για το τεχνικό επιτελείο, ώστε να έχει ο Ντράγκαν Σάκοτα όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

Το δεύτερο φιλικό και η συνέχεια της προετοιμασίας

Μετά την αναμέτρηση με την Τράμπζονσπορ, η ΑΕΚ θα δώσει και ένα δεύτερο φιλικό παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ο αντίπαλος της Ένωσης θα προκύψει από το ζευγάρι Αναντολού Εφές - Ερόκσπορ.

Η ώρα διεξαγωγής του δεύτερου φιλικού θα είναι είτε στις 16:30 είτε στις 19:00, ανάλογα με το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα. Αυτά τα φιλικά αποτελούν μέρος της συνολικής προετοιμασίας του Δικεφάλου Αετού, ο οποίος επιδιώκει να είναι σε άριστη κατάσταση ενόψει των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει.

Το «οικογενειακό» γεύμα και η συσπείρωση

Πριν από την αναχώρηση για την Πόλη και την έναρξη των δυνατών φιλικών, η ομάδα είχε πραγματοποιήσει ένα «οικογενειακό» γεύμα συσπείρωσης. Το γεύμα αυτό διοργανώθηκε για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και είχε ως στόχο την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των παικτών και του τεχνικού επιτελείου.

Η κίνηση αυτή αποσκοπούσε στην ενίσχυση του κλίματος συνοχής και στην προετοιμασία του συνόλου για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η συσπείρωση της ομάδας θεωρείται θεμελιώδης για την επίτευξη των στόχων της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta