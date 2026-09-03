Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Νίκη Βόλου για το κύπελλο Ελλάδας

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, υποδεχόμενος τη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 και σηματοδοτεί την έναρξη της πορείας των «πρασίνων» στον θεσμό, με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου.

Η δυναμική πορεία των «πρασίνων»

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει ήδη επιδείξει μια δυναμική πορεία στις φετινές της υποχρεώσεις. Πέτυχε την πρόκριση στη League Phase του Conference League, εκπληρώνοντας το «πρέπει» των 3/3 προκρίσεων στα προκριματικά.

Παράλληλα, ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 0-2 του Λεβαδειακού στη Λιβαδειά. Τα τέρματα της αναμέτρησης προήλθαν από αυτογκόλ του Κωστή, μετά από κόρνερ του Ταμπόρδα, και από καρφωτή κεφαλιά του Ντέσερς, ξανά έπειτα από εκτέλεση του Αργεντινού.

Οι στόχοι στο κύπελλο Ελλάδας

Μετά τις επιτυχίες σε Ευρώπη και πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός επιδιώκει μια αντίστοιχη πρεμιέρα και στο Κύπελλο, θέτοντας ως στόχο να φτάσει ως το τέλος της διοργάνωσης και να κατακτήσει το τρόπαιο. Η αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου θεωρείται το πιο βατό παιχνίδι από τα τέσσερα της League Phase.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις των «πρασίνων» στη φάση των ομίλων περιλαμβάνουν παιχνίδια με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, με τον Άρη στο ΟΑΚΑ, καθώς και το «αιώνιο» ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, το οποίο θα κλείσει την αυλαία της φάσης αυτής.

Η πορεία της Νίκης Βόλου

Από την άλλη πλευρά, η Νίκη Βόλου ξεκινά τις δικές της υποχρεώσεις στη League Phase του Κυπέλλου, έχοντας προκριθεί εις βάρος του Πανιωνίου στον προκριματικό γύρο. Η πρόκριση επετεύχθη με 3-1 στη διαδικασία των πέναλτι.

Η ομάδα του Βόλου φιλοδοξεί να διεκδικήσει την άνοδο στην Super League 2, λίγο πριν την πρώτη σέντρα της αγωνιστικής περιόδου στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας.

Ιστορικό αναμετρήσεων και προσδοκίες

Οι δύο ομάδες συναντιούνται ξανά στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας μετά από 23 χρόνια. Η προηγούμενη φορά ήταν στον πρώτο γύρο της σεζόν 2003/2004, όπου το «τριφύλλι» είχε εξασφαλίσει την πρόκριση με σκορ 2-0 και 1-1.

Για την επικείμενη αναμέτρηση, οι «πράσινοι» επιδιώκουν μια νίκη με διαφορά τερμάτων, καθώς αυτή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε περιπτώσεις ισοβαθμιών. Αναμένεται οι γηπεδούχοι να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να ασκήσουν πίεση, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό κόρνερ από την πλευρά των Βολιωτών.

Στατιστικά και επιλογές αγορών

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για την αναμέτρηση, το -2 χάντικαπ για τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα του στο Κύπελλο προσφέρεται στο 2.20. Επίσης, τα Over 9.5 κόρνερ στο ΟΑΚΑ προσφέρονται στην ίδια απόδοση, 2.20.

Για τους ενδιαφερόμενους, σε κάθε αγώνα είναι διαθέσιμες περισσότερες από 800 αγορές. Μεταξύ αυτών, μπορεί κανείς να βρει combo bets, στοιχήματα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, καθώς και super ενισχυμένες αποδόσεις. Επιπλέον, υπάρχουν στατιστικές επιλογές που αφορούν κάρτες, κόρνερ και πέναλτι, αλλά και μια πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων για ομάδες και παίκτες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta