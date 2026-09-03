Ο Γερμανός Φέλιξ Τσβάιερ στο ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής της Super League

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ορισμός του Γερμανού Φέλιξ Τσβάιερ για το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Οι ορισμοί περιλαμβάνουν τόσο Έλληνες όσο και ξένους διαιτητές για τα σημαντικότερα παιχνίδια.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής περιλαμβάνει αναμετρήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τις ομάδες να διεκδικούν τους πρώτους βαθμούς της σεζόν. Η επιλογή των διαιτητών έγινε με στόχο την ομαλή διεξαγωγή όλων των αγώνων και την τήρηση των κανονισμών.

Ο Φέλιξ Τσβάιερ στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ

Το μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στις 21:30. Την αναμέτρηση αυτή θα διευθύνει ο Γερμανός διαιτητής Φέλιξ Τσβάιερ, ο οποίος αναλαμβάνει ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.

Στο πλευρό του Γερμανού ρέφερι, ως βοηθοί ορίστηκαν οι Ρόμπερτ Κέμπτερ και Νικολάι Κίμεγερ. Ο τέταρτος διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Φώτιος Πολυχρόνης. Για την υποστήριξη του συστήματος VAR, υπεύθυνοι ορίστηκαν οι Πασκάλ Μίλερ και Μάρκους Έρχαρντ Σιν, οι οποίοι θα παρακολουθούν τις φάσεις από το βίντεο.

Οι διαιτητές στα άλλα μεγάλα παιχνίδια

Στην αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη, διαιτητής ορίστηκε ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Βοηθοί του θα είναι οι Πολυχρόνης Κωσταράς και Αθανάσιος Κόλλιας, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ροζάριο Αμπίσο και στο AVAR ο Φραντσέσκο Μεραβίλια, υποστηρίζοντας την ομάδα διαιτησίας.

Για το παιχνίδι Βόλος – Ολυμπιακός, την ευθύνη της διεύθυνσης αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Τζήλος. Οι βοηθοί του θα είναι οι Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ και Θωμάς Βαλιώτης, ενώ ο Μιχαήλ Ματσούκας ορίστηκε τέταρτος διαιτητής. Το σύστημα VAR θα υποστηρίζουν ο Βασίλειος Φωτιάς και ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης ως AVAR.

Οι υπόλοιποι ορισμοί της αγωνιστικής

Στην αναμέτρηση Λεβαδειακός – Παναιτωλικός, διαιτητής ορίστηκε ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, με βοηθούς τους Αργύριο Νταβέλα και Νικόλαο Μαυροκορδόπουλο. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, ενώ στο VAR θα βρίσκεται η Ελένη Αντωνίου και στο AVAR ο Βασίλειος Φωτιάς.

Για τον αγώνα ΟΦΗ – Κηφισιά, ο Φώτιος Ντάουλας θα είναι ο κεντρικός διαιτητής, με βοηθούς τους Λάζαρο Δημητριάδη και Ιωάννη Καραγκιζόπουλο. Ο Αναστάσιος Παπαπέτρου ορίστηκε τέταρτος διαιτητής. Την υποστήριξη του VAR θα παρέχουν ο Χρήστος Βεργέτης και ο Ελευθέριος Κατόπης ως AVAR.

Στο παιχνίδι Ατρόμητος – Καλαμάτα, διαιτητής ορίστηκε ο Παναγιώτης Κουκουλάς, με βοηθούς τους Κωνσταντίνο Μάτσα και Χρήστο Ψύλλο. Ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας θα είναι ο τέταρτος διαιτητής. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, ενώ ο Στέφανος Κουμπαράκης θα είναι ο AVAR. Τέλος, για την αναμέτρηση Αστέρας AKTOR – Ηρακλής, ο Κωνσταντίνος Κατοίκος ορίστηκε διαιτητής, με βοηθούς τους Άγγελο Κολλιάκο και Χρήστο Μητροφάνη. Ο Βασίλειος Φίτσας θα είναι ο τέταρτος διαιτητής, με τον Κωνσταντίνο Πουλικίδη στο VAR και τον Στέφανο Κουμπαράκη στο AVAR.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta