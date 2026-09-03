Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μιλά για το BCL, τον Σάκοτα και τη χημεία της ΑΕΚ

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος αναδείχθηκε MVP του Basketball Champions League την περασμένη σεζόν, μίλησε για τους στόχους του με την ΑΕΚ. Ο Αμερικανός γκαρντ εξέφρασε την έντονη επιθυμία του να κατακτήσει το τρόπαιο φέτος, ενώ αναφέρθηκε στην επιθετική ποιότητα της ομάδας, τη σημασία της χημείας και τη συνεργασία του με τον προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα. Στάθηκε επίσης στην έλευση του καλού του φίλου, Λάντερς Νόλεϊ, στην Ένωση.

Η δίψα για τον τίτλο του BCL

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ένας παίκτης που πραγματοποίησε την κορυφαία σεζόν της καριέρας του με την Ένωση, θα ηγηθεί της ομάδας και φέτος, απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη του προπονητή Σάλε. Ο ίδιος δήλωσε πως ένας πολύ σημαντικός λόγος που έμεινε στην ΑΕΚ ήταν η ευκαιρία να διεκδικήσει ξανά το τρόπαιο του Basketball Champions League.

Μετά την περσινή ήττα, η οποία άφησε μια πικρή γεύση, ο Μπάρτλεϊ τόνισε ότι η ομάδα γνωρίζει τι πρέπει να κάνει για να φτάσει στο Final Four και να κατακτήσει τον τίτλο. Η επιθυμία του να σηκώσει την κούπα φέτος είναι μεγάλη, καθώς πέρυσι έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του τροπαίου με τη «Βασίλισσα».

Η χημεία της ομάδας και οι μεταγραφές

Αναφορικά με τις μεταγραφές της ΑΕΚ, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η ομάδα διαθέτει πολύ ταλέντο. Όπως ανέφερε, οι παίκτες είναι αθλητικοί και έχουν εμπειρία. Ο Αμερικανός γκαρντ πιστεύει πως η ομάδα θα είναι πραγματικά καλή, μόλις αναρρώσουν όλοι οι παίκτες και χτιστεί η απαραίτητη χημεία μεταξύ τους.

Ο Μπάρτλεϊ υπογράμμισε ότι η χημεία είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για την επιθετική ποιότητα της «Βασίλισσας». Η ομάδα έχει μεγάλη ευελιξία και εμπειρία, αλλά μόλις δημιουργηθεί η σωστή χημεία, θα γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ο στόχος είναι η νίκη και η επιστροφή στο πρωτάθλημα, με την πεποίθηση ότι, μόλις επιτευχθεί αυτό, όλα θα πάνε καλά.

Η σχέση με τον Ντράγκαν Σάκοτα

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ αναφέρθηκε εκτενώς στη σχέση του με τον προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα, χαρακτηρίζοντάς τον «δικό του άνθρωπο». Φέτος θα είναι η τρίτη σεζόν που ο Μπάρτλεϊ θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Σάκοτα, κάτι που του επιτρέπει να γνωρίζει τι περιμένει και τι ψάχνει ο προπονητής από τους παίκτες του.

Ο Σάκοτα περιγράφεται ως ηγέτης, και ο Μπάρτλεϊ δήλωσε ότι η ομάδα ακολουθεί ό,τι λέει ο προπονητής για να κερδίσει όσο περισσότερα ματς γίνεται. Ο Αμερικανός γκαρντ είναι πεπεισμένος πως, αν ακολουθούν την καθοδήγηση του Ντράγκαν Σάκοτα, η ομάδα θα είναι εντάξει και θα πετύχει τους στόχους της.

Η άφιξη του Λάντερς Νόλεϊ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην έλευση του καλού φίλου του Φρανκ Μπάρτλεϊ, Λάντερς Νόλεϊ, στην Ένωση. Ο Νόλεϊ είχε μια πολύ καλή σεζόν στη Γαλλία και ο Μπάρτλεϊ χάρηκε πολύ για εκείνον. Τώρα, ο Νόλεϊ έρχεται στην ΑΕΚ για να βοηθήσει στο σκοράρισμα, αλλά οι ικανότητές του δεν περιορίζονται εκεί.

Ο Μπάρτλεϊ περιέγραψε τον Νόλεϊ ως ευέλικτο παίκτη που μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα πράγματα στην ομάδα. Συγκεκριμένα, μπορεί να πασάρει, να πάρει ριμπάουντ και να αμυνθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι ένας ανταγωνιστικός παίκτης, και ο Μπάρτλεϊ δήλωσε ότι του αρέσει να παίζει με παίκτες που αγωνίζονται με πάθος. Η σημαντική του άμυνα αναμένεται να βοηθήσει πολύ την ομάδα, και ο Μπάρτλεϊ ανυπομονεί να δει πώς θα χτίσουν τη χημεία τους σε αυτό το περιβάλλον.

Ο στόχος του MVP

Εκτός από τους ομαδικούς στόχους, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ αναφέρθηκε και στον προσωπικό του στόχο για το δεύτερο σερί βραβείο MVP. Ο Αμερικανός γκαρντ δήλωσε ότι αυτός είναι ο στόχος του και θέλει να θέσει τον τόνο από νωρίς στη σεζόν. Η περσινή του εμφάνιση, όπου πραγματοποίησε μαγικές εμφανίσεις και αναδείχθηκε MVP του BCL, αποτελεί οδηγό για τις φετινές του φιλοδοξίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta