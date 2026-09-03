Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κατακτήσει το Youth League του 2024, μια ιστορική επιτυχία που έφερε στο προσκήνιο μία εξαιρετική φουρνιά νέων ποδοσφαιριστών. Αυτή η διάκριση αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο για τις ακαδημίες του συλλόγου, επιβεβαιώνοντας την παράδοσή τους στην ανάδειξη ταλέντων. Το Gazzetta καταγράφει σήμερα την πορεία των παικτών που πρωταγωνίστησαν σε αυτή την επιτυχία, εξετάζοντας πού βρίσκονται αγωνιστικά ορισμένα από αυτά τα παιδιά, ενώ κάποια παραμένουν στο ρόστερ των Πειραιωτών.

Η παράδοση των ακαδημιών του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός διαθέτει μία μακρά παράδοση σε επίπεδο ακαδημιών, αναδεικνύοντας κατά καιρούς ποδοσφαιριστές που κατάφεραν να μεταγραφούν σε κορυφαία πρωταθλήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Χρήστου Μουζακίτη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2031 με τη Χαλ, βρίσκοντας ξανά συμπαίκτη τον Τζολάκη, όπως και στον Ολυμπιακό.

Αυτή η μεταγραφή του διεθνή χαφ στη Χαλ αποτελεί ένα ακόμα δείγμα της ποιότητας της ακαδημίας του Ολυμπιακού. Στο παρελθόν, παρόμοιες μετακινήσεις σε ομάδες της Premier League έχουν πραγματοποιήσει και άλλοι ποδοσφαιριστές, όπως ο Κώστας Τσιμίκας, ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Κωνσταντής Τζολάκης, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα του συλλόγου να τροφοδοτεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με ταλέντα.

Η ιστορική κατάκτηση του Youth League 2024

Το 2024, ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία κατακτώντας το Youth League, μια επιτυχία που επισφραγίστηκε με την εντυπωσιακή νίκη 3-0 επί της Μίλαν στον τελικό. Ο προπονητής της ομάδας, κ. Συλαϊδόπουλος, παρέταξε στον ιστορικό αυτό αγώνα την εξής αρχική ενδεκάδα: Σίνα, Κ. Κωστούλας, Κουτσίδης, Πρεκατές, Κουτσογούλας, Μπάκουλας, Μουζακίτης, Αλαφάκης, Παπακανέλλος, Πνευμονίδης και Κωστούλας.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν και αλλαγές που συνέβαλαν στην τελική επικράτηση. Στο 88ο λεπτό, ο Τανούλης αντικατέστησε τον Μπάκουλα και ο Γατόπουλος τον Πνευμονίδη, ενώ ο Δάμας μπήκε στη θέση του Αλαφάκη στο 72ο λεπτό και ο Λιατσικούρας αντικατέστησε τον Παπακανέλλο στο 76ο λεπτό. Η ενδεκάδα μαζί με τις αλλαγές στο τέλος του αγώνα αποτελούνταν από τους: Σίνα, Κ. Κωστούλας, Κουτσίδης, Πρεκατές, Κουτσογούλας, Μπάκουλας, Μουζακίτης, Αλαφάκης, Παπακανέλλος, Πνευμονίδης, Κωστούλας, Τανούλης, Δάμας, Λιατσικούρας και Γατόπουλος.

Η σημερινή πορεία των βασικών ποδοσφαιριστών

Ο Σίνα, ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας σε αυτή την ιστορική πορεία, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στους Νέους, αγωνίστηκε στη Ρίο Άβε και στη συνέχεια είχε θητεία και στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο Κ. Κωστούλας, αδερφός του Μπάμπη και με βασική θέση αυτή του στόπερ, βρίσκεται στα 21 του χρόνια. Από το 2025 αγωνίζεται στον ΟΦΗ, όπου βρήκε τον απαραίτητο χώρο και χρόνο συμμετοχής, γεγονός που συνέβαλε στην ανάδειξή του. Πριν από τον ΟΦΗ, είχε αγωνιστεί και αυτός στη Ρίο Άβε.

Ο Κουτσίδης βρέθηκε δύο φορές πολύ κοντά στο να πάρει σημαντικές ευκαιρίες στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, ωστόσο αυτό δεν κατέστη εφικτό. Φέτος, υπήρχε η εκτίμηση ότι θα παρέμενε ως πέμπτος στόπερ στην ομάδα, αλλά τελικά προτιμήθηκε η παραχώρησή του στην Άϊντραχτ Μπράουνσβαϊγκ, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει μία πολύ υψηλή ρήτρα.

Άλλα μέλη της ομάδας και η σημερινή τους θέση

Ο Πρεκατές είναι ένα ακόμα παιδί που αγωνίστηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα και δοκιμάστηκε αγωνιστικά στην δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Σήμερα, παραμένει στο ρόστερ της Β' ομάδας των Πειραιωτών.

Ο Κουτσογούλας, ο οποίος αγωνίζεται ως δεξί μπακ, είχε ξεκινήσει βασικός σε ένα παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΛ. Πρακτικά, θεωρείται παίκτης που υπολογίζεται τόσο για την δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού όσο και για την πρώτη, κυρίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις στο Κύπελλο.

Από την ομάδα που κατέκτησε το Youth League, ο Μπάκουλας, ο Μουζακίτης, ο Αλαφάκης, ο Παπακανέλλος, ο Πνευμονίδης, ο Κωστούλας, ο Τανούλης, ο Δάμας, ο Λιατσικούρας και ο Γατόπουλος αποτελούν επίσης μέλη αυτής της ιστορικής φουρνιάς. Η πορεία τους παρακολουθείται στενά, καθώς ορισμένοι εξ αυτών συνεχίζουν να βρίσκονται στα πλάνα του Ολυμπιακού ή έχουν ήδη κάνει τα επόμενα βήματά τους στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπως ο Χρήστος Μουζακίτης που πήρε μεταγραφή στη Χαλ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta